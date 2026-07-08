Trump: Íránci jsou pakáž. Zlí lidé. Příměří je u konce

„Byly tady velmi dobré schůzky, zejména s Tureckem. Teď mě čekají schůzky se všemi dalšími lídry. Jsou tu i lídři zemí, kteří chtějí být členy NATO, ale nejsou,“ prohlásil Trump. Jeho slova zachytily i kamery České televize.
Hned poté zmínil Írán.
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A hned pokračoval.
„My je nemáme rádi. Já je nemám rád. Jsou to zlí lidé. Nuklearizace Íránu se nesmí stát. My je zbavíme jaderných zbraní. My je nenecháme je mít, protože to jsou blázni,“ trval na svém Trump s tím, že Íránci pozabíjeli tisíce a tisíce lidí. „Já je vůbec nemám rád a myslím, že s nimi ztrácíme spoustu času,“ zlobil se Trump.
Poté znovu zopakoval, že Íránci začali znovu střílet rakety na lodě a z pohledu Trumpa vlastně ani nevědí, proč to dělají. „Kdyby byli chytří, tak se dávno dohodli. Asi tak před 47 lety. … Oni jsou zlí a nemocní lidé. Je to rakovina. A víte, co musíte dělat s rakovinou? Musíte ji vyříznout. A to rychle,“ zdůraznil Trump.
„Španělsko je hrozný partner v NATO. Vůbec se neúčastní, neplatí. Prosím, odstřihněte veškerý obchod se Španělskem. Oni nakonec přilezou. Oni si asi myslí, že je musíme chránit. Ale nemusíme. Tak je odstřihněte. Uvidíme, jak to bude, až přilezou a řeknou – prosím, prosím, my s vámi chceme obchodovat,“ kroutil hlavou nad Španěly Trump.“
Druhý velký problém je podle něj Grónsko.
Generální tajemník NATO Mark Rutte má prý v tomto směru pro stížnosti Američanů pochopení. „Byly doby, kdy my jsme v NATO platili sto procent,“ zlobil se Trump s tím, že mnohé velké země nechtěly Američanům pomoci. „Ale navzdory tomu, že jsme z NATO velmi roztrpčení, protože my tam platíme velmi mnoho, tak toto je skvělý lídr a mají štěstí, že ho mají,“ ukázal Trump na generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.
Ten okamžitě slovně podpořil jak americký útok proti Íránu, tak nárůst výdajů na obranu, k čemuž přikročili v důsledku velkého Trumpova tlaku. „Byl jsem schopen podnítit vyšší výdaje v Kanadě i v Evropě.“
Posléze konstatoval, že evropští partneři pomáhají Američanům v jejich operacích proti Íránu. Z evropských základen vzlétlo na 5 tisíc letadel, na což podle Rutteho nelze zapomínat. Jedním dechem dodal, že i Španělsko postupně zvyšuje výdaje na obranu.
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Poté znovu zkritizoval některé evropské partnery NATO, že se vezou jako černí pasažéři. Toto přitom měl změnit už George Bush mladší, Obama nebo Joe Biden, ale ani jeden z nich to neudělal.
„Myslím si, že příměří s Íránem je u konce. Já nechci, aby bylo u konce, ale jsou to prostě zlí lidé. Já si myslím, že je prostě ztráta času jednat s těmito lháři. Měli jsme dohodu. Ale oni jsou prostě blázni. Oni jsou magoři. Takže já si myslím, že příměří je u konce. … Mluvit můžeme, ale oni pořád jenom lžou,“ nešetřil Donald Trump ostrými slovy. Se špatnými lidmi z Íránu prý už nechce ztrácet čas. „Ale tady ty lídry já mám rád všechny. Jsou to racionální lidé. No dobře, všechny možná rád nemám,“ pousmál se.
„Já jsem velký fanda prezidenta Si Ťin-pchinga. Víte, ono se říká, jak je nebezpečný TikTok. Ale víte, kdo je na TikToku jednička? Já jsem na TikToku jednička. Mám 4 miliardy zhlédnutí nebo něco takového.“
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