Volpe (Piráti): Bezpečnost občanů nesmí být obětí Babišovy vlády

„Bezpečnost občanů a stabilita společnosti patří mezi naše nejvyšší priority. V době, kdy Putin vede válku na Ukrajině a ruské tajné služby operují i ve střední Evropě, je naprosto nepochopitelné, že vláda navrhuje snižovat rozpočty bezpečnostních institucí. Tím riskuje bezpečnost této země i nás všech,“ uvedl poslanec za Piráty a člen bezpečnostního výboru Samuel Volpe.
Podle návrhu rozpočtu dochází oproti původním plánům k výrazným škrtům například u Bezpečnostní informační služby (−300 milionů korun), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (−92 milionů korun), Národního bezpečnostního úřadu (−36 milionů korun) či ÚZSI (−150 milionů korun, dle informací z médií).
„Obzvlášť alarmující je situace u NÚKIB. Kybernetických útoků a hrozeb přibývá, kritická infrastruktura je pod neustálým tlakem a vláda místo posílení kapacit navrhuje škrty. To je v přímém rozporu s jejich vlastním programovým prohlášením, kde slibovali posílení kybernetické obrany státu,“ zdůraznil Volpe.
Piráti dlouhodobě prosazují moderní a profesionální bezpečnostní složky, které budou řádně financované a vybavené tak, aby mohly chránit každodenní život lidí i vnitřní bezpečnost státu. „Je fér si říct, kdo skutečně podporuje bezpečnost této země a kdo jen rozdává peníze vyvoleným. Budeme důsledně navrhovat, aby se prostředky na klíčové bezpečnostní instituce navýšily. Možnosti přesunů v rozpočtu vidíme jednoznačně u zemědělských dotací pro agromamuty, na které se nově našlo mnohem víc peněz. Bezpečnost není oblast, kde se má šetřit, zvlášť když schodek rozpočtu stejně roste,“ dodal Volpe.
Výbor se zabýval také informacemi o zadržení osoby podezřelé z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Podle Pirátů jde o další důkaz, že hrozby nejsou teoretické, ale reálné.
„BIS i další složky opakovaně upozorňují na aktivity cizích mocností na našem území. Pokud jim současně snižujeme rozpočty, vysíláme velmi špatný signál,“ uvedl Volpe.
