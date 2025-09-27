České dráhy: Údržba trati omezí provoz vlaků z Českých Budějovic do Lince a na Lipno

Důvodem je údržba tratě v úseku mezi stanicemi Holkov a Horní Dvořiště, kterou bude provádět Správa železnic. České dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu místo dálkových i regionálních vlaků. Prosíme cestující, aby věnovali úpravám jízdních řádů náležitou pozornost. Změny jsou zapracované do vyhledávačů spojení a mobilní aplikace Můj vlak.
V době od 1. října od 8:30 nepřetržitě do 4. listopadu do 19:10 hod. bude na trati 196 České Budějovice – Horní Dvořiště – Summerau – Linz platit výlukový jízdní řád. Stavební práce v úseku Holkov – Horní Dvořiště ovlivní provoz dálkových i regionálních vlaků. V období od 6. do 8. října 2025 vždy v denní době od 7:30 do 15:00 hod. budou práce Správy železnic probíhat také v úseku mezi Českými Budějovicemi a Holkovem a v tomto období bude platit upravený výlukový jízdní řád.
Cestující upozorňujeme, že z technologických a přepravních důvodů nebude ve spojích náhradní autobusové dopravy zajištěna přeprava jízdních kol. Přeprava cestujících na invalidním vozíku nebo skupin cyklistů bude zajištěna po předchozím objednání alespoň 3 dny v předstihu.
Změny v dálkové dopravě – linka Ex 7 Praha – Linec
Dálkové vlaky EC Jižní expres (EC 330 – 337) budou od 1. 10. do 4. 11. 2025 nahrazené autobusy v úseku České Budějovice – Linz Hbf a zpět. Místo každého z těchto spojů pojedou vždy dvě linky náhradních autobusů. První pojede z Českých Budějovic až do Lince a zpět a na své trase zastaví jen ve stanicích Rybník a Pregarten. Druhá linka zajistí spojení Českých Budějovic se stanicemi Velešín město, Kaplice a Rybník.
Na jednotlivých spojích přímé linky mezi Českými Budějovicemi a Lincem pojedou až tři autobusy. Na lince přes Velešín a Kaplici pojede za každý spoj jeden autobus. Prosíme cestující, aby věnovali pozornost informacím ve stanicích, v případě dotazů jim ve stanicích České Budějovice a Rybník poradí koordinátoři Českých drah.
Změny v regionální dopravě
Spěšné vlaky Vltava – Dunaj (Sp 3800 – 3807) nahradí České dráhy autobusy v úseku Holkov – Summerau a zpět. Místo každého ze spojů pojedou dvě linky náhradních autobusů. První pojede přímo v trase Holkov – Summerau a zpět a na své trase zastaví také ve stanicích Velešín město, Kaplice a Rybník. Druhá linka bude zastávková a mezi stanicemi Holkov a Rybník bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách. Spojení do stanice Horní Dvořiště zajistí samostatná linka ze stanice Rybník.
Osobní vlaky pojedou v úseku České Budějovice – Holkov a zpět, z Holkova dále ve směru k česko-rakouské hranici a také do Lipna nad Vltavou budou nahrazené autobusy, které zajistí obsluhu všech zastávek na trase. Cestující ale upozorňujeme, že v některých případech zastavují náhradní autobusy na zastávkách na hlavních silničních komunikacích a nezajíždějí přímo k vlakovým zastávkám. Přesnou polohu zastávek náhradních autobusů je možné si ověřit na stránkách ZDE, ve výlukovém jízdním řádu (ZDE) a v mobilní aplikaci Můj vlak.
Od 6. do 8. řijna 2025 vždy od 7:30 do 15:00 hod. jsou stavební práce Správy železnic naplánované také mezi Českými Budějovicemi a Holkovem. Náhradní autobusová doprava proto bude rozšířena na celý úsek České Budějovice – Rybník – Horní Dvořiště / Summerau / Lipno nad Vltavou a zpět. Detaily jsou ve výlukovém jízdním řádu (ZDE), ve vyhledávačích spojení a také v mobilní aplikaci Můj vlak.
Za případné komplikace spojené se stavebními pracemi a s nimi související náhradní autobusovou dopravou se cestujícím omlouváme. Podobné výluky jsou plánované také na jarní měsíce příštího roku.
