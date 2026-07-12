Všechno tam bude. I párky v rohlíku. Lipavský píše knihu

„O čem byste si v mé knize přečetli nejraději?“ dotázal se bývalý ministr Čechů na sociální síti X a dočkal se několika zajímavých odpovědí. Na většinu z nich zareagoval a u některých dokonce i přislíbil, že navrhované téma bude součástí připravované knihy.
O čem byste si v mé knize přečetli nejraději?— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 11, 2026
Lipavský na X uvedl, že v knížce bude věnován prostor o jeho přestupu z Pirátské strany do ODS, o svých sociálních sítích a svém PR teamu, ale i třeba i o pojídání párků v rohlíku.
Obojí tam bude.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 11, 2026
Ačkoliv Lipavský zmínil, že z knihy nechce dělat „vyčerpávající encyklopedii“, v knize by se měl s veřejností podělit i o řadu zákulisních informací. Ambicí bývalého ministra a současného stínového ministra je napsat knihu na motiv knihy Jsem tu novej, kterou napsal britský velvyslanec v Česku, Matt Field.
Určitě ukáži zákulisí řady věcí. Nadruhou stranu z toho nechci dělat vyčerpávající encyklopedii.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 11, 2026
Ambice je, tak snad se ji podaří naplnit.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 11, 2026
Další z uživatelů sociální sítě X navrhl, aby Lipavský popsal, jaká byla jednání se zahraničními státníky, jak se s nimi domlouvalo nebo kdo měl smysl pro humor. Bývalý ministr odpověděl že i zákulisí diplomatických jednání bude součástí knihy.
Jasně, to plánuji!— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 11, 2026
Jiný uživatel se zajímal o to, zda se Lipavský během svého působení pokusil omezit rozsah ruské ambasády v Praze. Lipavský uvedl, že v knize podrobně popíše opatření, která prosazoval proti ruskému vlivu, byť se podle něj netýkala přímo zmíněného problému.
Určitě detailně popíši, jaká opatření jsem proti ruskému vlivu prosazoval, byť se to netýkalo Vámi zmiňovaného problému.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 11, 2026
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