Černochová narazila na Turka. „Uvěřila jste vlastním lžím,“ slyšela

12.07.2026 21:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V nedělní politické debatě na CNN Prima News se střetli Filip Turek a Jana Černochová. „Já jsem vlastně ráda, že se pan Turek se mnou nebojí chodit do debat. Přestože mám polskou krev a my jako Poláci máme s Turky dost slušnou bilanci,“ smála se v jednu chvíli zmocněnkyně pro Green Deal Černochová. Turek jí odpovídal stejně ostře. Vyčetl Černochové mimo jiné i to, že „věří vlastním lžím.“

Černochová narazila na Turka. „Uvěřila jste vlastním lžím,“ slyšela
Foto: screen CNN Prima NEWS
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V nedělní politické diskusi na CNN Prima NEWS proti sobě zasedli exministryně obrany Jana Černochová (ODS) a motoristický zmocněnec pro Green Deal Filip Turek.

Když měl Filip Turek říct, co se podařilo trojkoaliční vládě ANO, Motoristů a SPD za přibližně půl roku vládnutí, ocenil, že někteří členové opozice nechali projít stavební zákon s určitými změnami, ale za zásadnější považuje jinou věc.

„Všeobecně to řízení státu začalo být efektivní. Podařilo se snížení inflace, snížení energetické inflace. To jsou věci, které se podařilo této vládě snížit. Po mnoha letech, kdy se to předchozí vládě nedařilo. … Především zachraňujeme i ten energeticky náročný průmysl, těžký průmysl, automobilový průmysl, které byly velmi poškozeny špatným přístupem k evropské legislativě. Špatnými rozhodnutími. A to všechno má potom za následek, že se této vládě podařilo celkově zlepšovat životní úroveň a zlepšovat i nějakou budoucnost pro naše obyvatele. A všeobecně si myslím, že si ta vláda počíná profesionálnějším způsobem ve všech tématech. A bylo dobré sledovat ty brífinky jednotlivých ministrů, kde prezentovali, co plní a na kolik procent. Tak všechny resorty v podstatě plní všechno, co slíbily. Všechny ty položky se vyhodnocovaly a z skoro tisíce položek se v podstatě většina daří,“ chválil koalici ANO, SPD a Motoristů Turek.

Jedním dechem však dodal, že nemůže mluvit za celou vládu.

„Ale za naše čtyři ministerstva mohu říct, že plníme úplně všechno,“ zdůraznil.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
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Jana Černochová, která Turka trpělivě poslouchala, se jen usmívala.

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„Nevím, v jakém paralelním vesmíru pan poslanec Turek žije, ale jestli tady prohlásí, že je to vláda profesionálů, tak vidíme její neprofesionalitu každý den. Vidíme, že to je vláda chaosu, vláda arogance, vláda politických konfliktů. Vláda, která zásadním způsobem omezuje a oslabuje instituce, na které má stát spoléhat, jako jsou veřejnoprávní média. Vidíme tady konflikty s prezidentem. Vidíme tady ministry, kteří se chlubí věcmi, které neudělali. Mluvím o ministru obrany Zůnovi, protože on se chlubí věcmi, které jsme udělali ještě my. … Z něj se stal šašek pana ministra, jak ho vodil Tomio Okamura po ministerstvu obrany, aby odvolával to, co slíbil na nějaké tiskové konferenci,“ kroutila hlavou Černochová.

Vládu nešetřila ani kvůli summitu NATO v Ankaře a vyčetla kabinetu, že vrchní velitel a prezident republiky na tento summit jel až poté, co Ústavní soud ČR vydal předběžné opatření. „Zahraniční politika, to je jedna velká ostuda,“ shrnula práci koaličního kabinetu Černochová. „Tohle přece pan Turek nemůže myslet vážně, že je to profesionální vláda. Apoštolové na orloji, kteří se střídali na té tiskové konferenci, působili směšně a uboze,“ shrnula svůj pohled na situaci Černochová.

„Věřte mi, že já jsem z ministerstva obrany odcházela s pocitem, že jsme tam toho udělali hodně. Ať už to byly různé koncepce, které tam měl v mašličkách pan ministr. Já jsem panu ministrovi předávala dokument, který obsahoval na sto stranách přesně rozpracované věci, které na ministerstvu jsou. Ukažte mi, který jiný ministr to dokázal udělat pro nás. Já když jsem přišla na ministerstvo obrany, tak jsem tam měla jednu A4 z půlky popsanou panem ministrem Metnarem,“ zlobila se Černochová.

A po chvilce pokračovala.

„Já jsem vlastně ráda, že se pan Turek se mnou nebojí chodit do debat. Přestože mám polskou krev a my jako Poláci máme s Turky dost slušnou bilanci.“

Turek okamžitě oponoval, že to za koaliční strany vidí zcela jinak.

„Já to vidím samozřejmě úplně naopak,“ konstatoval Turek. Černochové vmetl, že nákup tanků, které prosazovala, se hodí do minulých válek. „Já je mám rád, mně se ten stroj velmi líbí, ale ta cena je v rámci toho, že je pro minulé války, pro války, které už nebudou, velmi zvláštní. … My potřebujeme do roku 2028 nákup asi tří tisíc dronů,“ zdůraznil Turek, podle kterého Černochová předváděla podvod, když tvrdila, že vláda Petra Fialy plnila 2 procenta výdajů na obranu. „Vy jste slavnostně přednesli zákon, že budete plnit 2 procenta, ale prakticky hned jste ho neplnili,“ podotkl Turek.

„Vy jste půl roku ve funkci. Řekněte jednu jedinou věc, kterou jste za půl roku prosadil. Za co vás daňový poplatník platí. … Vy nejste ministr. Vy si na něj jen hrajete. A všichni s vámi hrají tuhle hru,“ rozzlobila se Černochová.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
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Turek na to hned znovu zmínil stavební zákon. „Vaši kolegové, kteří mají víc rozumu než vy, podpořili šest pozměňovacích návrhů. … To byly moje návrhy,“ zdůraznil Turek.

Zdůraznil také, že nikde nikdy neslíbil, že zruší Green Deal.

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Ale daří se mu prý měnit některé věci. Kupříkladu agendu kolem akceleračních zón. Vedle toho se prý vládě podařilo zastavit inflační spirálu. „A dali jsme 2,3 miliardy do těžkého průmyslu. Ty výnosy z povolenek se dávaly roky na větrné elektrárny, na plastová okna, na zelené neziskovky. Tak to my jsme zastavili a začali jsme ty peníze dávat jinam,“ zdůraznil Turek.

Na ministerstvu životního prostředí se prý daří rozkrývat zneužívání dotačního systému.

Jana Černochová se jala připomínat, jak Motoristé před volbami slibovali, jak budou hlídat Babiše, ale ta realita je taková, že pan Babiš musí hlídat je,“ poznamenala Černochová. „A já myslím, že voliči jasně vidí to, že se nezlevnily hypotéky. Že oni nezrušili ani migrační pakt, ani Green Deal,“ pokračovala Černochová.

České ekonomice se podle jejího názoru daří lépe a daří se jí lépe díky práci vlády Petra Fialy (ODS). Naproti tomu současná vláda podle jejího názoru přiživuje nenávist.

Turek oponoval, že koalice nerozdmychává nenávist. A zdůraznil, že ODS se posunula doleva a k Pirátům. „Lipavský je Pirát,“ pousmál se. Vyčetl ODS a speciálně specielně paní Černochové, že onálepkovala Motoristy jako proruskou stranu. „To byla prasárna,“ nešetřil kritikou. „Uvěřila jste vlastním lžím. Vy a vaši kolegové celou dobu říkali, že jsme proruští. To byla vaše hloupost a primitivismus,“ reagoval Turek.

Ona Turkovi na oplátku vyčetla, že vláda slibovala, jak nepošle ani korunu na Ukrajinu, a nakonec se rozhodla přispět do amerického programu PURL pro Ukrajinu, v němž evropští partneři nakupují v USA a předávají je na Ukrajinu.

„Vy jste skočili šipku do zadní kapsy Donalda Trumpa a do toho jste ještě podvedli koaličního partnera,“ nešetřila vládu Černochová.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

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armáda , Černochová , ekonomika , energetika , EU , inflace , ODS , opozice , Rusko , válka , vláda , zbraně , Turek , drony , CNN Prima News , Green Deal , Motoristi

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