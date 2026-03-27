Česká pošta: Mistrovství světa v krasobruslení Praha 2026 zdobí poštovní známky

27.03.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Příležitostné písmenové poštovní známky připomínají Mistrovství světa v krasobruslení, které se letos koná v Praze.

Autorkou výtvarného návrhu je Eliška Vojtěch. Soutisk dvou známek pracuje s motivem dynamických siluet krasobruslařů a panoramatem historické Prahy. Mužská disciplína je zastoupena siluetou krasobruslaře s vyobrazením levého břehu Vltavy, jehož dominantou je Pražský hrad. Ženská disciplína pak siluetou krasobruslařky s pravým břehem Vltavy, zejména s dominantou kostela Matky Boží před Týnem.

známky

Mistrovství světa v krasobruslení je každoroční vrcholná soutěž pořádaná Mezinárodní bruslařskou unií, na které se utkávají nejlepší závodníci v disciplínách jednotlivců, sportovních dvojic a tanečních párů. Soutisk dvou známek k mistrovství světa v krasobruslení v Praze zachycuje dva hlavní motivy, dynamické siluety krasobruslařů a charakteristické panorama historické Prahy.

Nominální hodnotu známek vyjadřuje písmeno „B“ (ke dni vydání odpovídá ceně 31 Kč za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle aktuálního ceníku základních poštovních služeb). Celkem vychází 600 tisíc kusů známek. K dostání jsou na vybraných pobočkách nebo na e-shopu České pošty.

Psali jsme:

Česká pošta: Fotografie fotografa Josefa Sudka na poštovní známce
Česká pošta vydává příležitostný poštovní aršík Loreta Praha
Česká pošta: Změna povoleného obsahu listovních zásilek do zahraničí
Česká pošta: Výpis z úvěrových registrů si vyzvedlo přes 2000 lidí, službu využili i cizinci

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Zabavení majetku

Jak vysvětlíte, že jste v minulém volebním období předložili zákon o zabavení majetku a teď jste proti němu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů Nežádoucí vedlejší účinky perlivé vodyNežádoucí vedlejší účinky perlivé vody

