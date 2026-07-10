Němci se zmátořili. Zachraňuje je export do USA a Číny

11.07.2026 6:40 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Německá ekonomika roste. Obchodní přebytek v květnu stoupl na 19,1 miliard eur. Podle ekonomů za květnovým výsledkem stojí především rostoucí poptávka po německém zboží ve Spojených státech. Pomohl také nižší objem dovozu do Německa z Číny a Evropské unie.

Němci se zmátořili. Zachraňuje je export do USA a Číny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bundestag

Německo v květnu zvýšilo svůj obchodní přebytek, rozdíl mezi hodnotou vyvezeného a dovezeného zboží. Přebytek dosáhl 19,1 miliardy eur, zatímco v dubnu činil po zpřesnění dat 14,7 miliardy eur.

Jedná se o nejlepší výsledek od letošního února a zároveň o lepší číslo, než ekonomové očekávali. Ti se domnívali, že přebytek vzroste „jen“ na 14,8 miliard eur.

Stojí za tím především vyšší vývoz německého zboží do zahraničí. Celkový export meziměsíčně vzrostl o 0,9 procent na 137,9 miliardy eur. Je to nejvyšší hodnota za poslední tři a půl roku. Nejvíce k růstu přispěl právě vývoz do Spojených států, který se zvýšil o 23,1 procenta.

Naopak dovoz do Německa klesl. Země v květnu dovezla zboží za 118,8 miliardy eur, o 2,5 procent méně než v dubnu. Dovoz se snížil jak ze zemí Evropské unie, tak z Číny a to o 2 procenta.

V součtu tak Německo za prvních pět měsíců letošního roku vykázalo obchodní přebytek 88,4 miliardy eur.

Na to, že zahraniční obchod pomáhá německé ekonomice růst, upozornil také hlavní ekonomický redaktor deníku Die Welt, Holger Zschaepitz. V příspěvku na X připomněl, že vývoz zboží se v Německu zvyšuje už čtvrtým měsícem v řadě a že kromě Spojených států za to může i Čína, do které Německo o 7,1 % více zboží než o měsíc dříve.

„Dobré ráno z Německa, kde obchod táhne HDP nahoru: květnový vývoz neočekávaně vzrostl meziměsíčně o 0,9 %, čímž se růst prodloužil již na čtvrtý měsíc v řadě, zatímco dovoz poklesl o 2,5 %. Obchodní přebytek vyskočil na 19,1 mld. EUR oproti očekávaným 14,8 mld. EUR, když se vývoz do USA zotavil o 23,1 % a prodej do Číny vzrostl o 7,1 %,“ uvedl Holger Zschaepitz.

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ekonomika , HDP , Německo , zahraničí , mezinárodní obchod

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