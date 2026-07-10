Marková: V EP prošla výjimka Chat Control 1.0

Článek byl převzat z Profilu Bc. Jana Marková - Včera prošla v EP výjimka Chat Control 1.0
Chat Control 1.0 je dočasná výjimka z evropských pravidel o soukromí v elektronické komunikaci. Umožňuje poskytovatelům e-mailů a chatovacích aplikací kontrolovat obsah všech zpráv a příloh kvůli odhalování materiálů teoreticky souvisejících se sexuálním zneužíváním dětí. Jenže to se samozřejmě vyhodnotí až poté, co bude vaše komunikace veřejnou knihou. A nemyslete si, že když neděláte „nic špatného“, zítra to špatné nebude.
Já vím, že jakmile se řekne zneužívání dětí, okamžitě jdou veškeré racionální argumenty stranou a kdo to rozporuje, je odporný, onálepkovaný člověk. Ale kolik takového zneužívání probíhá v běžné komunikaci? Většina tohohle hnusu je v prostředí darknetu a tam to nezabrání vůbec ničemu. A navíc, od chvíly, kdy budou vědět, že jsou v té běžné komunikaci šmírováni, tak jen úplný magor by si to dál posílal e-mailem a nepřešel tam, kam na něj nikdo nemůže. Ale sledováni budeme kvůli tomu všichni. Nevymluvíte mi, že to není jen záminka.
Tahle výjimka byla schválená jako výjimka v roce 2021 jen jako dočasná právě proto, jak moc kontroverzní je. Nakolik je „dobrovolné“ povinné? Můžete to dělat dobrovolně, protože jinak vám bude zaříznuta reklama? Můžete to dělat „dobrovolně“, protože jinak vám EU bude šlapat na paty, kde se dá? To je jako dobrovolně platit výpalné, protože jinak vám někdo zapálí barák. Budou se sledovat jenom věci o sexuálním násilí na dětech? Nebo se dobrovolně bude šmírovat i něco docela jiného? Tohle je salámová metoda toho, co jsme ochotni unést.
A aby to vypadalo neškodně, vymyslela se Chat Control 2.0, která je tak příšerná, že by ji nikdo soudný ani v EP neschválil. A nám se řeklo: dobře, dvojku oddálíme, ale alespoň prodloužíme výjimku. Jenže žádná dvojka už nebude ani potřeba. Stačí výjimku prodlužovat, pozměňovat, dobrovolně doplňovat. A nezapomeňte, že digitální svět je neúprosný, a co není trestné dnes, klidně bude zítra. To je tak snadno zneužitelné, že opravdu nechápu ty, kterým z toho nenaskakuje husí kůže i na palci u nohy. Navíc šmírovací nástroje jsou dnes zcela jinde než v roce 2021. Ten sběr dat si ani neumíme představit.
A největší „bomba“ je, jak to eurokomisaři protlačili. Europarlament už tuto výjimku totiž zamítl a požadoval tam dát bezpečnostní pojistky pro uživatele. Ale tady žádné pojistky nejsou, není tu žádná nutnost soudního příkazu, není tu žádná nutnost oprávněného podezření. Takže ačkoliv to bylo už jednou shozeno, teď to Dánsko vrátilo zpátky do hry způsobem, který nikdo v EP nepamatuje, protože to prošlo druhým čtením i přes odpor většiny hlasujících europoslanců. Na sílu, protože jak říkám, návrh už europarlament odmítl a komise ho tak měla stáhnout.
Samotný průběh hlasování vyvolal i mezi samotnými zákonodárci vlnu rozhořčení. Ze 607 přítomných europoslanců jich 314 hlasovalo pro úplné zamítnutí Chat Control, zatímco pro pokračování bylo pouze 276 poslanců. Přesto návrh prošel. Ve druhém čtení je totiž pro změnu nebo odmítnutí legislativy potřeba takzvaná absolutní většina všech 720 europoslanců. Odpůrcům tak k úspěšnému shození ze stolu chybělo 47 hlasů. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová mazaně využila nezvyklou právní kličku, zrychlenou proceduru a prázdniny, kdy se hlasování účastní málo poslanců. To je prostě podvod, i když v souladu s někde zastrčenými pravidly EU.
Tohle je strašně důležitý zásah do soukromí každého z nás. Soukromé už totiž nebude vůbec nic. Nemusíte psát e-maily, klidně si to můžete vyvěsit na zeď. Nemůžete šmírovat každého jen proto, že ve společnosti žije nějaké procento deviantů. To šmírování nám všem už zůstane. Navždycky. A mnohem horší, než si chcete představit. Kdo to bude příště? Podvodníci? Ti, kdo nesouhlasí s režimem? Ti, co mají velkou uhlíkovou stopu?
My se tady neustále oháníme totalitním Ruskem a Čínou, až jsme se tam dobrovolně dostali sami. Za liberálního potlesku různých Luďků Niedermayerů. Zastavte to! Tlačte na své strany a zástupce, nevolte někoho, kdo vám chce vidět až do žaludku. Soupis hlasování „našich“ poslanců níže. Kdo se zdržel, v EP jakoby hlasoval pro.
Bc. Jana Marková
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