Nadace ČEZ: Nový povrch hřiště ve Zruči nad Sázavou

Díky své poloze v centru města je ovšem využíváno i k dalším sportovním aktivitám jako jsou minikopaná, basketbal, atletická průpravná či workoutové cvičení. Využívají jej proto i další oddíly TJ Jiskra, a také spolky ze sousedního Spolkového domu, děti z dětského domova, mateřských škol i širší veřejnost. Na realizaci nového povrchu získala tělovýchovná jednota 250 000 korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžové hřiště. Svou premiéru si nový povrch odbyl v sobotu 20. června. Paradoxně ne turnajem v házené, ale v minikopané, a to 31. ročníkem turnaje v malé kopané o Putovní pohár města Zruče nad Sázavou Police Cup 2026.
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou má ve městě více než staletou tradici, její základnu tvoří 13 oddílů s bezmála tisícovkou členů. Nejvíce 212 jich má právě oddíl házené, který zde s příchodem Jana Antonína Bati působí již od roku 1942. „Naší hlavní náplní je pochopitelně tělovýchovná, sportovní a rekreační činnost. Atletika, fotbal, házená, volejbal, florbal, nohejbal, tenis, turistika, vodní turistika, badminton, sport pro všechny, šachy a karambol nám proto nejsou cizí. Oddíl házené přitom funguje dlouhodobě na vysoké úrovni a pravidelně zásobuje extraligové celky svými odchovanci, dokonce i národní tým jedním reprezentantem pro MS v Kataru. V současné době se věková kategorie žáků umísťuje na předních příčkách v krajských i celostátních soutěžích,“ říká Pavel Vrzáček, předseda TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.
Jak dále uvedl, házenkářské hřiště na současném místě funguje od roku 1956, přičemž celý areál je nejen sportovním centrem, ale konají se zde také kulturní akce jako jsou koncerty a divadelní představení. „Pravidelně se zde pořádají turnaje v minikopané fotbalistů a městské policie, hřiště slouží i pro hry a turnaje möllky. Jeho součástí jsou mimo hrací plochu umístěné workoutová sestava a závěsný kuželník. Díky tomu, že má plně bezbariérový přístup, je navštěvováno i handicapovanými sportovci,“ dodává Pavel Vrzáček s tím, že původní povrch pocházel z roku 2006.
Vzhledem k permanentnímu využití hřiště se ovšem za ta léta povrchový koberec ocitl již na hranici své životnosti a bezpečné použitelnosti. V nejvíce zátěžových místech už byl dokonce prošlapán až na podkladový asfalt. „Materiál se drolil a při zátěži podkluzoval. Během deštích byl také vyplavován mimo hřiště. Částečná renovace ale nebyla z bezpečnostního hlediska možná, jelikož by vznikly nežádoucí a nebezpečné výškové rozdíly mezi starým a novým povrchem. Proto jsme se rozhodli pro kompletní výměnu a zároveň využít možnost zažádat si finanční podporu u Nadace ČEZ,“ doplnila slova předsedy Petra Menšíková, tajemník TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Za 24 let své existence podpořila více než 21 500 projektů částkou blížící se ke 4,5 miliardy korun. Více informací ZDE.
Celkem od roku 2003, kdy byl grant Oranžové hřiště vyhlášen, až do konce roku 2025 podpořila Nadace ČEZ v rámci celé republiky realizaci 825 hřišť za 478,4 mil. Kč. Konkrétně ve Středočeském kraji to za stejné období bylo 90 hřišť za 60 394 101 Kč.
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