Gregor (Motoristé): Počet diplomů o vzdělanosti neříká nic

19.06.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování školství

Gregor (Motoristé): Počet diplomů o vzdělanosti neříká nic
Foto: screen YouTube
Popisek: Matěj Gregor

Výše podílu vysokoškolsky vzdělaných nevypovídá nic o vzdělanosti našich obyvatel. Vypovídá to pouze o dostupnosti vzdělání, které je v ČR zdarma.

Souhlasím, že je školství celkově financováno méně než by mělo. Nicméně před zvýšením financování je potřeba efektivně využívat finance, které již k dispozici máme. Milionové odměny pro vedení UK pod rektorkou Králíčkovou budiž důkazem.

Nebo financování oborů, které mají nulové uplatnění v soukromém, státním i vědeckém sektoru.

Bc. Matěj Gregor

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  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

finance , školství , Gregor , motoristé

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Proč jste tu daňovou reformu neprosadili za vás?

Vy jste paradoxně zatížili jen živnostníky vyššími odvody. A máte ještě řešení co s nízkými mzdami, myslím, že i když snížíte zdanění práce lidé tak stejně přidáno nedostanou a nízké mzdy jsou také obrovský problém.

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování školství