Jourová o ČT: Divili byste se, co všechno komise sleduje

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
V rozhovoru pro Český rozhlas Jourová naznačila, že zákon, který připravuje Babišova vládní koalice – koalice ANO, SPD a Motoristů –, může být v rozporu s evropským právem. Ale prozatím nabádala k opatrnosti. Sám Babiš tvrdí, že nehodlá ovlivňovat nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Vidí to tak, že jen změní způsob financování obou institucí a dotlačí je k úsporám, protože „šetřit musí všichni“.
„A teď to nejdůležitější. Nikdo nebude sahat na nezávislost veřejnoprávních médií. Nebudeme rozhodovat o obsahu vysílání. Nebudeme nikomu diktovat, koho mají zvát do studia nebo co mají vysílat. Dostanou stejné peníze jako v roce 2024. Zároveň ale končí doba, kdy si vedení České televize a Českého rozhlasu mohlo myslet, že peníze rostou na stromech, že jejich hospodaření nepodléhá kontrole a že s veřejnými penězi nemusí zacházet hospodárně a transparentně. Stejně jako musí šetřit rodiny, stejně jako musí šetřit firmy, stejně jako musí šetřit stát, budou se muset učit hledat úspory i v ČT a ČRo,“ uvedl Babiš.
Prohlášení předsedy se objevilo např. na sociální síti Facebook.
Skutečností je, že koncesionářské poplatky se řadu let nezvyšovaly, takže když premiér říká, že se financování ČT a ČRo vrací do roku 2024, říká tím zároveň, že se financování obou institucí vrací do roku 2008, protože poplatky se mezi lety 2008 až 2024 nezvyšovaly. Zvýšily se až v roce 2025.
Ing. Andrej Babiš
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„Moje právní založení přece jenom vždy velí k opatrnosti. Konečný interpret toho, jaký národní zákon je v rozporu s evropským právem, je Evropský soud v Lucemburku. Než se dopracujeme takového verdiktu, tak to bude trvat.“ Zdůraznila však, že koaliční legislativa může být ohrožením nezávislosti obou médií. „Já se přikláním k tomu, co říkají novinářské organizace – že to může být v rozporu (s evropskou legislativou),“ uvedla Jourová.
Evropská legislativa totiž počítá s tím, že finanční fungování médií musí být předvídatelné. A tady Jourová vidí slabé místo koaličních plánů. „Dá se dovodit, že udržitelné a předvídatelné neznamená, že se dozvíte někdy v listopadu, kolik budete mít peněz v lednu,“ uvedla příklad Jourová.
„Divili byste se, co všechno komise sleduje. Tam je velmi podrobný monitoring tisku, je tam opravdu velmi solidní informační přísun, a to nejenom o procesu a určitých milnících, ale i o debatě, která se děje mezitím. Tam komise nachází zdroje pro svá hodnocení,“ upozornila ve vyjádření pro veřejnoprávní rozhlas.
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