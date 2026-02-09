Decroix: Fialova debata v Huse na provázku byla důležitější než Babišova státní návštěva Itálie

„Petr Fiala byl na párku!“ Poslankyni ODS Evu Decroix touto větou velmi rozzlobil poslanec SPD a předseda hnutí PRO Jindřich Rajch. „Petr Fiala byl na debatě o Ukrajině,“ oponovala Rajchlovi ledovým hlasem Decroix. „Aha, takže debata o Ukrajině je důležitější než státní návštěva premiéra v Itálii?“ ptal se okamžitě Rajch. A Eva Decroix odpověděla stručně a jasně.

V podcastu serveru Echo se před pár dny střetli šéf PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajch s bývalou ministryní spravedlnosti ODS Evou Decroix. Šlo o setkání plné ostrých slovních výpadů.

Došlo i na Ukrajinu, na Itálii, na premiéra Andreje Babiše (ANO) a na bývalého premiéra Petra Fialu (ODS).

Decroix s Rajchlem mluvili i o pokusu vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Decroix zdůrazňovala, že kdyby se Petr Macinka, Filip Turek a vůbec celá vláda chovala lépe, k tomuto pokusu nemuselo dojít.

Rajchl oponoval, že stačilo, aby opozice nevyvolávala hlasování o důvěře vládě, když stejně věděla, že nemá potřebných 101 hlasů. A ve sněmovně v důležitých chvílích nebyl ani šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ani bývalý předseda ODS Fiala.

„Ono je to opravdu občas o těch detailech. Andrej Babiš byl v Itálii budovat vztahy. Pomáhat České republice. Petr Fiala byl na párku. Tohle je přesně ukázka toho, kdo se tady snaží něco stavět a kdo se tady snaží něco bořit,“ prohlásil Rajchl.

„Petr Fiala byl na debatě o Ukrajině,“ oponovala ledovým hlasem Decroix, kterou Rajchlova poznámka evidentně rozzlobila.

Debata se odehrála v brněnském Divadle Husa na provázku.

„Aha, takže debata o Ukrajině je důležitější než státní návštěva premiéra v Itálii?“ ptal se okamžitě Rajch.

A Eva Decroix odpověděla jasně. „Vzhledem k naší budoucnosti, pane kolego, určitě.“

„Tak to zcela jistě ne,“ kontroval Rajchl.

Tím se tato názorová výměna uzavřela. 

