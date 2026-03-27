Česká pošta: Mistrovství světa v krasobruslení Praha 2026 zdobí poštovní známky

Autorkou výtvarného návrhu je Eliška Vojtěch. Soutisk dvou známek pracuje s motivem dynamických siluet krasobruslařů a panoramatem historické Prahy. Mužská disciplína je zastoupena siluetou krasobruslaře s vyobrazením levého břehu Vltavy, jehož dominantou je Pražský hrad. Ženská disciplína pak siluetou krasobruslařky s pravým břehem Vltavy, zejména s dominantou kostela Matky Boží před Týnem.
Mistrovství světa v krasobruslení je každoroční vrcholná soutěž pořádaná Mezinárodní bruslařskou unií, na které se utkávají nejlepší závodníci v disciplínách jednotlivců, sportovních dvojic a tanečních párů. Soutisk dvou známek k mistrovství světa v krasobruslení v Praze zachycuje dva hlavní motivy, dynamické siluety krasobruslařů a charakteristické panorama historické Prahy.
Nominální hodnotu známek vyjadřuje písmeno „B“ (ke dni vydání odpovídá ceně 31 Kč za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle aktuálního ceníku základních poštovních služeb). Celkem vychází 600 tisíc kusů známek. K dostání jsou na vybraných pobočkách nebo na e-shopu České pošty.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.