TOP 09: Naše klíčová priorita - navyšování výdajů na obranu

TOP 09 si vždycky nejlépe ze všech uvědomovala nebezpečí Vladimira Putina. Náš zakladatel Karel Schwarzenberg už v březnu 2014 řekl: Krym je pro Putina jen předkrm, polívkou bude Gruzie a Ukrajina hlavním chodem.
Měl do posledního písmene pravdu. Za tuto pravdu ho Putinův režim umístil na sankční seznam, spolu s naším místopředsedou a garantem pro bezpečnost Markem Ženíškem. Oni ani nikdo další z TOPky nemá o Rusku žádné iluze. Proto jakmile se vrátíme do vlády, navyšování výdajů na obranu až do úrovně 5 % HDP bude naše klíčová priorita. Protože my chceme Česko, které drží slovo. A protože naši vojáci si zaslouží víc.
Více o našich TOP HITS 2026 se dozvíte na našem webu. A pokud byste o nich chtěli diskutovat přímo s naším předsedou, neváhejte přijít na naši roadshow v krajích.
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