Decroix (ODS): Rodičem člověk zůstává i po rozvodu

Být rodičem znamená moci pečovat o dítě a moci rozhodovat o důležitých věcech v životě dítěte. Rodičem člověk zůstává i po rozvodu. Mizí manželství, rodičovství nemizí. Všechny terapeutické programy jsou založeny na tomto odlišení, aby nedocházelo k poškození vztahů dítěte a rodiče.
Ne tak podle senátního návrhu. Ten navrhuje, aby rodič, který nemá po rozvodu dítě v péči, mohl být z důležitých rozhodnutí života dítěte vyloučen. Tím toho rodiče de facto zbavujete rodičovské odpovědnosti. Bez pádného důvodu a bez podmínek.
Fakt někomu pomůže, když jeden rodič bude mít právo přestěhovat dítě na druhý konec republiky, aniž by o tom věděl či mohl se podílet ten druhý rodič? Kde je ta spravedlnost a nejlepší zájem dítěte? Povede to jen k vyhrocení sporů a nespravedlnostem.
Jsem zásadně proti! Dítě má dva rodiče, a pokud jeden z nich není hoden rodičovské odpovědnosti, neplní ji či dítěti ubližuje, má být jeho rodičovská odpovědnost omezena. To zákon umožňuje. Místo toho vymýšlíme podobný zvěrstva!
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
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