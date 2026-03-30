Finanční správa: Daňové přiznání za rok 2025

Na všech územních pracovištích finančních úřadů jsou proto už od pondělka prodloužené úřední hodiny. V daních z příjmů nenastaly oproti předchozímu roku žádné zásadní změny, jen se s růstem průměrné mzdy zvýšila hranice pro uplatnění 23% sazby daně u fyzických osob. Nemění se možnost uplatnění nezdanitelných částí základu daně ani daňových slev. Pokud se přesto lidé potřebují poradit, na všech finančních úřadech zajišťují odborní pracovníci konzultační infolinky.
Většina OSVČ má ze zákona zřízenou datovou schránku, a proto musí své daňové přiznání podávat elektronicky – k tomu mohou využít například návodný formulář v Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně. Pokud je k podání v základní lhůtě nemotivuje snaha získat co nejdřív od finančního úřadu zpět přeplatek na dani, na elektronické podání mají čas až do 4. května 2026.
Listinné (papírové) přiznání proto podávají často zaměstnanci, kteří mají další příjmy například z nájmu, z obchodování s cennými papíry a jinými finančními nástroji nebo když jim zaměstnavatel neprovedl roční zúčtování a chtějí si uplatnit daňové odpočty a slevy. Někdy musí podat daňové přiznání i běžný občan, pokud například v daném roce získal příjem z nějaké příležitostné činnosti, výhru jinou než z loterie a tomboly nebo dar od vzdálenějšího člena rodiny, vše v hodnotě vyšší než 50 tisíc korun, nebo nedodržel podmínky pro uplatněný daňový odpočet spoření na stáří.
Připomínáme proto, že vedle správného výpočtu daně je důležité věnovat pozornost také podmínkám pro uplatnění slev a formálním náležitostem podání daňového přiznání. Právě zde se podle zkušeností finančních úřadů každoročně objevují nejčastější problémy.
„Většina pravidel sice zůstává stejná jako v loňském roce, doporučujeme však pečlivě ověřit splnění podmínek pro uplatnění slev. Pokud se poplatníka týká vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob, neměl by při výpočtu zapomenout na zvýšení hranice. Čím dál víc lidí pro správu svých daňových povinností využívá portál MOJE daně, kde průvodce formulářem nabízí podrobnou nápovědu a pomáhá tak poplatníkům vyplnit všechny řádky formálně správně. Dlouhodobě sledujeme, že u přiznání podaných elektronicky právě prostřednictvím portálu MOJE daně chybovost výrazně klesá.“ říká Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Nová hranice pro 23% sazbu daně fyzických osob
Stejně jako v loňském roce, i pro rok 2025 platí, že základ daně do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy se zdaňuje 15% sazbou. Část základu daně nad tuto hranici pak podléhá 23% sazbě daně.
36násobek průměrné mzdy pro rok 2025 činí 1 676 052 korun, oproti loňskému roku se částka zvýšila. V tomto kontextu připomínáme, že vyšší sazba se neuplatňuje na celý roční příjem, ale pouze na tu část základu daně, která tuto hranici přesáhne.
Podmínky slevy na manžela či manželku a duplicitní uplatnění slevy na děti
Mezi nejčastější chyby patří nesprávné uplatnění slevy na manžela nebo manželku. Dokazují to tisíce případů, které následně oslovujeme v rámci Daňového Echa. I pro zdaňovací období roku 2025 platí, že tuto slevu lze uplatnit pouze tehdy, pokud ve společně hospodařící domácnosti s manželi žije vyživované dítě do tří let věku. Zároveň vlastní roční hrubé příjmy manžela či manželky nesmí přesáhnout 68 000 korun, jinak nárok na slevu nevzniká.
Do příjmů manžela či manželky se započítávají i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo peněžitá pomoc v mateřství. Častou chybou je také uplatnění slevy na vyživované dítě oběma rodiči, což zákon neumožňuje.
Investice a nový limit pro osvobození
Od 1. ledna 2025 byl zaveden maximální limit 40 000 000 korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů při splnění tzv. časového testu. Příjmy nad tento limit již podléhají zdanění.
Od 14. února 2025 se do tohoto limitu započítává i osvobozený příjem z prodeje kryptoaktiv.
Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob
Pokud jste jako fyzická osoba obdrželi v roce 2025 osvobozený příjem vyšší než 5 000 000 korun, nezapomeňte tuto skutečnost oznámit správci daně – a to ve lhůtě, ve které se podává daňové přiznání. To platí i pro osoby, které daňové přiznání nepodávají – pro ně platí základní lhůta pro podání oznámení do 1. dubna 2026.
Připomínáme tuto povinnost, protože nepodání oznámení může být spojené s citelnými sankcemi. Typicky je nutné oznámení podat v případě získání dědictví nebo darování nemovitosti v blízké rodině (v případě osvobozeného prodeje nemovitosti podání oznámení není nutné, jelikož správce daně získá všechny potřebné informace včetně ceny z Katastru nemovitostí). Oznamují se také osvobozené příjmy z prodeje podílů v obchodních společnostech, cenných papírů nebo kryptoaktiv. Je možné využít nepovinný formulář (č. 25 5252), který je k dispozici na webových stránkách finanční správy.
Odpočet úroků z hypotečních úvěrů
Pozornost je třeba věnovat také odpočtu úroků z hypotečních úvěrů. Ty lze odečíst pouze tehdy, pokud je poplatník vlastníkem příslušné nemovitosti a využívá ji k vlastnímu trvalému bydlení nebo k bydlení zákonem vymezených blízkých osob.
Odpočet úroků není možné uplatnit u hypotečních úvěrů na nemovitosti určené k rekreaci, podnikání nebo pronájmu.
Podání daňového přiznání
Před samotným podáním daňového přiznání je vhodné zkontrolovat i formální stránku. U listinných (papírových) podání je zapotřebí vlastnoruční podpis. Pokud současně žádáte o vrácení přeplatku na dani a chcete k tomu využít formulář daňového přiznání, nezapomeňte, že poslední strana formuláře musí být podepsána dvakrát. V závěru je totiž obsažena právě žádost o vrácení přeplatku. Chybějící podpis u této žádosti patří mezi časté důvody, proč správce daně nemůže vratitelný přeplatek bez dalšího doplnění vyplatit.
Žádost o vrácení přeplatku je možné podat i samostatně, a to formou volného textu nebo lze využít internetovou aplikaci finanční správy na následujícím odkazu: Žádost o vrácení přeplatku.
U elektronických podání je častou chybou nesprávný formát. Pokud poplatníci, zejména pak podnikatelé, kteří mají datovou schránku zřízenou ze zákona, využijí k podání daňového přiznání právě datovou schránku, často formulář přiloží ve formátu PDF. Elektronické přiznání však musí být podáno výhradně ve formátu XML
Pro elektronické podání proto doporučujeme využít Daňovou informační schránku (DIS+) na portálu MOJE daně, což výrazně snižuje riziko chyb a usnadňuje správné vyplnění přiznání. U jednotlivých řádků formuláře se nabízí vysvětlující nápověda, podání je navíc možné odeslat přímo z DIS+, bez nutnosti dalšího zpracování.
Konzultační infolinky a rozšířené úřední hodiny
V posledním týdnu podávání daňových přiznání v listinné (papírové) podobě jsou na všech územních pracovištích finančních úřadů prodlouženy úřední hodiny:
V době od pondělí 23. března 2026 do středy 1. dubna 2026
pondělí–čtvrtek: 8:00 – 17:00
pátek 27. března 2026: 8:00 – 14:00
Konzultační infolinky k daním z příjmů provozované finančními úřady jsou v uvedeném období v provozu ve stejných časech jako rozšířené úřední hodiny. Aktuální seznam všech kontaktů pro telefonické konzultace a rozvržení výjezdů pracovníků finančních úřadů do obcí najdete na webu finanční správy.
Pozor na podvodnou komunikaci
Zejména v období, kdy dochází k placení daní nebo vracení přeplatků, se standardně zvyšují snahy útočníků získat od občanů citlivá data, osobní údaje nebo přístupy k jejich bankovním účtům. Pravidelně před podvodnými zprávami a e-maily varujeme a apelujeme na zvýšenou obezřetnost. Připomínáme proto některé znaky, jak lze podvodnou zprávu rozpoznat:
- E-mailová adresa odesilatele není z oficiální domény – e-maily finanční správy mají vždy koncovku @fs.gov.cz.
- Text vyvolává časový tlak (například „poslední upozornění“, „obnovte registraci“, „vyzvedněte přeplatek do 3 dnů“).
- Zpráva obsahuje odkazy nebo QR kódy směřující mimo oficiální weby státní správy.
- Mohou se objevit pravopisné chyby nebo nesrovnalosti v názvech organizací, i když kvalita textu se v poslední době významně zlepšuje.
- Často jde o malé částky údajného dluhu na dani či přeplatek – nízké částky motivují uživatele, který chce mít daňové povinnosti správně, aby reagoval rychle a bez ověření.
Zároveň platí, že finanční správa nezasílá webové odkazy pro účely platby daně z příjmů nebo vrácení přeplatku e-mailem nebo SMS zprávou.
V případě jakýchkoliv pochybností o pravosti komunikace doporučujeme ověřit si informací přímo u vašeho správce daně prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na webových stránkách ZDE.
