Senátor Láska: Napsat kvalitní změny zákonů není jednoduché

13.07.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projednávání ukotvení hotovosti do Ústavy.

Senátor Láska: Napsat kvalitní změny zákonů není jednoduché
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Václav Láska

V Senátu byl v krátké době počtvrté předložen návrh na zavedení práva na hotovost do Ústavy. Počtvrté byl po diskuzi zamítnut. A počtvrté předkladatelé slyšeli stejný argument: „Tohle nelze řešit změnou Ústavy. Přineslo by to jen neskutečný chaos do zákonů a negativní dopad na věci, které ani vy sami nechcete. Řešte to přímo adresnou změnou potřebných zákonů. My vás nejen podpoříme, ale i vám s tím pomůžeme.“

Nikdy nás předkladatelé nevyslyšeli. Nikdy se o takové změny nepokusili a dokola navrhují změnu Ústavy, a pak pláčou, že to neprošlo.

A víte proč to tak je? Protože napsat kvalitní změny zákonů není jednoduché a chce to hodně úsilí a odborné práce. Kdežto plácnout jednu větu do Ústavy umí doslova každý. Takže proč vyvinout nějakou snahu, když tohle úplně stačí?

Napíšu jednu větu do Ústavy, ostatní senátoři mi ji očekávaně zamítnou a já si pak zveřejním statusy o tom, jak já jediný bojuju za práva těch a těch a ostatní na ně nemyslí.

Smutné. Kdybyste, milí předkladatelé, opravdu chtěli chránit práva těch, jichž se dovoláváte, tak jste za těch pár let už dávno měli připravené novely zákonů.

Mgr. Václav Láska

  • BPP
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