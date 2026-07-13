Pellegrini se odkázal na Babiše. „Nebudeme zbrojit, abychom někoho potěšili.“

13.07.2026 11:36 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Slovenský prezident Peter Pellegrini se vyjádřil k válce na Ukrajině a k bezpečnosti Slovenska a celé EU. Popsal, co se dělo na summitu v Ankaře, a zmínil jak českého premiéra Andreje Babiše, tak maďarského předsedu vlády Pétera Magyara. A zdůraznil, co považuje za skutečně důležité.

Pellegrini se odkázal na Babiše. „Nebudeme zbrojit, abychom někoho potěšili.“
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Hned v úvodu svého vyjádření zdůraznil, že Slovensko vůbec není jedinou zemí, která odmítá Ukrajině poskytovat další vojenskou pomoc a odmítá se podílet na půjčce na nákup vojenského materiálu.

„Ono to vypadá, jako by Slovensko stálo osamoceně na summitu NATO a že se na nás dívají přes prsty. Vůbec to tak není. Jasně se k tomu vyjádřil i premiér Maďarska, který jasně řekl, že Maďarsko nebude poskytovat žádnou vojenskou pomoc ani žádné finanční prostředky Ukrajině. Stejně tak se vyjádřil i premiér České republiky přímo za rokovacím stolem. A byli i další premiéři, kteří se prostě na těch 70 miliardách nebudou podílet. Proto Slovensko nebylo s tímto postojem osamoceno,“ zdůraznil Pellegrini.

Zdůraznil také, že závěry summitu nebyly závazné pro všechny členy. Podle Pellegriniho učinil každý členský stát NATO suverénní rozhodnutí podle svých možností, své ekonomické síly a možností svých ozbrojených sil, jak se na tom bude podílet.

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„Pokud jde o momentální trend zbrojení v Evropě, tak já zpravidla kolegům říkám, že my máme posilovat naše ozbrojené síly nikoli proto, abychom někoho udělali šťastným nebo abychom mu splnili jeho sen, aby to bylo pět nebo nevím kolik procent. My, pokud máme posilovat obranyschopnost, tak to musíme v prvé řadě dělat pro sebe. Pro obranu Slovenské republiky, pro zachování naší celistvosti a pro obranu našich občanů. To má být alfa a omega. Ne to, abychom se někomu za oceánem zalíbili,“ poznamenal Peter Pellegrini v narážce na Donalda Trumpa, aniž by však stávajícího nájemníka Bílého domu jmenoval.

Pokud jde o obranu, podle Pellegriniho není důležité, kolik procent na obranu Slovensko přesně vydá. Skutečně důležité je, aby bylo obranyschopné. Snaha posílit obranyschopnost jednotlivých zemí přináší podle Pellegriniho i ekonomické benefity. Zejména pro zbrojařské společnosti a na ně navázané sektory ekonomiky.

„Ale z dlouhodobého hlediska to nepovažuji za dobrou strategii, protože ty standardní průmyslové části v Evropě postupně ztrácejí dech, nejsou konkurenceschopné ve srovnání s Čínou a s celou Asií a se Spojenými státy,“ upozorňoval Pellegrini s tím, že to by se mělo změnit.

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armáda , Asie , bezpečnost , Čína , ekonomika , EU , Facebook , NATO , obrana , Slovensko , USA , zahraničí , konkurenceschopnost , Trump , Pellegrini

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