Herman (ANO): Komunistický kádr a nositelé cizorodých západních vlivů

17.06.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na setkání prezidenta Pavla s heavymetalovou skupinou Iron Maiden

Herman (ANO): Komunistický kádr a nositelé cizorodých západních vlivů
Foto: repro youtube, tan
Popisek: Martin Herman, radní Středočeského kraje za hnutí ANO

Pavel není Havel aneb Když se bývalý "komunistický kádr setká s nositeli cizorodých západních vlivů".

Zajímalo by mě, jestli Iron Maiden vědí, že pan prezident patřil v době, kdy mě osobně nutili komunisti v čele havlíčkobrodského gymplu převlékat z pruhovaných kalhot a džísky a pod hrozbou dvojky z chování se ostříhat, k těm, kterým jsme jako "závadová mládež" vadili. Přesně lidé, jako byl mladý nadějný komunistický kádr Pavel, nás mlátili obušky na rockových zábavách, když nějaký stejně zanícený komunista udal, že se hrají závadné písničky.

Pokud se sešel Havel s Rolling Stones, měl člověk tehdy radost z toho, že se vlastně sešli lidé stejného smýšlení a stejných hodnot. Pokud se nechají pánové ze "Železné pany" zneužít k politickému cirkusu a kampani za znovuzvolení Petra Pavla, působí to trapně.

A mně jako člověku, který byl na desítce jejich koncertů a poslouchal je ještě v dobách, kdy současný prezident Pavel přísahal věrnost Sovětskému svazu, je to prostě líto...

Martin Herman, MPA

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
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Článek obsahuje štítky

Havel , kampaň , Pavel , ANO , Iron Maiden

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