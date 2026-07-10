„Je to všude na těch bramborách.“ Peněz hodně, kvalita nikde

Youtuber s přezdívkou Starej Fotr, který je známý svými ochutnávkami jídla a testy restaurací i domácí kuchyně se ve svém nejnovějším videu zaměřil na české cyklistické kempy. Poblíž řeky Labe navštívil několik cyklistických bufetů, restaurací a stánků.
Nejprve se vydal do občerstvení U Přívozu. Ohromen byl především výběrem, jelikož stánek se vyšvihl svými vlastními uzenými klobásami. Youtuber si objednal zelnačku za 69 korun a ihned komentoval, že by chápal, pokud by lidé jezdili na kole jen kvůli dobrému občerstvení podél cyklostezek.
Na řadu následně přišly klobásy, které se ve stánku prodávají za 95 korun a bůček za 165 korun. Talíř klobás, bůčku i s přílohou ovšem youtubera dle jeho slov vyšel na něco okolo čtyř stovek. On i jeho kamarád Honza si nad ním jen pomlaskávali.
Zádrhel přišel až na druhé straně řeky, kam se dostali pomocí přívozu.
„Úspěšně jsme dojeli na druhý břeh. Akorát ta loď nějak nejela s tebou,“ udělal si Starej Fotr legraci z kamaráda, a ještě s úsměvem na tváři se pak oba vydali k nedaleké Hospůdce U Přívozu.
Kolemjdoucích se mezitím také dotázali, zda má hospoda vůbec otevřeno. A dle všeho se dočkali odpovědi, že otevírací doba se liší podle picích návyků majitele.
„Je to taková krásná zastávka u řeky. Mně se tady strašně líbí, tak doufejme, že se i dobře najíme,“ doufal Starej Fotr. Kamarád Honza možná již dopředu předpověděl, že asi jídlo budou muset oželet a ukázalo se, že měl bohužel pravdu. Majitelé hospůdky je poslali pryč s tím, že mají zavřeno.
Popošli proto o kus dál ke grilu Chill&Fun Brna Beach Volejbal, kde měli otevřeno a za 560 korun si tam Starej Fotr s Honzou objednali dvě kofoly, vodu, brambory s krkovičkou a šopským salátem a burger.
„To nejsou úplně malé penízky,“ komentoval youtuber nejprve cenu, načež si povšiml, že v bramborách je kus uhlíku z grilu. „To úplně nechci žrát a je to všude na těch bramborách. Ten gril nebyl vyčištěnej,“ usoudil, ale i tak brambory ochutnal.
Pak se ovšem pustil do krkovičky. „Taky ti přijde trošku jetá?“ zeptal se Starej Fotr kamaráda hned po prvním soustu a uvažoval, zda není maso zkažené. „Krkovička byla na hraně… v puse už byla cítit,“ dodal.
A ani burgerem si gastro zážitek nevylepšil. „Nevím, jestli to je kořením, co na to používají… ale všechno to má chuť, jak kdyby to bylo cinklý,“ seznal Starej Fotr. Nadšený nebyl, vzhledem k tomu, že ho burger samotný vyšel na 220 korun.
Závěrem shrnul, že u tohoto stánku by se už příště nezastavil.
Celé video ke shlédnutí zde:
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