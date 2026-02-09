Decroix: Fialova debata v Huse na provázku byla důležitější než Babišova státní návštěva Itálie

Kdo je vinen současnou situací?
Kdo je vinen současnou situací?
Došlo i na Ukrajinu, na Itálii, na premiéra Andreje Babiše (ANO) a na bývalého premiéra Petra Fialu (ODS).
Decroix s Rajchlem mluvili i o pokusu vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Decroix zdůrazňovala, že kdyby se Petr Macinka, Filip Turek a vůbec celá vláda chovala lépe, k tomuto pokusu nemuselo dojít.
Rajchl oponoval, že stačilo, aby opozice nevyvolávala hlasování o důvěře vládě, když stejně věděla, že nemá potřebných 101 hlasů. A ve sněmovně v důležitých chvílích nebyl ani šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ani bývalý předseda ODS Fiala.
„Ono je to opravdu občas o těch detailech. Andrej Babiš byl v Itálii budovat vztahy. Pomáhat České republice. Petr Fiala byl na párku. Tohle je přesně ukázka toho, kdo se tady snaží něco stavět a kdo se tady snaží něco bořit,“ prohlásil Rajchl.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Debata se odehrála v brněnském Divadle Husa na provázku.
„Aha, takže debata o Ukrajině je důležitější než státní návštěva premiéra v Itálii?“ ptal se okamžitě Rajch.
A Eva Decroix odpověděla jasně. „Vzhledem k naší budoucnosti, pane kolego, určitě.“
„Tak to zcela jistě ne,“ kontroval Rajchl.
Tím se tato názorová výměna uzavřela.
