Magyar na rovinu: O migraci a Ukrajině

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19.06.2026 13:46 | Monitoring
autor: PV

Péter Magyar, nový maďarský premiér, v Bruselu uvítal obnovení spolupráce Visegrádské čtyřky. Zdůraznil, že se ani země V4 neshodnou na všem a on bude vždy hájit zájmy Maďarů, v rámci EU i v rámci V4, ale je ochoten vést dialog. Nebude prý bojovat jen proto, aby dokázal, že svede politicky bojovat. Jiná slova pronesl na téma migrace a Kyjevu poslal srozumitelný vzkaz. Vzkaz, který možná ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tak trochu nepotěší.

Magyar na rovinu: O migraci a Ukrajině
Foto: screen YouTube
Popisek: Maďarský premiér Péter Magyar

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Maďarský předseda vlády Péter Magyar se jako premiér poprvé účastnil jednání Evropské rady. „Je mi ctí být zde poprvé a reprezentovat Maďarsko jako premiér,“ sdělil poté novinářům na tiskové konferenci. Jedním dechem dodal, že Maďarsko dostane z EU všechny finanční prostředky, jejichž čerpání bylo pozastaveno v reakci na kroky předchozího maďarského premiéra Viktora Orbána.

Speciální setkání absolvoval se slovenským premiérem Robertem Ficem a poté s ostatními premiéry Visegrádské čtyřky, tedy s premiéry Polska a Česka. Prý se všichni čtyři setkají v Budapešti. Už 23. června. „Všichni jsme se shodli, že je důležité znovu nastartovat koordinaci Visegrádské čtyřky. Je škoda, že už léta nefunguje,“ nechal se slyšet Magyar.

Zdůraznil, že na jednání V4 i na jednání celé evropské sedmadvacítky bude zastupovat výhradně zájmy Maďarska.

„Mohu slíbit jednu věc, a slíbil jsem a zavázal se k tomu všem, že budu zastupovat pouze a výhradně zájmy Maďarska a maďarského lidu, ať už zde v Evropské radě nebo na bilaterálních jednáních. Platí, že se na některých věcech neshodneme, ale už nebudeme bojovat jen proto, abychom předvedli, že dokážeme bojovat. … Pokud budeme něco vetovat, budeme to dělat jen v zájmu ochrany maďarského lidu,“ oznámil Magyar.

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Poté poslal vzkaz Ukrajincům a zdůraznil, že je odpůrcem urychleného přijímání Ukrajiny do EU. Magyar je toho názoru, že Ukrajina musí projít stejným kolečkem přístupových rozhovorů a slaďování svých standardů se standardy EU, protože kdyby se v případě Ukrajiny postupovalo jinak, mohly by to např. státy západního Balkánu chápat jako velkou nespravedlnost. Tyto země na rozdíl od Ukrajiny již léta činí krok za krokem, aby se EU přiblížily. „To by nebylo upřímné, nebylo by to pragmatické a byl by to velmi špatný signál pro Balkán,“ nechal se slyšet Maďar. S tím, že je v zájmu EU stejně jako v zájmu států západního Balkánu, aby se tyto země co nejdříve staly členskými státy Unie.

Pár slov věnoval i otázce migrace. Zdůraznil, že bude co nejdůrazněji vystupovat proti nelegální migraci.

„Nedovolíme nelegálním migrantům přijít do Maďarska a také zpřísníme příchody legálních imigrantů nebo pracovníků. To jsme již částečně udělali. Rádi bychom podpořili maďarskou pracovní sílu a rádi bychom, aby se do Maďarska vrátilo více lidí,“ oznámil Magyar.

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Česko , ekonomika , EU , Fico , Maďarsko , migrace , Polsko , Slovensko , Ukrajina , V4 , uprchlíci , Magyar , dotsace , uprvjhlícvi

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