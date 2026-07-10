Němci se zmátořili. Zachraňuje je export do USA a Číny

Německo v květnu zvýšilo svůj obchodní přebytek, rozdíl mezi hodnotou vyvezeného a dovezeného zboží. Přebytek dosáhl 19,1 miliardy eur, zatímco v dubnu činil po zpřesnění dat 14,7 miliardy eur.
Jedná se o nejlepší výsledek od letošního února a zároveň o lepší číslo, než ekonomové očekávali. Ti se domnívali, že přebytek vzroste „jen“ na 14,8 miliard eur.
Stojí za tím především vyšší vývoz německého zboží do zahraničí. Celkový export meziměsíčně vzrostl o 0,9 procent na 137,9 miliardy eur. Je to nejvyšší hodnota za poslední tři a půl roku. Nejvíce k růstu přispěl právě vývoz do Spojených států, který se zvýšil o 23,1 procenta.
Naopak dovoz do Německa klesl. Země v květnu dovezla zboží za 118,8 miliardy eur, o 2,5 procent méně než v dubnu. Dovoz se snížil jak ze zemí Evropské unie, tak z Číny a to o 2 procenta.
V součtu tak Německo za prvních pět měsíců letošního roku vykázalo obchodní přebytek 88,4 miliardy eur.
????Germany’s trade surplus widened significantly to €19.1 billion in May 2026, rising from an upwardly revised €14.7 billion in April and comfortably beating the market consensus of €14.8 billion. This represents the strongest trade balance for the Eurozone's largest economy… pic.twitter.com/sWPRqafcCD— Daily Econ & Tech Stats (@techno_stats) July 9, 2026
Na to, že zahraniční obchod pomáhá německé ekonomice růst, upozornil také hlavní ekonomický redaktor deníku Die Welt, Holger Zschaepitz. V příspěvku na X připomněl, že vývoz zboží se v Německu zvyšuje už čtvrtým měsícem v řadě a že kromě Spojených států za to může i Čína, do které Německo o 7,1 % více zboží než o měsíc dříve.
„Dobré ráno z Německa, kde obchod táhne HDP nahoru: květnový vývoz neočekávaně vzrostl meziměsíčně o 0,9 %, čímž se růst prodloužil již na čtvrtý měsíc v řadě, zatímco dovoz poklesl o 2,5 %. Obchodní přebytek vyskočil na 19,1 mld. EUR oproti očekávaným 14,8 mld. EUR, když se vývoz do USA zotavil o 23,1 % a prodej do Číny vzrostl o 7,1 %,“ uvedl Holger Zschaepitz.
Good Morning from Germany, where trade is giving GDP a lift: May exports unexpectedly rose 0.9% MoM, extending gains to a 4th month, while imports fell 2.5%. The trade surplus jumped to €19.1bn vs €14.8bn expected as US shipments rebounded 23.1% and China sales rose 7.1%. pic.twitter.com/xdrP3gfOlt— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 10, 2026
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