Munzar (ODS): Je čas udělat krok zpět v regulacích

V Bruselu jsem měl možnost vystoupit na Evropském parlamentním týdnu v panelu s názvem Žádný kompromis mezi konkurenceschopností a silnou sociální Evropou pro všechny. Ve svém vystoupení jsem otevřel tři témata:
Regulace
V Evropě kritizujeme cla a bariéry zvenčí, ale zároveň si sami komplikujeme vnitřní trh vlastními regulacemi. Konkurenceschopnost má být schopnost uspět na trhu, ne v dotačním závodě.
Energie
Vysoké ceny energií dnes patří k největším brzdám konkurenceschopnosti. Oslabují firmy a zároveň zhoršují životní úroveň domácností. A další náklady přes emisní povolenky (nově i na dopravu a bydlení) situaci ještě zhorší. Měly by se zrušit.
Pracovní trh
Zaměstnavatelé a zaměstnanci nestojí proti sobě. Potřebují fungovat v přirozené symbióze. Evropa proto potřebuje pružnější pracovní trh, ne další strnulost.
Na závěr jsem řekl větu, za kterou si stojím: Chceme-li sociálně silnou Evropu, potřebujeme nejdřív prosperující Evropu. Je čas udělat krok zpět v regulacích, abychom mohli udělat skok vpřed v prosperitě.
