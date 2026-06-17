Stín Trumpovy dohody: Írán se dostane ke 300 miliardám dolarů

Donald Trump se nechal slyšet, že s Íránem uzavřel tak skvělou dohodu, že žádný z jeho předchůdců něco tak perfektního nesvedl.
„Tato Velká dohoda přinese mír a bezpečnost celému regionu. Mnoho prezidentů se pokoušelo uzavřít mír s Íránem a všichni přede mnou selhali. Vedoucí představitelé regionu poprvé našli prezidenta, který jim může pomoci dosáhnout skutečného míru. S otevřením úžiny po podpisu dohody v pátek za účelem odminování bude ropa opět proudit do regionu i do světa!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
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V rozhovoru pro CBS News v pondělí ráno viceprezident J. D. Vance mlčky potvrdil předpoklad, že Írán by mohl získat „přístup“ k fondu rekonstrukce v hodnotě až 300 miliard dolarů. Mělo by jít o peníze ze zemí Perského zálivu, které mají napomoci rekonstrukci Íránu v případě, že dodrží podmínky mírové dohody.
V pondělí večer na stanici Fox News Vance prohlásil, že „bychom pozvali další země – ne nás, ale jiné země – k investování“ do Íránu. To zopakoval i v úterý, když Megyn Kellyové řekl, že USA například nedovolí Spojeným arabským emirátům „investovat do Íránu, pokud Íránci nezmění své chování“.
Přitom Donald Trump svou první kandidaturu na prezidenta v roce 2016 opřel mimo jiné o kritiku, kterou s Íránem uzavřela tehdejší administrativa Baracka Obamy.
Když Obamova administrativa v roce 2015 uzavřela s Íránem jadernou dohodu, počítalo se i s poskytnutím přístupu Íránu k miliardám dolarů. V tom případě se nejednalo o peníze z jiných zemí, ale o vlastní íránská aktiva, která byla v rámci sankcí zmrazena v zahraničních bankách. Odhady se obecně pohybovaly kolem 50 miliard dolarů.
V roce 2016 Trump tuto dohodu označoval za hroznou a za důkaz slabosti americké administrativy. Tvrdil, že Obamova administrativa dává Íránu 150 miliard dolarů, z nichž může financovat teroristy v různých částech světa. Před svým prvním zvolením se Trump v Oklahoma City nechal slyšet, že „jim dáváme 150 miliard dolarů, aby po celém světě vytvořili teror“.
V prosinci 2015 na republikánské prezidentské debatě Trump označil dohodu s Íránem za „hroznou, nechutnou a absolutně nekompetentní dohodu, ve které dostanou 150 miliard dolarů“.
A to je jen část Trumpových problémů s Íránem. Část dohody, která je dostupná, část dohody zůstává stále utajena, neukazuje, že by se podařilo vyřešit otázku íránského jaderného programu a otázku, jak naložit s íránským obohaceným uranem.
The Wall Street Journal tvrdí, že Írán teď může do rozhovorů o svém jaderném programu vstupovat sebevědoměji než před válkou, protože režim dokázal přežít americké vojenské údery, což lze prezentovat jako úspěch.
Samotný titulek článku The Wall Street Journal zní: „Írán se vrací k jaderným rozhovorům a už se nebojí Ameriky“.
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J. D. Vance však v rozhovoru pro CBS News trval na tom, že Američané zničili íránský jaderný program a dohoda má zajistit, že už nebude hrozit riziko, že si Írán jednoho dne pořídí jadernou zbraň.
V průběhu války se také ukázalo, že íránská armáda je sice notně oslabena, ale stále je schopna udeřit na své sousedy, na země Perského zálivu, bude-li to podle Teheránu třeba, ať už s pomocí dronů nebo s využitím balistických raket.
A do třetice není jasné, zda Írán nezpoplatní průjezd Hormuzským průlivem. Před válkou průlivem projely stovky lodí bez toho, aby Íránu odváděly poplatek. Pokud se toto změní, fakticky to bude znamenat, že Írán ve válce s USA a Izraelem dosáhl strategického vítězství.
„A Írán v pondělí naznačil, že má v úmyslu účtovat poplatky za nespecifikované služby v průlivu,“ napsal k tématu The New York Times. „Z právního hlediska existuje rozdíl mezi mýtným – platbou za plavbu – a poplatky za skutečně poskytnuté služby, například za poskytování služeb v oblasti likvidace odpadu v přístavu. Poplatky mohou být v určitých kontextech legální,“ doplnil server listu.
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