Volpe (Piráti): Bezpečnost občanů nesmí být obětí Babišovy vlády

23.02.2026 9:10 | Monitoring
autor: PV

Bezpečnostní výbor se zabýval rozpočtem bezpečnostních složek. Piráti upozorňují, že v době zhoršující se bezpečnostní situace vláda navrhuje škrty právě u klíčových institucí, které mají chránit Českou republiku před vnějšími i vnitřními hrozbami. To je dle Pirátů nepřijatelný hazard s naší bezpečností.

Volpe (Piráti): Bezpečnost občanů nesmí být obětí Babišovy vlády
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

„Bezpečnost občanů a stabilita společnosti patří mezi naše nejvyšší priority. V době, kdy Putin vede válku na Ukrajině a ruské tajné služby operují i ve střední Evropě, je naprosto nepochopitelné, že vláda navrhuje snižovat rozpočty bezpečnostních institucí. Tím riskuje bezpečnost této země i nás všech,“ uvedl poslanec za Piráty a člen bezpečnostního výboru Samuel Volpe.

Podle návrhu rozpočtu dochází oproti původním plánům k výrazným škrtům například u Bezpečnostní informační služby (−300 milionů korun), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (−92 milionů korun), Národního bezpečnostního úřadu (−36 milionů korun) či ÚZSI (−150 milionů korun, dle informací z médií).

„Obzvlášť alarmující je situace u NÚKIB. Kybernetických útoků a hrozeb přibývá, kritická infrastruktura je pod neustálým tlakem a vláda místo posílení kapacit navrhuje škrty. To je v přímém rozporu s jejich vlastním programovým prohlášením, kde slibovali posílení kybernetické obrany státu,“ zdůraznil Volpe.

Piráti dlouhodobě prosazují moderní a profesionální bezpečnostní složky, které budou řádně financované a vybavené tak, aby mohly chránit každodenní život lidí i vnitřní bezpečnost státu. „Je fér si říct, kdo skutečně podporuje bezpečnost této země a kdo jen rozdává peníze vyvoleným. Budeme důsledně navrhovat, aby se prostředky na klíčové bezpečnostní instituce navýšily. Možnosti přesunů v rozpočtu vidíme jednoznačně u zemědělských dotací pro agromamuty, na které se nově našlo mnohem víc peněz.  Bezpečnost není oblast, kde se má šetřit, zvlášť když schodek rozpočtu stejně roste,“ dodal Volpe.

Výbor se zabýval také informacemi o zadržení osoby podezřelé z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Podle Pirátů jde o další důkaz, že hrozby nejsou teoretické, ale reálné.

„BIS i další složky opakovaně upozorňují na aktivity cizích mocností na našem území. Pokud jim současně snižujeme rozpočty, vysíláme velmi špatný signál,“ uvedl Volpe.

Samuel​ Volpe

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Stojanová (Piráti): Scénář, kde Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je utopie
Koudelka „hlídá“ už i studenty. Školy v ČR prý v ohrožení
Nejen hádka o pohlaví. Celá přestřelka Macinky s Clintonovou v Mnichově
Bartoš (Piráti): Bezpečnost není účetní položka, kterou lze podle potřeby krátit a přesouvat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , piráti , vláda , Volpe

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

EU

Že se EU snaží cenzurovat a šmírovat lidi na internetu s tím souhlasím a jsem ostře proti. Ale vy ještě tvrdíte, že EK zasahuje do voleb po celé Evropě. Jak přesně? A bylo tomu tak i u nás? Budete to prošetřovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Felcman (Zelení): Starého Tržního náměstí bude škoda

10:12 Felcman (Zelení): Starého Tržního náměstí bude škoda

Rada města Liberec definitivně rozhodla o kompletním překopání Tržního náměstí. Navzdory tomu, že je…