Regulace, omezení. Rusko má údajně velké potíže s nedostatkem paliv

Hlavní dopad na situaci mají pokračující ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil útoky bezpilotními letouny na ropné rafinerie hluboko na ruském území, přičemž zasaženy byly desítky zařízení od evropské části Ruska až po Sibiř. Mezi nejvýznamnější patří červencový útok na rafinerii v Omsku, která patří k největším v zemi a zásobuje především domácí trh. Podle dostupných údajů bylo v posledních měsících zasaženo nejméně 24 z 34 velkých ruských rafinerií, což výrazně snížilo kapacitu výroby pohonných hmot.
Dopady se odrážejí také ve statistikách. Podle analytické společnosti EA Analytics kleslo zpracování ropy v červnu na přibližně 3,9 milionu barelů denně, což představuje meziroční pokles zhruba o čtvrtinu a nejnižší úroveň za více než dvě desetiletí, jak upozorňuje Bloomberg. Podobný odhad zveřejnila také Mezinárodní energetická agentura (IEA), podle níž ruské rafinerie zpracovávaly nejméně ropy od roku 2005. Rusko své oficiální statistiky o provozu rafinerií zařadilo mezi utajované informace, což nezávislé ověřování situace komplikuje.
Dlouhé fronty a potíže záchranných složek
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Jednou z nejpostiženějších oblastí je podle zveřejněných svědectví město Čita v Zabajkalském kraji, kde někteří řidiči uvádějí čekání dlouhé až 36 hodin. Na jiných místech se podle místních médií začala prodávat místa ve frontách za částky přesahující 10 tisíc korun, jak informuje Deutsche Welle.
Někteří obyvatelé přecházejí na veřejnou dopravu nebo spolujízdu, jiní omezují cestování na minimum. V některých venkovských oblastech se podle ruských médií zvýšil dokonce zájem o pracovní koně nebo jízdní kola jako alternativu k automobilům.
Nedostatek pohonných hmot podle dostupných informací začíná dopadat také na fungování veřejných služeb. Některá média upozorňují, že nemocnice, komunální podniky nebo hasičské sbory stále častěji narážejí na neúspěšná výběrová řízení na nákup benzinu. Dodavatelé totiž kvůli rychlému růstu cen odmítají uzavírat smlouvy s pevně stanovenými cenami a dávají přednost prodeji paliva komerčním odběratelům nebo přímo na čerpacích stanicích. Výsledkem je, že některé veřejné instituce opakovaně nenacházejí žádného dodavatele.
Podle zveřejněných údajů se počet zrušených nebo neúspěšných státních zakázek na dodávky pohonných hmot během května a června několikanásobně zvýšil oproti stejnému období loňského roku. Neúspěšně se podle zpráv snažila nakoupit benzín například zdravotnická zařízení v Samarské nebo Leningradské oblasti. Objevují se rovněž informace, že problémy s dostupností paliva začínají pociťovat i některé sanitní vozy a další složky záchranného systému. Veřejné instituce jsou proto stále častěji nuceny uzavírat smlouvy pouze s jediným dostupným dodavatelem.
Úřady doporučují práci z domova
Na situaci reagují i některé regionální samosprávy. V Tomské oblasti a Novosibirské oblasti na Sibiři doporučili představitelé veřejné správy podnikům, aby tam, kde je to možné, umožnily zaměstnancům pracovat z domova. Současně vyzvali obyvatele k omezení používání osobních automobilů a doporučili pečlivě plánovat cesty tak, aby zbytečně nezvyšovali spotřebu pohonných hmot. V některých regionech byl zaveden také systém přídělového prodeje benzinu podle registračních značek vozidel.
Podle místních novinářů se různá omezení nebo výpadky dodávek týkají většiny ruských regionů. Některé oblasti již přistoupily k regulaci prodeje benzinu, jiné se snaží omezit spotřebu administrativními opatřeními. Současně prudce vzrostl počet internetových vyhledávání dotazů typu „jak vyrobit benzin“, což některá média dávají do souvislosti s rostoucími obavami veřejnosti z nedostatku paliva.
Přestože se zprávy o nedostatku paliva šíří z velké části Ruska, představitelé federální vlády i Kremlu odmítají, že by šlo o rozsáhlou krizi. Prezident Vladimir Putin i další představitelé tvrdí, že Rusko disponuje dostatečnými zásobami a problémy jsou pouze lokální. Místopředseda vlády Alexander Novak připouští výpadky na některých čerpacích stanicích, za hlavní příčinu však označuje panické nákupy a spekulace na trhu. Regionální představitelé zároveň opakovaně vyzývají obyvatele, aby nevytvářeli zbytečné zásoby pohonných hmot.
Situace však podle řady analytiků zůstává napjatá. Omezený provoz rafinerií, pokračující útoky na energetickou infrastrukturu a komplikace při distribuci pohonných hmot nadále ovlivňují běžný život obyvatel i fungování veřejných služeb. Rusko proto výrazně zvýšilo dovoz benzinu z Běloruska a zároveň prodloužilo omezení vývozu některých ropných produktů ve snaze stabilizovat domácí trh. Zda tato opatření povedou k rychlému zlepšení situace, zatím není zřejmé.
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