Nedvěd (SOCDEM): Skutečný problém ČT je jinde. Je to důvěra

22.06.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o zrušení koncesionářských poplatků

Nedvěd (SOCDEM): Skutečný problém ČT je jinde. Je to důvěra
Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Nenechte si namluvit, že financování České televize je otázkou její nezávislosti. Není. Skutečná nezávislost nespočívá v tom, odkud přicházejí peníze, ale v tom, jak se médium chová ke svým divákům a jak poctivě plní veřejnou službu.

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Když dnes posloucháme některé komentáře, člověk by skoro nabyl dojmu, že zrušení koncesionářských poplatků je útok na demokracii a poslední bitva o svobodu slova. Přitom právě dnešní opozice, když byla u moci, rozhodla o zvýšení koncesionářských poplatků a účet poslala občanům. Z cizí kapsy se totiž rozdává vždycky nejštědřeji. A ještě snáze se za cizí peníze kupují sympatie těch, kteří o vás následně informují.

Skutečný problém je ale jinde. Je to důvěra. Česká televize se už léta tváří překvapeně, že část veřejnosti zpochybňuje její financování. Jenže mnoho lidí nemá pocit, že sleduje nestranného rozhodčího. Spíše mají dojem, že rozhodčí občas odloží píšťalku, oblékne dres a nastoupí za jedno z mužstev.

Krásně je to vidět na příkladu Sociální demokracie. Zatímco někteří její političtí konkurenti mají ve vysílání prostoru tolik, že by si v Kavčích horách mohli nechat kartáček na zuby, tradiční Sociální demokracie jako by se propadla do televizního bermudského trojúhelníku. A pak se všichni diví jejím výsledkům v průzkumech. To je asi stejně překvapivé, jako když schováte obchod do boční uličky bez výlohy a po roce slavnostně oznámíte, že o jeho zboží není zájem.

Spor o koncesionářské poplatky proto není především o penězích. Je o důvěře. A důvěru si žádná instituce nevynutí zákonem, nevybere složenkou ani neodhlasuje ve Sněmovně. Tu si musí zasloužit. A právě v tom je dnes největší problém České televize.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
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Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , důvěra , koncesionářské poplatky , Nedvěd , SOCDEM

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o zrušení koncesionářských poplatků