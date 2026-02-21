Nebude ropa, nebude 90 miliard eur. Orbán dal ultimátum

Maďaři hrozí, že zablokují evropskou půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur, pokud nedojde k obnovení dodávek z ropovodu Družba. Ukrajinci se brání tím, že za situaci nejsou zodpovědní, protože potrubí bylo poškozeno při ruském útoku. Budapešť tvrdí, že jde o vydírání ze strany Kyjeva, a na tranzitu ruské ropy trvá. Ukrajinci mají čas už jen do 24. února, kdy se má půjčka podepsat na zasedání Evropského parlamentu.

Nebude ropa, nebude 90 miliard eur. Orbán dal ultimátum
Foto: Repro X
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že jeho země bude blokovat půjčku Evropské unie pro Ukrajinu, než Kyjev obnoví dodávky ruské ropy přes ropovod Družba.

Své prohlášení zveřejnil na síti X. „Dokud bude Ukrajina blokovat ropovod Družba, Maďarsko bude blokovat 90miliardovou ukrajinskou válečnou půjčku. Nemůžeme se nechat vydírat!“ napsal Orbán.

Spor se týká ropovodu Družba, který přepravuje ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko. Maďaři z přerušení dodávek viní kyjevskou vládu. Ukrajinci se brání s tím, že potrubí bylo poškozeno při ruském útoku.

Szijjártó: Může za to Brusel a maďarská opozice

Také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó obvinil Ukrajinu z vydírání a prohlásil, že Budapešť nebude souhlasit s půjčkou, dokud nebude obnoven tranzit ropy.

„Blokujeme půjčku EU pro Ukrajinu ve výši 90 miliard €, dokud se neobnoví tranzit ropy do Maďarska ropovodem Družba. Ukrajina vydírá Maďarsko tím, že v koordinaci s Bruselem a s maďarskou opozicí zastavuje tranzit ropy, aby v Maďarsku vytvořila narušení dodávek a aby zvýšila ceny pohonných hmot před volbami. Zablokováním tranzitu ropy do Maďarska ropovodem Družba Ukrajina porušuje dohodu o přidružení a porušuje své závazky vůči Evropské unii. Tomuto vydírání se nepoddáme,“ vyjádřil se ministr na síti X.

Tento krok přichází krátce po prosincovém schválení půjčky na summitu EU, na němž Orbán souhlasil s kompromisem, ale nyní jej podmiňuje řešením energetického sporu. 

Evropská unie plánuje půjčku ve výši 90 miliard eur jako součást dlouhodobé podpory Ukrajině v boji proti ruské invazi, která trvá již čtvrtým rokem. Tento finanční balíček vyžaduje souhlas všech členských států.

Podle diplomatických zdrojů v Bruselu by maďarské blokování mohlo zkomplikovat rychlé uvolnění prostředků, které Ukrajina potřebuje na vojenské a hospodářské účely.

Reakce na Orbánovo prohlášení jsou smíšené. Ukrajinská strana trvá na tom, že přerušení dodávek je důsledkem ruského bombardování infrastruktury, a ne politického tlaku.

Zástupci EU vyzývají k rychlému řešení sporu, aby se zabránilo dalším zpožděním v poskytování pomoci.

Podepsat se mělo u příležitosti výročí zahájení invaze

Maďarsko odmítlo hlasovat pro změny víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027, čímž zastavilo proces poskytování 90 miliard eur z fondů EU Ukrajině.

Pro poskytnutí půjčky ve výši 90 miliard eur na období 2026–2027 musí být přijata tři nařízení EU, která již schválil Evropský parlament a nacházejí se v závěrečné fázi schvalování. Evropský parlament je má podepsat v úterý 24. února u příležitosti výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

První dvě nařízení mohou být přijata kvalifikovanou většinou členských států EU, ale změna dlouhodobého rozpočtu EU vyžaduje jednomyslné schválení. Právě tuto rozpočtovou změnu Maďarsko 20. února zablokovalo. Další dva dokumenty byly schváleny na úrovni Výboru stálých zástupců EU (COREPER) a jsou připraveny k podpisu v úterý 24. února.

