Nerudová (STAN): Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent

08.07.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke klimatické krizi.

Nerudová (STAN): Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent
Foto: ČT24
Popisek: Danuše Nerudová

Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent ze všech! V několika evropských zemích  tento rok padl historický teplotní rekord.

Přes 1 300 lidí. Tolik životů si podle dostupných odhadů vyžádala letošní vlna veder v Evropě během několika dnů.

Když se mluví o klimatické krizi, často slýcháme, že je to problém budoucnosti. Jenže její dopady zažíváme už dnes.

Přehřátá města, ve kterých se nedá spát. Senioři, jejichž organismus extrémní teploty nezvládá. Nemocnice pod tlakem. Lesní požáry a sucho.

Můžeme vést debatu o tom, jaká řešení jsou nejlepší. Neměli bychom ale vést debatu o tom, jestli ten problém existuje. Protože existuje. A každým rokem je to větší a větší extrém.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
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STAN , Nerudová

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Pane Rajchl, než položím dotaz, budu Vás citovat: Pokud to totiž bude rozhodovat jen trochu nestranný soudce, tak tu kauzu nemůžu prohrát. Znamená to, že když soudce rozhodne ve váš prospěch je to podle vás v pořádku a půjde o nestranné rozhodnutí, když to ale bude naopak, tak bude podle vás soudce ...

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