Nerudová (STAN): Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent

Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent ze všech! V několika evropských zemích tento rok padl historický teplotní rekord.
Přes 1 300 lidí. Tolik životů si podle dostupných odhadů vyžádala letošní vlna veder v Evropě během několika dnů.
Když se mluví o klimatické krizi, často slýcháme, že je to problém budoucnosti. Jenže její dopady zažíváme už dnes.
Přehřátá města, ve kterých se nedá spát. Senioři, jejichž organismus extrémní teploty nezvládá. Nemocnice pod tlakem. Lesní požáry a sucho.
Můžeme vést debatu o tom, jaká řešení jsou nejlepší. Neměli bychom ale vést debatu o tom, jestli ten problém existuje. Protože existuje. A každým rokem je to větší a větší extrém.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
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