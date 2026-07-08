Hoffmannová (Piráti): Média už nebudou patřit veřejnosti

08.07.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k veřejnoprávním médiím.

Hoffmannová (Piráti): Média už nebudou patřit veřejnosti
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

„PROMIŇTE, ROKY JSME VÁM LHALI.“

Přesně tahle slova svítila na obrazovkách maďarské veřejnoprávní televize M1. Nová tamní vláda musela po odchodu Viktora Orbána natvrdo vypnout zpravodajství a omluvit se občanům za roky vládní propagandy.

Proč? Protože tam před lety udělali přesně to, co teď schválila Babišova vláda u nás – zrušili koncesionářské poplatky a napojili média na státní rozpočet. Kdo nešel politikům na ruku, tomu jednoduše přiškrtili peníze.

Co hrozí České televizi a rozhlasu kvůli vládní sekeře 1,4 miliardy Kč?

Konec nezávislosti: Média už nebudou patřit veřejnosti, ale stanou se finanční loutkou v rukou politiků.

Drastické škrty v programu: Ředitel ČT už teď varuje před dopady na kvalitu. Ve hře je omezení pořadů pro děti, škrtání rozpočtů na nové české filmy a stopka pro ambiciózní projekty, jako je česká účast na Eurovizi. Místo kvality nás čekají jen levné reprízy. 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
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piráti , Hoffmannová

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Měly by zůstat koncesionářské poplatky?


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Pane Šťastný, to snad nemyslíte vážně.

... a zda budou v pracovní době užívat alkohol či jiné, například omamné či návykové látky tak, aby byla jejich mysl čistá. .. představte si, že by tohle řekl vedoucí kamionové autodopravy řidičům. jsem Váš fanda a kde to jde tak za Vás dost bojuji, ale tohle je totální neobhajitelná hovadina.

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k veřejnoprávním médiím.