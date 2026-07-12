Všechno tam bude. I párky v rohlíku. Lipavský píše knihu

12.07.2026 19:00 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Bývalý ministr zahraničních věcí připravuje svoji vlastní knihu. Kdy přesně kniha vyjde, Lipavský zatím neoznámil. Z jeho odpovědí na sociální síti X ale vyplývá, že vedle osobních zkušeností nabídne i pohled do zákulisí české diplomacie.

Všechno tam bude. I párky v rohlíku. Lipavský píše knihu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr zahraničních věcí za ODS Jan Lipavský

„O čem byste si v mé knize přečetli nejraději?“ dotázal se bývalý ministr Čechů na sociální síti X a dočkal se několika zajímavých odpovědí. Na většinu z nich zareagoval a u některých dokonce i přislíbil, že navrhované téma bude součástí připravované knihy.

Lipavský na X uvedl, že v knížce bude věnován prostor o jeho přestupu z Pirátské strany do ODS, o svých sociálních sítích a svém PR teamu, ale i třeba i o pojídání párků v rohlíku.

Ačkoliv Lipavský zmínil, že z knihy nechce dělat „vyčerpávající encyklopedii“, v knize by se měl s veřejností podělit i o řadu zákulisních informací. Ambicí bývalého ministra a současného stínového ministra je napsat knihu na motiv knihy Jsem tu novej, kterou napsal britský velvyslanec v Česku, Matt Field.

Další z uživatelů sociální sítě X navrhl, aby Lipavský popsal, jaká byla jednání se zahraničními státníky, jak se s nimi domlouvalo nebo kdo měl smysl pro humor. Bývalý ministr odpověděl že i zákulisí diplomatických jednání bude součástí knihy.

Jiný uživatel se zajímal o to, zda se Lipavský během svého působení pokusil omezit rozsah ruské ambasády v Praze. Lipavský uvedl, že v knize podrobně popíše opatření, která prosazoval proti ruskému vlivu, byť se podle něj netýkala přímo zmíněného problému.

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diplomacie , kniha , ODS , Lipavský

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