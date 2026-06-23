Nadace ČEZ: Nová skluzavka kadaňského koupaliště

23.06.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Spousta zábavy pro děti i dospělé s kouzelníkem Martinem Kellmanem, světovým barmanem Martinem Vogeltanzem, držitelem světových rekordů bublinářem Matějem Kodešem a párty kapelou The Elevators, ale také nová 12,15 metrů dlouhá dvoudráhová skluzavka Niagara a pořádná průtrž mračen s bouřkou, která všechny vyhnala z bazénů i trávníků v jejich okolí.

Nadace ČEZ: Nová skluzavka kadaňského koupaliště
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

To vše čekalo na stovky návštěvníků koupaliště v Kadani v neděli 21. června, které bylo před padesáti lety v první letní den roku 1976 zpřístupněno veřejnosti. Jako dárek ke svým kulatým narozeninám dostalo od města právě novou skluzavku, včetně schodů za bezmála 2 350 000 korun. Její pořízení rovným milionem korun podpořila Nadace ČEZ v rámci grantu Podpora regionů.

„Naše koupaliště prošlo za svou dobu existence mnoha úpravami, které neustále vylepšovaly nabídku příměstské rekreace novými atrakcemi. V současné době tak koupaliště nabízí kvalitní zázemí pro rekreační plavání i odpočinek, ale postrádalo prvek, který by zvýšil jeho atraktivitu zejména pro rodiny s dětmi a mladší návštěvníky. Máme sice tobogan, ale klasická pořádně dlouhá skluzavka nám chyběla. Její pořízení přitom představuje smysluplné rozšíření stávající nabídky atrakcí a hlavě reaguje na dlouhodobě vnímanou potřebu návštěvníků,“ říká Jan Losenický, starosta Kadaně.

Podle jeho dalších slov je důležité v konkurenčním prostředí okolních měst udržet krok s moderními trendy a nabízet služby, které odpovídají očekáváním veřejnosti. Nová skluzavka tak má zvýšit nejen atraktivitu areálu a tím i jeho návštěvnost, ale hlavně podpořit aktivní trávení volného času rodin s dětmi a mládeže, což je největší a tudíž významná část návštěvníků koupaliště. „Atrakce tohoto typu zvyšují komfort i zážitek dětí, což má přímý dopad na rozhodování rodičů, zda areál navštíví. Skluzavka také motivuje děti i mládež k pohybu a aktivnímu trávení času ve vodě, což je v souladu s cílem města podporovat zdravý životní styl a kvalitní volnočasové vyžití,“ uzavírá starosta.

Po přestřižení pásky, u kterého mu za Skupinu ČEZ asistoval Jan Bachorík, projektový manažer pro Ústecký kraj, pak starosta odvážně sjel po skluzavce do vody. Aby byla využita i druhá její dráha, stalo se tak společně s Josefem Kočím, vedoucím koupaliště. „Jsme rádi, že jsme mohli prostřednictvím Nadace ČEZ podpořit rozšíření nabídky kadaňského koupaliště o další zajímavou atrakci. Určitě přitáhne i nové návštěvníky, hlavně pak děti. Brzy nastanou prázdniny a pokud počasí vydrží, budou obě její dráhy určitě stále obsazeny. Nezbývá nic jiného než popřát, aby tomu tak doopravdy bylo a nová skluzavka sloužila svému účelu co nejdéle a všechny sjezdy se obešly bez úhony na zdraví,“ poznamenal Jan Bachorík po vynoření obou prvojezdců z vody.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Za 24 let své existence podpořila více než 21 500 projektů částkou blížící se ke 4,5 miliardy korun. Více informací ZDE.

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https://www.nadacecez.cz

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Mgr. Jiří Kobza byl položen dotaz

Euro

Zmiňujete se o jakémsi hlasovacím kartelů zemí eurozóny, ale když teď nejsme členy, nerozhoduje se tak vlastně o našich penězích jen bez nás? I když nemáme euro, tak do EU přeci přispíváme, jen teda pokud to chápu vůbec, tak už o jejich osudu vlastně jako nečlenové eurozóny nerozhodujeme vlastně vůb...

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