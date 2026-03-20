ČEZ: Velký zájem o infocentra a výrobní provozy

Tradičně nejvíce, a to rekordních 11 211 návštěvníků zaznamenali v Infocentru Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Je to o 1 211 osob více než v roce 2024, přičemž celková návštěvnost tak již podruhé v řadě přesáhla magické číslo 10 000. K této hranici se infocentrum přiblížilo už v roce 2023, kdy k její zdolání chybělo pouhých 138 osob. Loňští návštěvníci se hlavně rekrutovali ze žáků a studentů ze základních, středních a vysokých škol napříč celou republikou a dokonce i z dětí z mateřinek v okolí elektrárny. Hojné byly i víkendové a hlavně prázdninové návštěvy rodičů s dětmi v rámci industriální turistiky. Do infocentra ovšem zavítali i cizinci. Celkem jich bylo 302. Pomineme-li státy Evropské unie, tak během své návštěvy České republiky, ať již soukromě či z odborného hlediska, infocentrum dále navštívili občané Anglie, Makedonie, USA, Japonska, Švýcarska, Kanady, Islandu a pět jich dokonce bylo až ze Zambie/Lehshoty.
Dalších 1 682 zájemců mělo možnost si prohlédnout Paroplynový cyklus Počerady (380), Vodní elektrárnu Střekov (932) a Elektrárnu Tušimice společně s malou vodní elektrárnou Želina (370). V případě paroplynového cyklu a Tušimic se většino jednalo o předem připravené speciální exkurze v rámci středoškolské či vysokoškolské výuky technických oborů, případně šlo o návštěvu odborníků z různých firem působících v energetice a dalších technických oborech. Prohlídky Vodní elektrárny Střekov sice probíhaly ve stejném duchu, zde navíc i pro žáky ze základních škol a také pro předem objednané zájmové skupiny. Hlavní gró ovšem obnášely dva dny otevřených dveří pro širokou veřejnost, konkrétně březnový Světový den vody a zářijové Dny evropského dědictví.
Pokud to zájemci stihnou, mohou se na letošní prohlídku u příležitosti letošního Světového dne vody připadajícího na 21. března ještě zaregistrovat ZDE. První exkurze začíná v 10 a poslední v 15.30 hodin. Světový den vody si již podruhé budou moci ve stejný den připomenou i návštěvníci Informačního centra v Elektrárně Ledvice. Respektive všichni, co se zúčastní 2. ročníku pochodu podél tělesa přivaděče labské vody. Účastníci pochodu se mohou vydat na zhruba 6,5 km dlouhou trasu z vlakového nádraží v Ohníči, a to v 9 hodin. Cílem je pochopitelně infocentrum.
