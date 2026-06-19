Magyar na rovinu: O migraci a Ukrajině

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Speciální setkání absolvoval se slovenským premiérem Robertem Ficem a poté s ostatními premiéry Visegrádské čtyřky, tedy s premiéry Polska a Česka. Prý se všichni čtyři setkají v Budapešti. Už 23. června. „Všichni jsme se shodli, že je důležité znovu nastartovat koordinaci Visegrádské čtyřky. Je škoda, že už léta nefunguje,“ nechal se slyšet Magyar.
Zdůraznil, že na jednání V4 i na jednání celé evropské sedmadvacítky bude zastupovat výhradně zájmy Maďarska.
„Mohu slíbit jednu věc, a slíbil jsem a zavázal se k tomu všem, že budu zastupovat pouze a výhradně zájmy Maďarska a maďarského lidu, ať už zde v Evropské radě nebo na bilaterálních jednáních. Platí, že se na některých věcech neshodneme, ale už nebudeme bojovat jen proto, abychom předvedli, že dokážeme bojovat. … Pokud budeme něco vetovat, budeme to dělat jen v zájmu ochrany maďarského lidu,“ oznámil Magyar.
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Pár slov věnoval i otázce migrace. Zdůraznil, že bude co nejdůrazněji vystupovat proti nelegální migraci.
„Nedovolíme nelegálním migrantům přijít do Maďarska a také zpřísníme příchody legálních imigrantů nebo pracovníků. To jsme již částečně udělali. Rádi bychom podpořili maďarskou pracovní sílu a rádi bychom, aby se do Maďarska vrátilo více lidí,“ oznámil Magyar.
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