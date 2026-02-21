Nebude ropa, nebude 90 miliard eur. Orbán dal ultimátum

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že jeho země bude blokovat půjčku Evropské unie pro Ukrajinu, než Kyjev obnoví dodávky ruské ropy přes ropovod Družba.
Své prohlášení zveřejnil na síti X. „Dokud bude Ukrajina blokovat ropovod Družba, Maďarsko bude blokovat 90miliardovou ukrajinskou válečnou půjčku. Nemůžeme se nechat vydírat!“ napsal Orbán.
Announcement??— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 20, 2026
As long as Ukraine blocks the Friendship oil pipeline, Hungary will block the €90 billion Ukrainian war loan.
We cannot be blackmailed!https://t.co/84SUrMU4Em
Spor se týká ropovodu Družba, který přepravuje ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko. Maďaři z přerušení dodávek viní kyjevskou vládu. Ukrajinci se brání s tím, že potrubí bylo poškozeno při ruském útoku.
Szijjártó: Může za to Brusel a maďarská opozice
Také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó obvinil Ukrajinu z vydírání a prohlásil, že Budapešť nebude souhlasit s půjčkou, dokud nebude obnoven tranzit ropy.
„Blokujeme půjčku EU pro Ukrajinu ve výši 90 miliard €, dokud se neobnoví tranzit ropy do Maďarska ropovodem Družba. Ukrajina vydírá Maďarsko tím, že v koordinaci s Bruselem a s maďarskou opozicí zastavuje tranzit ropy, aby v Maďarsku vytvořila narušení dodávek a aby zvýšila ceny pohonných hmot před volbami. Zablokováním tranzitu ropy do Maďarska ropovodem Družba Ukrajina porušuje dohodu o přidružení a porušuje své závazky vůči Evropské unii. Tomuto vydírání se nepoddáme,“ vyjádřil se ministr na síti X.
We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026
Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push…
Tento krok přichází krátce po prosincovém schválení půjčky na summitu EU, na němž Orbán souhlasil s kompromisem, ale nyní jej podmiňuje řešením energetického sporu.
Evropská unie plánuje půjčku ve výši 90 miliard eur jako součást dlouhodobé podpory Ukrajině v boji proti ruské invazi, která trvá již čtvrtým rokem. Tento finanční balíček vyžaduje souhlas všech členských států.
Podle diplomatických zdrojů v Bruselu by maďarské blokování mohlo zkomplikovat rychlé uvolnění prostředků, které Ukrajina potřebuje na vojenské a hospodářské účely.
Reakce na Orbánovo prohlášení jsou smíšené. Ukrajinská strana trvá na tom, že přerušení dodávek je důsledkem ruského bombardování infrastruktury, a ne politického tlaku.
Zástupci EU vyzývají k rychlému řešení sporu, aby se zabránilo dalším zpožděním v poskytování pomoci.
Podepsat se mělo u příležitosti výročí zahájení invaze
Maďarsko odmítlo hlasovat pro změny víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027, čímž zastavilo proces poskytování 90 miliard eur z fondů EU Ukrajině.
Pro poskytnutí půjčky ve výši 90 miliard eur na období 2026–2027 musí být přijata tři nařízení EU, která již schválil Evropský parlament a nacházejí se v závěrečné fázi schvalování. Evropský parlament je má podepsat v úterý 24. února u příležitosti výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu.
První dvě nařízení mohou být přijata kvalifikovanou většinou členských států EU, ale změna dlouhodobého rozpočtu EU vyžaduje jednomyslné schválení. Právě tuto rozpočtovou změnu Maďarsko 20. února zablokovalo. Další dva dokumenty byly schváleny na úrovni Výboru stálých zástupců EU (COREPER) a jsou připraveny k podpisu v úterý 24. února.
Zastavení dodávek postihlo také Slovensko. Obě středoevropské země, které mají výjimku z unijních sankcí kvůli své vnitrozemské poloze, tvrdí, že Ukrajina záměrně neobnovuje tranzit z politických důvodů. Kyjev to však popírá a poukazuje na technické poškození způsobené ruskými drony. Podle oficiálních prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí došlo k přerušení dodávek 27. ledna v důsledku ruského útoku na ropovod Družba v oblasti Brody. Bombardování poškodilo klíčové části potrubí, což vedlo k úplnému zastavení dodávek ruské ropy do Budapešti a Bratislavy, které jsou posledními zeměmi Evropské unie závislými na této trase.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
