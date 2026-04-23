DIA: V České republice již bylo zřízeno pět milionů datových schránek

Zájem roste i mezi nepodnikajícími fyzickými osobami, pro které je jejich zřízení a využívání dobrovolné. Celkově již bylo zřízeno 5 000 686 datových schránek a odesláno 1 570 451 312 datových zpráv. O datové schránky a jejich rozvoj se stará Digitální a informační agentura (DIA).
Digitální komunikace s úřady dosáhla dalšího významného milníku. Datová schránka s pořadovým číslem 5 000 000 byla zřízena automatizovaným způsobem notifikací z Registru osob – jedná se o datovou schránku právnické osoby (s.r.o. se sídlem v Karlovarském kraji (Ostrov), která byla zřízena 17. 4. 2026 v ranních hodinách. Tento milník svědčí o rostoucím zájmu občanů o moderní způsoby komunikace s úřady a o přínosu, který datové schránky představují.
Z celkového počtu 5 000 686 si zřídilo datovou schránku na vlastní žádost již 1 349 291 nepodnikajících fyzických osob. Datová schránka pro nepodnikající fyzickou osobu je dobrovolnou službou (podnikajícím fyzickým osobám byla datová schránka zřízena automaticky ze zákona v lednu 2023). Občané, kteří si ji zřídí, získávají efektivní a bezpečný nástroj pro komunikaci s úřady, díky kterému mohou snadno vyřizovat potřebné záležitosti digitálně, kdykoliv a odkudkoliv. Přes svou datovou schránku mohou podávat žádosti a zasílat nebo přijímat dokumenty. Mají-li datovou schránku, úřady jim nezasílají dopisy poštou, a tím odpadá nutnost si je na poště osobně vyzvedávat. Notifikace o došlých zprávách do datové schránky si lze nechat posílat do e-mailu či SMS.
„Datové schránky jsou s námi již 17 let a postupně nahrazují doručování dokumentů v listinné podobě přes poštu. Rostoucí počet potvrzuje, že pomáhají firmám i občanům šetřit čas, peníze i životní prostředí. Nemusí chodit na úřad, řešit úřední hodiny a ještě ušetří na poštovném. Navíc mohou snadno obsluhovat i více datových schránek najednou, pokud se přihlásí přes mobilní klíč eGovernmentu nebo Identitu občana,“ uvedl Ondřej Menoušek, vedoucí oddělení Informačního systému datových schránek DIA.
Datové schránky jsou klíčovou součástí českého eGovernmentu. Více informací o datových schránkách najdete na stránce ZDE. Během roku 2026 plánuje DIA přechod datovek na státní doménu gov.cz.
