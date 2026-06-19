Babiš nad čísly z NATO: Lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS

Předseda vlády Andrej Babiš oznámil, že má černé na bílém, že pětikoaliční vláda toho sice o plnění závazků v NATO hodně napovídala, ale fakticky je neplnila.
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České závazky vůči NATO jako poslední plnila vláda Miloše Zemana z přelomu tisíciletí. Žádný další premiér na tuto práci Miloše Zemana nenavázal. Ani Petr Fiala.
Babiš zdůraznil, že Fiala neplnil závazky vůči NATO ani v situaci, kdy posílal peníze na nákup amerických stíhaček F-35. „Hlavně že všude do médií tvrdili, jak posilují obranyschopnost České republiky a jak vzorně plní spojenecké závazky,“ kroutil hlavou Babiš.
Ing. Andrej Babiš
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„Nebudeme ale lidem lhát, nebudeme si přikreslovat čísla a nebudeme do obranných výdajů schovávat položky, které nám pak NATO stejně neuzná. Obrana státu je příliš vážná věc na účetní triky, marketingové prezentace a politické PR. Prioritou naší vlády je skutečně posílit obranyschopnost České republiky. Investovat do armády systematicky, s rozvahou a podle jasného plánu. Zvýšit vojákům platy, zlepšit podmínky služby, modernizovat techniku, posílit protivzdušnou a protidronovou obranu, podporovat domácí obranný průmysl a zajistit, aby každá koruna utracená za obranu měla skutečný přínos pro bezpečnost naší země,“ uvedl Babiš.
Nakonec přislíbil, že do budoucna bude jako premiér dbát na to, aby se schopnost bránit se v Česku opravdu reálně posílila. Což podle předsedy vlády bude znamenat, že v dalších letech už výdaje na obranu pravidelně přesáhnou 2 procenta.
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Prozradil však, že americký prezident Donald Trump je teď ve věci Ukrajiny na jedné lodi s Evropou. Kolegům to na jednání rady oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. „Já ho obdivuju, on stále pracuje. On tam má horu papírů. A když promluví, tak to má hlavu a patu,“ nechal se slyšet Babiš.
Prozradil také, že ho dnes čeká další jednání o migraci. Tady se opět vrátil do historie a konstatoval, že v roce 2014 „V4 zabila kvóty“. „A ty státy, které organizují tu snídani za chvilku, tak byly strašně vstřícné. Vítaly tu migraci. A teď, když vidíme, jaký to má dopad na společnost a na sociální smír a na kriminalitu, tak změnily názor,“ řekl Babiš.
Oznámil, že se opět podařilo k jednacímu stolu prosadit lídry V4, tedy lídry Polska, Maďarska, Slovenska a Česka. Tato skupina jednala mimo jiné i o prioritách, kterých chce dosáhnout v rámci evropského rozpočtu. Jednání o evropském rozpočtu na příští období se podle Babiše urychlují.
„Samozřejmě všichni víme, i když se to neříká nahlas, tak je to pro případ, kdyby náhodou Le Penová vyhrála volby,“ poznamenal s odkazem na francouzskou političku, o které jeho koaliční partner Tomio Okamura říká, že se spolu přátelí.
Proběhla prý také dlouhá debata o Číně. Babiš si prý vzpomněl na období covidu, kdy Češi potupně čekali na letišti na čínské roušky. Tehdy se prý říkalo, že EU v tom musí být soběstačnější. „Ale nestalo se nic. Všichni umí dobře a dlouze mluvit, ale když se to má proměnit v nějaké činy, tak je to horší,“ varoval Babiš.
Na jednání Evropské rady mu prý říkají „pan ETS“, protože se netají tím, že právě změna systému povolenek může probudit český průmysl. Stávající cena povolenek je podle Babiše zásadním problémem pro český průmysl.
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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