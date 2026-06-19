Jourová o ČT: Divili byste se, co všechno komise sleduje

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19.06.2026 9:07 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Jako eurokomisařka Věra Jourová připravila legislativu, která měla chránit nezávislost médií v jednotlivých členských státech EU. A to, co se teď chystá Babišova vláda udělat s Českou televizí a s Českým rozhlasem, může podle Jourové být v rozporu s touto evropskou legislativou.

Jourová o ČT: Divili byste se, co všechno komise sleduje
Foto: Interview ČT24
Popisek: Věra Jourová

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

17%
17%
60%
6%
hlasovalo: 12986 lidí
Věra Jourová, dnes již bývalá česká eurokomisařka, měla v Evropské komisi na starosti dohled nad dodržováním zásad právního státu. Zasazovala se také o legislativu, která měla chránit nezávislost médií v jednotlivých členských státech EU. Když tuto legislativu před lety prosazovala, pravděpodobně ji nenapadlo, že může být využita právě v České republice, až se k moci vrátí Andrej Babiš (ANO) a bude chtít měnit naše veřejnoprávní média. Situace je o to kurióznější, že Věra Jourová byla kdysi místopředsedkyní hnutí ANO a patřila k důležitým osobnostem v hnutí v době, kdy se Babišova politická kariéra rozbíhala.

V rozhovoru pro Český rozhlas Jourová naznačila, že zákon, který připravuje Babišova vládní koalice – koalice ANO, SPD a Motoristů –, může být v rozporu s evropským právem. Ale prozatím nabádala k opatrnosti. Sám Babiš tvrdí, že nehodlá ovlivňovat nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Vidí to tak, že jen změní způsob financování obou institucí a dotlačí je k úsporám, protože „šetřit musí všichni“.

„A teď to nejdůležitější. Nikdo nebude sahat na nezávislost veřejnoprávních médií. Nebudeme rozhodovat o obsahu vysílání. Nebudeme nikomu diktovat, koho mají zvát do studia nebo co mají vysílat. Dostanou stejné peníze jako v roce 2024. Zároveň ale končí doba, kdy si vedení České televize a Českého rozhlasu mohlo myslet, že peníze rostou na stromech, že jejich hospodaření nepodléhá kontrole a že s veřejnými penězi nemusí zacházet hospodárně a transparentně. Stejně jako musí šetřit rodiny, stejně jako musí šetřit firmy, stejně jako musí šetřit stát, budou se muset učit hledat úspory i v ČT a ČRo,“ uvedl Babiš.

Prohlášení předsedy se objevilo např. na sociální síti Facebook.


Skutečností je, že koncesionářské poplatky se řadu let nezvyšovaly, takže když premiér říká, že se financování ČT a ČRo vrací do roku 2024, říká tím zároveň, že se financování obou institucí vrací do roku 2008, protože poplatky se mezi lety 2008 až 2024 nezvyšovaly. Zvýšily se až v roce 2025.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

14%
75%
6%
2%
3%
hlasovalo: 18871 lidí
Jourová je v hodnocení Babišových plánů prozatím opatrná.

„Moje právní založení přece jenom vždy velí k opatrnosti. Konečný interpret toho, jaký národní zákon je v rozporu s evropským právem, je Evropský soud v Lucemburku. Než se dopracujeme takového verdiktu, tak to bude trvat.“ Zdůraznila však, že koaliční legislativa může být ohrožením nezávislosti obou médií. „Já se přikláním k tomu, co říkají novinářské organizace – že to může být v rozporu (s evropskou legislativou),“ uvedla Jourová.

Evropská legislativa totiž počítá s tím, že finanční fungování médií musí být předvídatelné. A tady Jourová vidí slabé místo koaličních plánů. „Dá se dovodit, že udržitelné a předvídatelné neznamená, že se dozvíte někdy v listopadu, kolik budete mít peněz v lednu,“ uvedla příklad Jourová.

„Divili byste se, co všechno komise sleduje. Tam je velmi podrobný monitoring tisku, je tam opravdu velmi solidní informační přísun, a to nejenom o procesu a určitých milnících, ale i o debatě, která se děje mezitím. Tam komise nachází zdroje pro svá hodnocení,“ upozornila ve vyjádření pro veřejnoprávní rozhlas.

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Babiš , ČRo , ekonomika , EU , Facebook , koalice , koncesionářské poplatky , rozpočet , vláda , Jourová , ANO

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Zuzana Majerová byl položen dotaz

ČT

Zpravodajství ČT moc nesleduji, i když jiné jejich pořady mám ráda. Nevím tak, co se přesně stalo, že tvrdíte, že způsob, jakým o změně financování informují Česká televize a Český rozhlas je selhání médií veřejné služby. V čem? To tvrdíte nějaké lži?

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