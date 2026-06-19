Kdo smí jednat s Putinem? V EU vypukla ostrá zákulisní válka

19.06.2026 17:10 | Zprávy
autor: Radek Kotas

Čtvrteční summit o Rusku a Ukrajině provázela vypjatá atmosféra kvůli sporům, kdo by měl zastupovat Evropu při jednáních s Ruskem. Lídři Francie a Německa ostatním v Bruselu tvrdě sdělili, že by o věci měla rozhodovat pouze trojice evropských velmocí. Polsko s Itálií už předtím nechali za dveřmi.

Kdo smí jednat s Putinem? V EU vypukla ostrá zákulisní válka
Foto: Repro Youtube @CNBC-TV18
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s Friedrichem Merzem v Berlíně

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

17%
59%
8%
13%
3%
hlasovalo: 3994 lidí
Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Friedriche Merze popudilo, že se šéf kanceláře předsedy Evropské rady Antónia Costy Pedro Lourtie snaží spojit s Kremlem. Spojení s Moskvou, o němž informovala agentura Bloomberg, měl navázat v posledních několika týdnech dvakrát a zaznít měl požadavek směrem ke Kremlu, aby došlo k otevření komunikačního kanálu. Jeden z úředníků EU se serveru Politico zmínil, že sice tato komunikace s Ruskem byla krátká, ale odrážela skutečnost, že EU má „specifické zájmy, které bude třeba hájit“.

Lídři Francie a Německa EU za snahu o komunikaci s Ruskem skrze předsedu Evropské rady Antónia Costy, který jedná jménem všech 27 vlád, ostře zkritizovali. Jak měla serveru Politico následně popsat pětice diplomatů a úředníků informovaných o rozhovoru za zavřenými dveřmi, výbušným se stal bruselský summit i vzhledem k tomu, že se mnozí ostatní lídři stavěli na stranu Costy.

Střet o tom, kdo by měl mluvit jménem Evropy, následně završili nejtvrdší odpůrci Ruska v EU, kteří se shromáždili za Macronem a Merzem a tvrdě se pustili do Evropské unie za snahu jednat. K alianci Francie, Německa, Nizozemska a Dánska se připojil i estonský premiér Kristen Michal, jenž posléze serveru Politico vzkázal, že „Evropská unie nemůže v těchto jednáních převzít roli prostředníka“. „Názory, že jsou zapotřebí alternativní kanály nebo zákulisní diplomatické cesty, jsou mylné… Historie nabízí jasné varování před pokusy o nalezení alternativních rámců pro vyjednávání s diktátory,“ míní.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

V Holešovické tržnici v Praze pořádá Český rozhlas...
V Holešovické tržnici v Praze pořádá Český rozhlas...
V Holešovické tržnici v Praze pořádá Český rozhlas...
Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a ...
V sále visely fotografie z Czech Press Photo

Čtvrteční vypjatá večerní diskuse o Rusku a Ukrajině – která se kvůli citlivosti konala bez asistentů, a dokonce i mobilních telefonů a trvala o dvě hodiny déle, než bylo plánováno – měla odhalit vznik dvou hlavních táborů.

Postoj Macrona a Merze měl být, že nyní ještě není vhodná doba na rozhovory s Putinem, a až ten okamžik nastane, měly by podle nich o budoucnosti Evropy rozhodovat jen velmoci a jednání s Ruskem probíhat pouze ve složení Francie, Německa a Velké Británie.

Druhou silnou koalici zastoupilo velké množství lídrů dalších zemí, kteří naopak míní, že by za Evropu měla jednotně vystupovat právě EU. Zdůraznili, že to je její úloha, a Costu podpořili.

Fotogalerie: - Den nezávislosti Ukrajiny

Oslavy Dne nezávislosti Ukrajiny na Václavském nám...
Oslavy Dne nezávislosti Ukrajiny na Václavském nám...
Oslavy Dne nezávislosti Ukrajiny na Václavském nám...
Oslavy Dne nezávislosti Ukrajiny na Václavském nám...
Oslavy Dne nezávislosti Ukrajiny na Václavském nám...
Oslavy Dne nezávislosti Ukrajiny na Václavském nám...

„První otázkou je, zda Putin chce vyjednávat. Do té doby… nikdo jiný než Costa Evropskou unii zastupovat nemůže,“ řekl belgický premiér Bart De Wever serveru Politico při odchodu z jednání. Až pokud by Putin chtěl s Evropou jednat, mělo by se dle něj rozhodnout, jak se má dále postupovat.

Costův spolupracovník Lourtie ve středu podle jednoho z obeznámených diplomatů oslovil velvyslance 27 zemí EU a snahu navázat kontakt s Ruskem osvětlil i s tím, že následuje přímou žádost ukrajinského prezidenta Zelenského, aby se Evropa zapojila do mírových jednání. Vysvětlovat se vše rozhodl poté, co informace vypluly do médií, jelikož prý některé země měly být kvůli samotnému kontaktu s Ruskem „rozzuřené“.

A nadšení nebyli ve Varšavě a v Římě ani kvůli následnému summitu. Již před jeho začátkem totiž bylo Polsko s Itálií vyloučeno z jednání Německa, Francie a Británie se Zelenským před summitem, a byť tvoří neformální skupinu „E5“ s nimi dohromady, skončili „odsunuti na druhou kolej“.

Psali jsme:

Magyar na rovinu: O migraci a Ukrajině
Babiš nad čísly z NATO: Lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS
Náčelník štábu sboru Azov pro Reuters: Budou další operace, předvedeme Rusku schopnosti
„Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva.“ Zelenskyj zasáhl Rusko

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.bloomberg.com

https://www.politico.eu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , Francie , Německo , Polsko , Putin , Rusko , sankce , Ukrajina , zahraničí , Itálie , Velká Británie , Macron , válka na Ukrajině , Merz , Costa

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte, že o zahraničních vztazích Evropy s Ruskem mají rozhodovat jen velmoci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Proč jste tu daňovou reformu neprosadili za vás?

Vy jste paradoxně zatížili jen živnostníky vyššími odvody. A máte ještě řešení co s nízkými mzdami, myslím, že i když snížíte zdanění práce lidé tak stejně přidáno nedostanou a nízké mzdy jsou také obrovský problém.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jitrocel srovná postavu i pochroumané zdravíJitrocel srovná postavu i pochroumané zdraví Cviky na zpevnění core a uvolnění zadCviky na zpevnění core a uvolnění zad

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vystrčilův influencer za erár. Zazněla věta, která Holce dorazila

16:16 Vystrčilův influencer za erár. Zazněla věta, která Holce dorazila

„Má nás Vystrčil za pitomce?“ ptá se komentátor Petr Holec a poukazuje, že si šéf Senátu na cestu na…