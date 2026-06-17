Chalupný (SOCDEM): Jsem rád, že patřím mezi ty dva z deseti

17.06.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k průzkumu vnímání sporu mezi prezidentem a vládou o účast na summitu NATO

Chalupný (SOCDEM): Jsem rád, že patřím mezi ty dva z deseti
Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Podle průzkumu vnímá osm z deseti Čechů spor mezi prezidentem a vládou o účast na summitu NATO jako problém. To je vlastně skvělá zpráva. Znamená to, že jsme už vyřešili nízké mzdy, které neodpovídají výkonu české ekonomiky, dohnali životní úroveň západních států, zastavili růst životních nákladů a vyřešili všechny ostatní starosti, které občany každodenně trápí.

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

17%
60%
8%
12%
3%
hlasovalo: 3205 lidí

A protože už nemáme nic důležitějšího na práci, můžeme se naplno věnovat otázce, kdo bude sedět v letadle do Ankary. Ještě chybí průzkum o tom, kdo dostane místo u okénka, a můžeme si odškrtnout i poslední nevyřešený problém této země.

Ano, není ideální, když se prezident a vláda v takto důležité otázce rozcházejí. Odpovědnost za zahraniční a obrannou politiku však nese vláda a právě ta své kroky vysvětluje partnerům v NATO.

Přiznám se, že jsem rád, že patřím mezi ty dva z deseti. Ne proto, že bych tento spor považoval za nedůležitý. Není dobré, když navenek působí, že zahraniční politiku České republiky vykládají vláda, prezident a někdy i Senát, každý trochu jinak.

Jen si nemyslím, že je to ten největší problém, který dnes naše země řeší. A už vůbec si nemyslím, že by měl zastínit debatu o tom, proč lidé v České republice stále pracují za mzdy, které neodpovídají hodnotám, jež svou prací vytvářejí.

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Bude dobře, pokud ČT a ČRo zeštíhlí
SOCDEM: Tři otázky pro každého občana
Kálalová (SOCDEM): Rovné podmínky by měly být základem vyspělé společnosti
Zaorálek (SOCDEM): Knihovnu Václava Havla zničili jeho dědicové

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

NATO , Pavel , průzkum , summit , vláda , Chalupný , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má Česká rpublika větší problémy, než je spor o účast na summitu NATO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

dotace bydlení

Pane Juchelko, nebylo by jednodušší místo zřízení "Kobry" zrušit dotace na bydlení, které jsou nejvíce zneužívány? Dále nechápu, že zřízení kontrolního orgánu vám bude trvat 3 roky... Sue

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mračková Vildumetzová (ANO): Volební zákon přináší tři změny

15:14 Mračková Vildumetzová (ANO): Volební zákon přináší tři změny

Projev na 26. schůzi Senátu 17. června 2026 k volebnímu zákonu