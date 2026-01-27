„Žádný protest. Povstání. Tak tomu musíme říkat.“ Mrazivá slova z USA

Město Minneapolis ve státě Minnesota se v poslední době proslavilo incidentem, při kterém zemřela aktivistka Renee Goodová. A to při pokusu bránit agentuře ICE, která má za cíl hledat a deportovat migranty, ve výkonu služby. Nicméně, Renee Goodová není zdaleka jediná, kdo se agentům ICE snaží zabránit v tom, aby dělali svou práci.
Novinář Cameron Highby ve vlákně na síti X oznámil, že se mu podařilo infiltrovat skupiny na šifrované síti Signal, které mají jediný cíl, zjišťovat, kde se agenti ICE nacházejí a bránit jim ve výkonu služby nebo na ně dokonce útočit. Členové skupiny mají prý rozdělené role, např. koordinátor komunikace, hlídač v autě, hlídač pěší, medik atd. Na každou z nich dle Higbyho musí protestující podstoupit výcvik. Každá oblast v Minneapolis má svou vlastní skupinu na Signalu, která se každý den smaže a vytvoří se nová, aby nebylo možné shromažďovat důkazy.
Bývalá příslušník amerických speciálních sil Eric Schwalm k těmto zjištěním uvádí, že se zúčastnil několika operací na potlačení povstání, kdy jednak lovil povstalce a také se je snažil rozlišit od zbytku populace. „Viděl jsem organizovaný odpor zblízka. Od Anbaru (Irák – pozn. red.) po Helmand (Afghánistán – pozn. red.), vzorec je podobný, pozorovatelé, spojky, úložiště, disciplína v komunikaci, specializované role a ochota ke ztrátám, zatímco silnější strana pomalu krvácí,“ popsal.
A přidal dosti šokující prohlášení. „To, co se teď odehrává v Minneapolis, není protest. Je to vybudované povstání na malé úrovni, které vytvořili lidé, kteří si o tom určitě něco nastudovali.“
Shrnul Higbyho pozorování, tedy že protestující mají rozdělené role, shromažďují informace o vozidlech, podávají okamžitá hlášení o pohybu, síle, vybavení, načasování a aktivitě možných agentů, pravidelně mažou stopy, mají proces pro prověření nových členů, shánějí pomoc od místních a snaží se co nejrychleji eskalovat od pozorování k obstrukci nebo něčemu horšímu.
A to nejhorší podle něho je, že se to odehrává na domácí půdě USA. „Jsou financováni, vycvičeni (někde) a řízeni lidmi, kteří žijí ve stejné zemi, ve které se snaží paralyzovat vymáhání práva. Když vaši vlastní občané budují a provozují takovou úroveň paralelní zpravodajské služby a sítě rychlé reakce proti federálním úředníkům – včetně doxxingu (zjišťování osobních údajů – pozn. red.), pronásledování vozidel a obtěžování, které se již stalo smrtelným – nejedná se již o občanskou neposlušnost. Čelíte distribuovanému odporu, který se poučil z úspěšných povstání: Zůstaňte většinu času pod hranicí kinetického zásahu, vyvolávejte pokud možno přehnané reakce, udržujte si podporu veřejnosti prostřednictvím narativu a nikdy neukazujte jedno důležité centrum,“ popsal opět, jak povstání fungují.
Dodal, že právě takové struktury učil v zahraničí rozbíjet. A teď se něco takového rozvíjí v Americe, což by dle Schwalma mělo u každého Američana budit ze sna.
„Ne proto, že bych chtěl eskalaci. Ale protože historie nám dokazuje, že něco takového nezanikne samo od sebe, jakmile taková infrastruktura vznikne a členové si myslí, že v informační válce vyhrávají. Buď si přiznáme, co to je, nebo budeme předstírat, že je to jen ‚aktivismus‘ tak dlouho, než se ty struktury zatvrdí a rozšíří,“ uvádí Eric Schwalm s dovětkem, že se USA dlouho snažily, aby něco takového na jejich území nevzniklo.
V komentářích pak Schwalm ještě dodal, že se dle jeho názoru vláda bojí nazvat to, co se děje v Minneapolis, povstáním. A přidal další příspěvek, proč je podle něho naopak nutné, aby to vláda takto označila. Vychází opět ze svých zkušeností z Iráku. Není podle něho pochyb, že se o povstání jedná, ale odmítat to takto pojmenovat znamená dát výhodu protistraně.
Zmiňuje, že momentálně se každá agentura soustředí na svůj úkol, tj. ICE na lovení nelegálních migrantů, policie na udržování pořádku a ministerstvo spravedlnosti na standardní soudní procesy. A toho povstalci využívají, stejně jako tomu bylo v Iráku, kde se armáda soustředila na odstraňování výbušnin, námořní pěchota na čištění Fallúdži, rozvědka na hledání vysokých pohlavárů bývalého režimu. „Povstalci využívali každou skulinku a vzpamatovali se z každé porážky,“ popsal.
Až když bylo dění v Iráku přiznaným povstáním, tak začala spolupráce mezi jednotlivými složkami a cíle byly sjednoceny. To samé podle Schwalma musí proběhnout v USA, protože ICE s pohraničníky nemohou sami o sobě zničit organizaci, která má 1000 členů na každou oblast a má lokální podporu.
„Bez označení za povstání zůstáváte uvězněni v režimu vymáhání práva podle hlavy 8, hlavy 18: zatykače, pravděpodobná příčina, stíhání případ od případu. Povstalcům je v takovém prostředí skvěle. Zůstávají pod prahem zásahu, přijímají zatýkání pěšáků a regenerují se. Stíhání je zastaveno nebo odloženo, když místní státní zástupci a soudci jsou nakloněni nebo kompromitováni. Přesně tento cyklus jsme sledovali v Iráku: Povstalci byli zadrženi na místní úrovni, propuštěni soudy, které měli v hrsti, a během několika dní se vrátili na ulici,“ vysvětlil veterán.
Označení za povstání by dle něho do hry vneslo nové financování a nové schopnosti sledování, nemluvě o jednotkách tvořených z několika organizací najednou. Zmínil, že v Anbaru museli zadržené posílat ke speciálnímu soudu v Bagdádu, aby nebyli za chvíli opět venku na ulici. A také, že za prodlevu, než bylo povstání nazváno povstáním, zaplatili Američané krví. Přiznat povstání trvalo tři roky, protože americké síly se soustředily na mediální obraz.
„Takovou prodlevu si na našem území nemůžeme dovolit. Tyto sítě se již zpevňují. Poučují se z každé narušené razie ICE, zdokonalují svou OPSEC (bezpečnost komunikací – pozn. red.), rozšiřují nábor a šíří se do dalších měst. Každý den, kdy předstíráme, že se jedná o ‚aktivismus‘ nebo ‚občanskou neposlušnost‘, oni trénují, rostou a posilují svou narativní dominanci (‚obrana komunity‘ versus ‚federální přesah‘). Nejde o to, abychom usilovali o eskalaci. Jde o to čelit realitě, aby bylo možné použít správné nástroje, než se hnutí dostane do nebezpečnější fáze. Historie nám dává jedno jasné ponaučení: Pojmenujte hrozbu přesně, sjednoťte národní úsilí, zajistěte pro něj dostatečné zdroje, nebo sledujte, jak se šíří,“ zakončil Schwalm své varování.
