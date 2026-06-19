Decroix (ODS): Rodičem člověk zůstává i po rozvodu

19.06.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k senátnímu návrhu novely rozvodového zákona

Decroix (ODS): Rodičem člověk zůstává i po rozvodu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix

Být rodičem znamená moci pečovat o dítě a moci rozhodovat o důležitých věcech v životě dítěte. Rodičem člověk zůstává i po rozvodu. Mizí manželství, rodičovství nemizí. Všechny terapeutické programy jsou založeny na tomto odlišení, aby nedocházelo k poškození vztahů dítěte a rodiče.

Ne tak podle senátního návrhu. Ten navrhuje, aby rodič, který nemá po rozvodu dítě v péči, mohl být z důležitých rozhodnutí života dítěte vyloučen. Tím toho rodiče de facto zbavujete rodičovské odpovědnosti. Bez pádného důvodu a bez podmínek.

Fakt někomu pomůže, když jeden rodič bude mít právo přestěhovat dítě na druhý konec republiky, aniž by o tom věděl či mohl se podílet ten druhý rodič? Kde je ta spravedlnost a nejlepší zájem dítěte? Povede to jen k vyhrocení sporů a nespravedlnostem.

Jsem zásadně proti! Dítě má dva rodiče, a pokud jeden z nich není hoden rodičovské odpovědnosti, neplní ji či dítěti ubližuje, má být jeho rodičovská odpovědnost omezena. To zákon umožňuje. Místo toho vymýšlíme podobný zvěrstva!

Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Decroix Plagovi: Bez jazyků vychováte průměrné čecháčky
Decroix (ODS): Ukázka neschopnosti vládnout
Decroix (ODS): Sim vás, nevíte, kde jsou ti méněcenní od Macinky?
Decroix (ODS): Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

legislativa , ODS , rozvod , Decroix

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je správné, aby mohl být jeden z rodičů z důležitých rozhodnutí života dítěte vyloučen?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti Cviky na zpevnění core a uvolnění zadCviky na zpevnění core a uvolnění zad

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Stojanová (Piráti): Digitální pasáci nesmí stát mimo zákon

14:07 Stojanová (Piráti): Digitální pasáci nesmí stát mimo zákon

Piráti navrhují zpřesnit trestní zákoník kvůli vykořisťování tvůrkyň explicitního obsahu.