ČEZ: Velký zájem o infocentra a výrobní provozy

21.03.2026 16:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Exkurze do výrobních provozů Skupiny ČEZ se stále těší veliké pozornosti, ať už jde o prohlídky v rámci školní výuky či individuální industriální turistiku. Infocentra a elektrárny ČEZ si tak v loňském roce prohlédlo 297 tisíc návštěvníků, ať už osobně, on-line nebo prostřednictvím virtuální reality. Té využil k návštěvě prostřednictvím VR brýlí úctyhodný počet zájemců – 145 tisíc, což je o 10 tisíc více než v roce 2024. Fyzicky pak v rámci celé energetické společnosti zavítalo do vybraných provozů 152 tisíc návštěvníků. Svůj podíl s 12 893 osobami mají na celkovém čísle i některé lokality na severu Čech.

ČEZ: Velký zájem o infocentra a výrobní provozy
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Tradičně nejvíce, a to rekordních 11 211 návštěvníků zaznamenali v Infocentru Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Je to o 1 211 osob více než v roce 2024, přičemž celková návštěvnost tak již podruhé v řadě přesáhla magické číslo 10 000. K této hranici se infocentrum přiblížilo už v roce 2023, kdy k její zdolání chybělo pouhých 138 osob. Loňští návštěvníci se hlavně rekrutovali ze žáků a studentů ze základních, středních a vysokých škol napříč celou republikou a dokonce i z dětí z mateřinek v okolí elektrárny. Hojné byly i víkendové a hlavně prázdninové návštěvy rodičů s dětmi v rámci industriální turistiky. Do infocentra ovšem zavítali i cizinci. Celkem jich bylo 302. Pomineme-li státy Evropské unie, tak během své návštěvy České republiky, ať již soukromě či z odborného hlediska, infocentrum dále navštívili občané Anglie, Makedonie, USA, Japonska, Švýcarska, Kanady, Islandu a pět jich dokonce bylo až ze Zambie/Lehshoty.

Dalších 1 682 zájemců mělo možnost si prohlédnout Paroplynový cyklus Počerady (380), Vodní elektrárnu Střekov (932) a Elektrárnu Tušimice společně s malou vodní elektrárnou Želina (370). V případě paroplynového cyklu a Tušimic se většino jednalo o předem připravené speciální exkurze v rámci středoškolské či vysokoškolské výuky technických oborů, případně šlo o návštěvu odborníků z různých firem působících v energetice a dalších technických oborech. Prohlídky Vodní elektrárny Střekov sice probíhaly ve stejném duchu, zde navíc i pro žáky ze základních škol a také pro předem objednané zájmové skupiny. Hlavní gró ovšem obnášely dva dny otevřených dveří pro širokou veřejnost, konkrétně březnový Světový den vody a zářijové Dny evropského dědictví.

Pokud to zájemci stihnou, mohou se na letošní prohlídku u příležitosti letošního Světového dne vody připadajícího na 21. března ještě zaregistrovat ZDE. První exkurze začíná v 10 a poslední v 15.30 hodin. Světový den vody si již podruhé budou moci ve stejný den připomenou i návštěvníci Informačního centra v Elektrárně Ledvice. Respektive všichni, co se zúčastní 2. ročníku pochodu podél tělesa přivaděče labské vody. Účastníci pochodu se mohou vydat na zhruba 6,5 km dlouhou trasu z vlakového nádraží v Ohníči, a to v 9 hodin. Cílem je pochopitelně infocentrum.

Zdroje:

http://www.svetenergie.cz/infocentra

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

Zdraví

Vy řešíte, jak se mají lidé lépe starat o zdraví, ale myslíte, že je to v dnešní hektické době dost dobře možné? Já třeba při starostech o rodinu nevím, kde mi hlava stojí. Druhá věc, kde třeba na sportovní aktivity, ať již pro sebe nebo pro děti brát peníze, když je vše tak drahé? Ano, dospělý si m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nežádoucí vedlejší účinky perlivé vodyNežádoucí vedlejší účinky perlivé vody S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Velký zájem o infocentra a výrobní provozy

16:14 ČEZ: Velký zájem o infocentra a výrobní provozy

Exkurze do výrobních provozů Skupiny ČEZ se stále těší veliké pozornosti, ať už jde o prohlídky v rá…