Gregor (Motoristé): Počet diplomů o vzdělanosti neříká nic

Výše podílu vysokoškolsky vzdělaných nevypovídá nic o vzdělanosti našich obyvatel. Vypovídá to pouze o dostupnosti vzdělání, které je v ČR zdarma.
Souhlasím, že je školství celkově financováno méně než by mělo. Nicméně před zvýšením financování je potřeba efektivně využívat finance, které již k dispozici máme. Milionové odměny pro vedení UK pod rektorkou Králíčkovou budiž důkazem.
Nebo financování oborů, které mají nulové uplatnění v soukromém, státním i vědeckém sektoru.
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