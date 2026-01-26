DPP si objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T

Prvních dvacet tramvají Škoda 52T, které si Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) převzal loni, ujelo v pravidelném provozu více než 300 tisíc kilometrů a přepravilo více než 3 miliony cestujících. Dvacítka velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů Škoda–Solaris 24M v loňském roce najezdila na lince 59 na Letiště Václava Havla Praha téměř 1,5 milionů kilometrů a přepravila více než 5,5 milionů cestujících. Na nákup těchto vozidel přispěly dotace EU z Národního plánu obnovy celkovou částkou 1,7 miliard korun bez DPH. Další dotace ve výši 1,2 miliard korun z Národního plánu obnovy směřují na výstavbu infrastruktury pěti trolejbusových tratí. DPP na konci roku 2025 získal schválení dalších dotací EU v celkové výši 3,743 miliard korun bez DPH z Modernizačního fondu z programu TRANSGov, které využije na spolufinancování již objednaných vozů i nákup nových tramvají, bateriových trolejbusů či elektrobusů. To DPP umožnilo objednat dalších 31 tramvají Škoda 52T, které do Prahy dorazí v roce 2027.
„Praha dlouhodobě sází na silnou a moderní veřejnou dopravu a evropské prostředky z Národního plánu obnovy i programu TRANSGov nám v tom výrazně pomáhají. Díky dotacím, které v součtu míří na rozvoj tramvají, trolejbusů a elektrobusů téměř v objemu 7 miliard korun, můžeme rychleji obnovovat vozový park, pořizovat další nové tramvaje Škoda 52T a zároveň investovat do infrastruktury pro nové trolejbusové tratě. Výsledkem je pohodlnější a spolehlivější doprava pro cestující, která zároveň šetří emise i provozní náklady měst,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
„Prvních dvacet nových tramvají, které má Praha k dispozici, už v pravidelném provozu najelo více než 300 tisíc kilometrů a přepravilo 3 miliony cestujících. Plně klimatizované, nízkopodlažní a bezbariérové tramvaje s tichých provozem, širokými průchody mezi články, antikolizním systémem a navýšeným počtem sedadel mají u cestujících pozitivní ohlas. Ještě během letošního roku dorazí dalších dvacet kusů a objednáváme i jednatřicet vozů s dodáním do října 2027. Celkově tak budeme mít 71 tramvají s možností využití opce na dalších 129 tramvají v rámci vysoutěžené smlouvy z roku 2023. Tyto nákupy můžeme realizovat díky financím z Národního plánu obnovy v řádech miliard korun. Podobně je to v případě nákupů desítek nových bateriových trolejbusů a elektrobusů, kde zase čerpáme miliardové částky z Modernizačního fondu programu TRANSGov. Prvních 18 elektrobusů již cestujícím slouží, 30 objednaných bateriových trolejbusů bude postupně nasazováno do provozu během první poloviny letošního roku. Díky tomu Praha v každodenním provozu MHD šetří emise CO2 a třičtvrtě milionů litrů nafty za jeden rok oproti původnímu autobusovému provozu,“ říká Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
Při uzavření rámcové smlouvy až na 200 tramvají Škoda 52T na začátku roku 2024 si DPP objednal 20 vozidel s dodáním v roce 2025, a dalších 20 s dodáním v průběhu roku 2026. Prvních 20 vozidel výrobce Škoda Group dodal v loňském roce v souladu s uzavřenou smlouvou a DPP je postupně nasazoval do pravidelného provozu. Poslední dvacátý vůz ev. č. 9520 z této dodávky DPP vypravil do provozu s cestujícími 14. prosince 2025 na lince 8. Na nákup prvních 20 tramvají přispěly dotace EU z Národního plánu obnovy v celkové výši 1,19 miliard korun bez DPH.
„Vývoj této nejmodernější tramvaje na trhu je práce český inženýrů a z téměř 80 % se na ní podíleli čeští dodavatelé. Chci tedy poděkovat všem, kteří se na jejím vývoji a výrobě podíleli. Domácí reference jsou pro nás klíčové a velmi si jich vážíme, protože i díky nim můžeme být úspěšní na zahraničních trzích,“ říká Petr Novotný, CEO Škoda Group.
3,7 miliardy korun z programu TRANSGov na nové tramvaje, trolejbusy a elektrobusy DPP Z Modernizačního fondu TRANSGov Státního fondu životního prostředí ČR má DPP schválené dotace v souhrnné výši 3,743 miliard korun bez DPH pokrývající 50 % uznatelných nákladů, které jsou určené na nákup celkem 101 bateriových trolejbusů (89 typu Standard a 12 typu Kloubový), 100 elektrobusů typu Standard a 9 typu Midi, a na 51 nízkopodlažních tramvají. DPP část této dotace využije na nákup 20 tramvají, které si objednal v roce 2024, a které do Prahy dorazí v průběhu letošního roku. Zbylé dotace určené na nákup tramvají DPP využije na dodávku dalších 31 vozidel Škoda 52T, které si v uplynulých týdnech u výrobce objednal na základě platné rámcové smlouvy až na 200 tramvají. Těchto 31 vozidel bude výrobce dodávat do Prahy postupně do října 2027.
Obdobně v oblasti elektrobusů DPP přidělené dotace využije na objednávky vozidel ze stávající rámcové smlouvy až na 100 elektrobusů SOR ENS 12. Prvních 18 vozidel si DPP převzal a postupně nasadil do pravidelného provozu na přelomu loňského a letošního roku.
„Získání 3,7 miliardy korun z evropských dotací představuje pro rozpočet DPP zásadní finanční úspěch a signalizuje, že DPP umí hledat prostředky i mimo městský rozpočet. Pražský dopravní podnik totiž denně obsluhuje stovky tisíc mimopražských cestujících, kteří zvyšují nárok na četnost a kvalitu spojů ve městě. Modernizace vozového parku je nekonečným a nevyhnutelným procesem. Jsem rád, že prostředky z programu TRANSGov pokrývají polovinu nákladů na modernizaci tramvajového i trolejbusového vozového parku, což snižuje tak tlak na městské finance. Jde o příklad dobrého využití dostupných evropských fondů pro rozsáhlé investice do městské dopravy, které by jinak muselo město financovat z vlastních zdrojů,“ dodává Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.
„Evropské fondy pomáhají k ještě čistější, modernější a pohodlnější dopravě v hlavním městě Praze. Zároveň podporují český průmysl a jeho unikátní know-how. Díky těmto investicím mohou české tramvaje a trolejbusy ukazovat, co umí, nejen doma, ale i v zahraničí. Jde o pozitivní příklad evropské politiky, kdy jsou finance pragmaticky investovány do projektů s viditelným přínosem pro občany i ekonomiku,” říká Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v ČR.
V roce 2025 ušetřených bezmála tři čtvrtě milionu litrů nafty a dva tisíce tun emisí CO2 Provoz velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů Škoda–Solaris 24M na lince 59 (původní autobusová linka 119) mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla Praha DPP zahájil na začátku března 2024. Od té doby dvacítka trolejbusů na této lince najezdila téměř 2,7 milionů kilometrů a přepravila necelých 10 milionů cestujících.
V loňském roce trolejbusy ujely celkem téměř 1,5 milionů kilometrů, přepravily 5,5 milionů cestujících, což představuje úsporu 742 tisíc litrů nafty a 1 990 tun CO2. Každý tříčlánkový trolejbus v loňském roce na lince 59 v průměru ujel téměř 72 tisíc kilometrů, měsíčně pak téměř 6 tisíc kilometrů. Premianty za rok 2025 s největším proběhem jsou vozy ev. čísla 415 s celkovým ročním nájezdem 80 435 kilometrů a ev. č. 407, který v loňském prosinci najezdil 10 015 kilometrů.
Na nákup 20 velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů přispěly dotace EU z Národního plánu obnovy v celkové výši 510 milionů korun bez DPH. Kromě toho 352 milionů korun bez DPH směřovalo z Národního plánu obnovy na výstavbu infrastruktury trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Praha a 288 milionů korun na elektrifikaci autobusové linky 140, nyní trolejbusové 58. Dalších 572 milionů korun bez DPH je z Národního plánu obnovy připraveno pro DPP na pokrytí nákladů na výstavbu infrastruktury trolejbusových tratí v rámci elektrifikace autobusových linek 131, 137 a 176. Dokončení a zprovoznění trolejbusové tratě pro linku 52 Na Knížecí – U Waltrovky – Jinonice (stávající autobusová linka 137) DPP předpokládá do konce letošního dubna. V případě projektů elektrifikace autobusových linek 131 (budoucí trolejbusová 51) a 176 (trolejbusová 53) DPP předpokládá dokončení výstavby infrastruktury do konce letošního června.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
