Klid, krmení a ochrana porostů. Tak fungují přezimovací obůrky Lesů ČR

30.01.2026 22:03
autor: Tisková zpráva

Dvaadvacet přezimovacích obůrek aktuálně spravují Lesy ČR. S dostatkem potravy i vody v nich jelení zvěř přečká zimu a v lesích nepoškozuje mladé stromky.

Popisek: Lesy ČR - logo

Po okusu i ohryzu kůry vznikají na mladých lesích porostech často nevratné škody, které v zimě působí spárkatá zvěř, zejména jelení. Důvodem je nedostatek jiné potravy skryté pod sněhem. Proto Lesy ČR zřizují a v zimě udržují přezimovací obůrky, a to například v Jizerských nebo Krušných horách či v Jeseníkách.

„Na šesti až patnáctihektarovou oplocenou plochu s krmelci, seníky, řepnými jámami, slaništi, potůčky i přístřešky myslivci počátkem zimy zvěř nalákají na atraktivní krmivo. Jsou to třeba jablka, hrušky nebo jeřabiny, řepa i brambory. Pak obůrku uzavřou a jeleni s laněmi tam v klidu a dostatku přečkají mrazy. V březnu nebo dubnu, kdy je už dostatek zeleně, se zase vrátí do volné přírody,“ popisuje režim Alžběta Hejduková, metodička myslivosti a ochrany lesa ze státního podniku.

Obůrku obvykle tvoří zalesněná část, ale také otevřené plochy, na kterých má zvěř naprostý klid. „Lov je zakázaný, s výjimkou nemocných kusů. A zdravotní stav se kontroluje při každodenním krmení,“ dodává Hejduková. Po svátcích myslivci zvěři předkládají k okusu, vedle další potravy, třeba i vánoční stromky.

