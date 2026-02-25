Munzar (ODS): Je čas udělat krok zpět v regulacích

25.02.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vystoupení na Evropském parlamentním týdnu

Munzar (ODS): Je čas udělat krok zpět v regulacích
Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

V Bruselu jsem měl možnost vystoupit na Evropském parlamentním týdnu v panelu s názvem Žádný kompromis mezi konkurenceschopností a silnou sociální Evropou pro všechny. Ve svém vystoupení jsem otevřel tři témata:

Regulace
V Evropě kritizujeme cla a bariéry zvenčí, ale zároveň si sami komplikujeme vnitřní trh vlastními regulacemi. Konkurenceschopnost má být schopnost uspět na trhu, ne v dotačním závodě.

Energie
Vysoké ceny energií dnes patří k největším brzdám konkurenceschopnosti. Oslabují firmy a zároveň zhoršují životní úroveň domácností. A další náklady přes emisní povolenky (nově i na dopravu a bydlení) situaci ještě zhorší. Měly by se zrušit.

Pracovní trh
Zaměstnavatelé a zaměstnanci nestojí proti sobě. Potřebují fungovat v přirozené symbióze. Evropa proto potřebuje pružnější pracovní trh, ne další strnulost.

Na závěr jsem řekl větu, za kterou si stojím: Chceme-li sociálně silnou Evropu, potřebujeme nejdřív prosperující Evropu. Je čas udělat krok zpět v regulacích, abychom mohli udělat skok vpřed v prosperitě.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
