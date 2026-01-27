Přiznáno mezi řečí: Kolář na Hradě řeší klíčové věci

Kdo je vinen současnou situací?
Policie posléze během úterního odpoledne potvrdila, že podnět k prošetření obsahu textových zpráv od Kanceláře prezidenta republiky obdržela. „Stejně jako u jiných oznámení i v tomto případě se nejprve seznámíme s obsahem a vyhodnotíme trestněprávní relevanci. Součástí tohoto prvotního seznámení se s obsahem bude i určení věcně příslušného útvaru,“ uvedli policisté.
Byť koaliční partneři Motoristů hodnotí, že šlo ze strany Macinky o „nešťastnou“ komunikaci, pozastavují se nad samotným uveřejněním soukromých zpráv Hradem. Právě na to poukazuje i samotný předseda vlády Andrej Babiš (ANO), jenž poukázal, že své rozpory s prezidentem nikdy neřešil veřejně. „Vždy jsem se snažil mít s panem prezidentem korektní vztahy, naše rozpory jsem veřejně nikdy nekomentoval a snažil se vše řešit za zavřenými dveřmi,“ zhodnotil s tím, že v první řadě je podle něj potřeba zklidnit emoce na obou stranách a začít spolu opět normálně komunikovat.
Již dříve na tiskovém brífinku ANO také předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá podotkla, že zveřejňování obsahu soukromých zpráv nepovažuje za „korektní“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Odmítnutí postupu prezidenta přitom zaznívá také z řad ODS. Nepříliš pěkně se o rozhodnutí prezidenta vynést soukromé zprávy ven vyjádřil podnikatel a vysokoškolský pedagog Tomáš Šalamon, jenž je členem občanských demokratů.
Podotkl, že se sice ve věci řadí na prezidentovu stranu, avšak nesouhlasí s jeho postupem. „Takovéhle – i daleko brutálnější – konverzace jsou v politice běžné, ale že by je někdo takhle bouchl na veřejnost, bych tedy považoval za prasárnu a amatérismus,“ míní.
Šalamon připomenul, že podobně přitom postupoval i expremiér Fiala. „Když Fiala kdysi protlačil Lipavského na zamini u Zemana (a to díky Blažkovi a jeho kontaktům na Nejedlého a spol.), taky to nebyla úplně zdvořilostní návštěva klubu gentlemanů,“ komentoval s připomínkou, jak se expremiér snažil změnit názor bývalého prezidenta Miloše Zemana, když odmítal jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí.
Nyní expremiér Fiala označuje textové zprávy Macinky za „zcela nepřijatelné“. „Vydírání a vyhrožování člena vlády prezidentovi je úplnou destrukcí politické kultury,“ napsal expředseda vlády s tím, že by měl ministr zahraničí „okamžitě skončit“.
„SMS ministra Macinky jsou nejen nehorázné, ale také směšně nabubřelé. Přemýšlím, co je horší. V každém případě je jasné, že takový člověk nemůže zastávat žádnou vládní funkci. A to platí i v případě, že ho Andrej Babiš a spol. nyní podrží,“ uveřejnil Fiala.
Novinář a komentátor Petr Kolář kauzu komentuje se slovy, že jeho jmenovce je přiznaným poradcem prezidenta, s nímž Petr Pavel řeší klíčové věci. „Ne jen ‚přítel po boku‘, který ani nemá vstupní kartu na Hrad,“ podotýká s odkazem na označení, jež prezident používá směrem ke svému poradci.
Také podle komentátora je zveřejnění soukromé konverzace „mimořádnou prasárnou“. „To se prostě nedělá. I z těchto útržků je jasně vidět, že to nebylo poprvé, co si psali. Nad začátkem je kus nějaké zprávy od Koláře,“ podotýká s tím, že podobné „obchody“ mají být v politice naprosto běžné.
„Topolánek takhle kdysi odmítl požadavky Jaromíra Soukupa, a tak mu dvě zelené poslankyně s Tlustým a spol. potopily vládu. Zeman učinil deal s Pavlem Blažkem: nechám vám projít Lipavského, ale chci za to podpis pod abolici pro Mynáře. Že Fiala později nedodržel slovo, je věc druhá… Takovýchhle – ne zrovna vábných obchodů – bych dokázal z hlavy vysypat ještě spoustu,“ vzpomíná novinář.
Zároveň však míní, že je Macinka „mimořádný hlupák, když takovéto věci řeší přes SMS, respektive jakoukoli písemnou formou“. „Dělá se to tak, že se lidé prostě potkají a řeknou si to mezi čtyřma očima,“ podotýká. Ministr by si podle něj měl při potřebě něco takového psát „aspoň ohlídat styl“. „Tyhle nabubřele napsané kecy typu, ‚co vejde do učebnic politologie‘, jsou směšné a trapné bez ohledu na to, o co šlo,“ míní.
Teď bude podle komentátora Koláře především záležet na tom, co udělá premiér Andrej Babiš. „Může se od Macinky distancovat, a tím si nejspíš rozbít vládu. Anebo ho v nějaké formě podržet a má tu válku za použití granátů a těžké techniky,“ zaznívá. „Ať tak či tak, válka prezident vs. vláda běží na plné obrátky a přinejmenším v nějaké míře jen tak neskončí. Minimálně do prezidentské volby za dva roky,“ očekává komentátor. Prezident Pavel se podle něj nyní stal „definitivně jediným a skutečným lídrem celé opozice“.
