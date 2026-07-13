Pellegrini se odkázal na Babiše. „Nebudeme zbrojit, abychom někoho potěšili.“

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„Ono to vypadá, jako by Slovensko stálo osamoceně na summitu NATO a že se na nás dívají přes prsty. Vůbec to tak není. Jasně se k tomu vyjádřil i premiér Maďarska, který jasně řekl, že Maďarsko nebude poskytovat žádnou vojenskou pomoc ani žádné finanční prostředky Ukrajině. Stejně tak se vyjádřil i premiér České republiky přímo za rokovacím stolem. A byli i další premiéři, kteří se prostě na těch 70 miliardách nebudou podílet. Proto Slovensko nebylo s tímto postojem osamoceno,“ zdůraznil Pellegrini.
Zdůraznil také, že závěry summitu nebyly závazné pro všechny členy. Podle Pellegriniho učinil každý členský stát NATO suverénní rozhodnutí podle svých možností, své ekonomické síly a možností svých ozbrojených sil, jak se na tom bude podílet.
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Pokud jde o obranu, podle Pellegriniho není důležité, kolik procent na obranu Slovensko přesně vydá. Skutečně důležité je, aby bylo obranyschopné. Snaha posílit obranyschopnost jednotlivých zemí přináší podle Pellegriniho i ekonomické benefity. Zejména pro zbrojařské společnosti a na ně navázané sektory ekonomiky.
„Ale z dlouhodobého hlediska to nepovažuji za dobrou strategii, protože ty standardní průmyslové části v Evropě postupně ztrácejí dech, nejsou konkurenceschopné ve srovnání s Čínou a s celou Asií a se Spojenými státy,“ upozorňoval Pellegrini s tím, že to by se mělo změnit.
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