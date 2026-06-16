TOP 09: Naše klíčová priorita - navyšování výdajů na obranu

16.06.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k výdajům na obranu

TOP 09: Naše klíčová priorita - navyšování výdajů na obranu
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

TOP 09 si vždycky nejlépe ze všech uvědomovala nebezpečí Vladimira Putina. Náš zakladatel Karel Schwarzenberg už v březnu 2014 řekl: Krym je pro Putina jen předkrm, polívkou bude Gruzie a Ukrajina hlavním chodem.

Měl do posledního písmene pravdu. Za tuto pravdu ho Putinův režim umístil na sankční seznam, spolu s naším místopředsedou a garantem pro bezpečnost Markem Ženíškem. Oni ani nikdo další z TOPky nemá o Rusku žádné iluze. Proto jakmile se vrátíme do vlády, navyšování výdajů na obranu až do úrovně 5 % HDP bude naše klíčová priorita. Protože my chceme Česko, které drží slovo. A protože naši vojáci si zaslouží víc.

Více o našich TOP HITS 2026 se dozvíte na našem webu. A pokud byste o nich chtěli diskutovat přímo s naším předsedou, neváhejte přijít na naši roadshow v krajích.

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Článek obsahuje štítky

obrana , TOP 09 , výdaje

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

K čemu bude armádě karlovarské letiště?

Neslibovali jste, že peníze na obranu budete využívat efektivně? Na co armáda potřebuje zrovna toto letiště? Kolik to bude stát? Nejen nákup, ale i samotný provoz do budoucna?

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14:07 TOP 09: Naše klíčová priorita - navyšování výdajů na obranu

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k výdajům na obranu