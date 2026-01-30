Klid, krmení a ochrana porostů. Tak fungují přezimovací obůrky Lesů ČR

Po okusu i ohryzu kůry vznikají na mladých lesích porostech často nevratné škody, které v zimě působí spárkatá zvěř, zejména jelení. Důvodem je nedostatek jiné potravy skryté pod sněhem. Proto Lesy ČR zřizují a v zimě udržují přezimovací obůrky, a to například v Jizerských nebo Krušných horách či v Jeseníkách.
„Na šesti až patnáctihektarovou oplocenou plochu s krmelci, seníky, řepnými jámami, slaništi, potůčky i přístřešky myslivci počátkem zimy zvěř nalákají na atraktivní krmivo. Jsou to třeba jablka, hrušky nebo jeřabiny, řepa i brambory. Pak obůrku uzavřou a jeleni s laněmi tam v klidu a dostatku přečkají mrazy. V březnu nebo dubnu, kdy je už dostatek zeleně, se zase vrátí do volné přírody,“ popisuje režim Alžběta Hejduková, metodička myslivosti a ochrany lesa ze státního podniku.
Obůrku obvykle tvoří zalesněná část, ale také otevřené plochy, na kterých má zvěř naprostý klid. „Lov je zakázaný, s výjimkou nemocných kusů. A zdravotní stav se kontroluje při každodenním krmení,“ dodává Hejduková. Po svátcích myslivci zvěři předkládají k okusu, vedle další potravy, třeba i vánoční stromky.
