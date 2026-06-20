Ministryně Schillerová: Zajistíme informace pro vietnamské podnikatele

22.06.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Ministerstvo financí uzavřelo Memorandum o informační spolupráci s Česko-vietnamským vzdělávacím institutem a Asociací mladých vietnamských podnikatelů v ČR.

Ministryně Schillerová: Zajistíme informace pro vietnamské podnikatele
Foto: Repro Datarun, YT
Popisek: Alena Schillerová

Cílem spolupráce je zajistit systematické, srozumitelné a jazykově dostupné informování podnikatelů z vietnamské komunity o připravovaných legislativních změnách a dalších opatřeních v oblasti veřejných financí a daňové politiky.

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

1%
1%
0%
0%
1%
1%
14%
48%
0%
5%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
28%
hlasovalo: 6844 lidí

V České republice žije bezmála 70 tisíc občanů vietnamského původu, přičemž nejméně třetina z nich podniká nebo vlastní živnostenské oprávnění. Ministerstvo financí se proto rozhodlo posílit přímou komunikaci s touto významnou skupinou podnikatelů v podobě memoranda o spolupráci, a to i v rámci projektu znovuzavedení elektronické evidence tržeb.

„Spolupráci považuji za velmi důležitou, protože nám umožní dostávat důležité informace přímo k vietnamské podnikatelské komunitě rychle, srozumitelně a v jejich vlastním jazyce. Informovanost je totiž jedním ze základních předpokladů pro úspěšné fungování každého podnikání. Prvním konkrétním výsledkem této spolupráce bude předávání informací o znovuzavedení EET 2.0, aby měli i vietnamští podnikatelé dostatek času se na změny připravit a mohli je bez komplikací zavést do každodenní praxe,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová, která memorandum za resort podepsala.

Za Česko-vietnamský vzdělávací institut dokument stvrdil ředitel Nguyen Manh Tung a za Asociací mladých vietnamských podnikatelů v ČR předseda Anh Duc Do. Slavnostního aktu se zúčastnili i představitelé Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v ČR, zástupci Finanční správy ČR, Celní správy ČR a představitelé vietnamské komunity v Česku.

Memorandum vytváří rámec dlouhodobé spolupráce v oblasti zvyšování finanční gramotnosti, právního a daňového povědomí. Spolupráce bude zahrnovat zejména přípravu a distribuci informačních a edukačních materiálů, komunikaci vybraných legislativních změn, organizaci odborných setkání a zpřístupňování informací ve vietnamském jazyce.

„Česká republika je domovem desetitisíců lidí vietnamského původu. O to důležitější je vzájemná komunikace, vzdělávání a spolupráce. Podepsané memorandum vnímám jako významný krok k prohlubování vztahů mezi institucemi, podnikateli i občanskou společností. Toto memorandum je potvrzením, že spolupráce mezi státní správou a vietnamskou komunitou v České republice má smysl a konkrétní výsledky. Věřím, že je to začátek dalších společných projektů, které pomohou oběma stranám,“ řekl ředitel Czech Viet Nguyen M?nh Tung.

Bezprostředně po podpisu memoranda došlo na první výsledek, kterým byl odborný seminář pro vietnamské podnikatele. Zástupci Ministerstva financí, Finanční správy a Celní správy představili aktuální legislativní změny připravované od roku 2027, zejména v oblasti DPH, daně z příjmů, elektronické evidence tržeb, dovozu a vývozu zboží, celních pravidel a kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání.

Ministerstvo financí zároveň pokračuje v přípravě dalších společných aktivit. Ve spolupráci se zástupci vietnamské komunity již připravuje dvě podzimní konference zaměřené na EET 2.0 a jedná o dalších informačních akcích věnovaných tématům z působnosti resortu.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministryně Schillerová: Kratom je jen další neřest
Ministryně Schillerová: Lobbovat za naši zemi je potřeba
Schillerová (ANO): Razantně snižujeme penzijním společnostem poplatky
Ministryně Schillerová: Pojišťovnám se nebude líbit, že navrhneme dramatické snížení poplatků

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

informace , MF , podnikání , Vietnamci , ANO , Schillerová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebují vietnamští podnikatelé informace v jejich vlastním jazyce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Referendum

Paní senátorko, zajímal by mě váš názor na uzákonění referenda u nás? Jste nebo nejste pro? A z jakých důvodů jste případně proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kuba (Naše Česko): Veřejnoprávní média nejsou hračka vlády

8:19 Kuba (Naše Česko): Veřejnoprávní média nejsou hračka vlády

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o zrušení koncesionářských poplatků