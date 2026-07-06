„Člověk, který přísahal věrnost SSSR…“ Plesl řekl, jak to bude v Ankaře

06.07.2026 13:07 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Značně vyostřená debata se odehrála ve studiu CNN Prima News, kde se střetli dva novináři – Martin Schmarcz a Jaroslav Plesl. Podle Schmarcze je prezident Petr Pavel v NATO silným hráčem a požívá tam značné úcty. Plesl poukázal na minulost hlavy státu a na skutečnost, že Česká republika má fakticky „dva prezidenty“. Tím druhým má být podle něj hradní poradce Petr Kolář. Schmarcz má naopak za to, že „vláda nemyslí mozkem, ale nenávistí“.

„Člověk, který přísahal věrnost SSSR…“ Plesl řekl, jak to bude v Ankaře
Foto: Repro: CNN Prima News
Popisek: Martin Schmarcz a Jaroslav Plesl

O summitu NATO hovořili ve studiu CNN Prima News komentátoři Martin Schmarcz a Jaroslav Plesl. Diskutovali o tom, jestli premiér Andrej Babiš (ANO) v Ankaře „dostane sodu“. „Je pravda, že nebude hájit pouze své vlastní chyby, ale také chyby předchozí vlády, která se sice snažila více než tato vláda, ale nakonec také nesplnila dvě procenta HDP do obrany,“ připustil Schmarcz.

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Pozice ČR podle něj nebude snadná. „Tyto věci vždy obhajuje premiér, šéfem delegace ale je prezident. Tak to bylo v Bukurešti v roce 2008, přesně tak to bylo. Názor vlády vždycky prezentuje premiér, o tom nikdy nebyl žádný spor. Ani z Hradu nezaznělo, že by vláda neměla prezentovat vládní politiku. Spor je v tom, že v rozporu s Ústavou, se zvyklostmi, s protokolem vláda odmítala prezidenta na ten summit pustit. Ústavní soud řekl, že tam jet musí. V tomhle je ten spor, uměle vyvolaný spor, že by tam prezident údajně něco říkal proti nim nebo že by jim tam ubíral místo. Nikdy to tak nebylo. A nebylo to tak ani v roce 2008. Neskákejme vládě na falešné vějičky,“ apeloval Schmarcz.

Měl by s Trumpem mluvit bývalý voják Československé lidové armády?

Na přetřes přišla také možnost osobního jednání české delegace s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Když posuzujeme výbavu prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše, aby ta jednání s Trumpem proběhla relativně úspěšně, tak Babiš jistě disponuje lepší výbavou. Prezident prohlásil, že Trump je odporná lidská bytost a že doufá, že si s ním již ruku nepodá. Nevím, jestli si to Trump pamatuje, ale je vždy riziko, že mu to někdo připomene. To samozřejmě od vojáka Československé lidové armády, který přísahal věrnost Sovětskému svazu, nebude přijímáno určitě dobře. Je rozhodně lepší, aby s Trumpem mluvil Babiš nebo Petr Macinka, který s ním a s MAGA má výborné vztahy, než bývalý voják Československé lidové armády,“ soudí Plesl.

Podle Schmarcze bychom neměli skákat na lacinou propagandu týkající se minulosti prezidenta. „Babiš řekl teď, že nejsme jeho kolonie a že ho poslouchat nebudeme. Jestli tohle je lepší než to, co Pavel řekl kdysi, když ještě nebyl ve funkci, to mi přijde legrační. Každý, kdo viděl, jaký respekt, jakou úctu požívá náš prezident a bývalý šéf vojenského výboru NATO, jak se s ním v té organizaci loučili, jak to bylo úžasné, nemůže říct, že Pavel dosáhne v NATO méně než Babiš, který ho tam potřebuje. Nehrajme si na to, že Pavel je persona non grata. To je totální nesmysl. Pokud je tam někdo persona non grata, je to tato vláda, která ne kdysi, ne dávno, ale teď vzkazuje: ‚Trumpe, my tě poslouchat nebudeme, nejsme tvoje kolonie.‘ Ve skutečnosti to chodí jinak. To, co řekl prezident, si Trump nebude pamatovat vůbec. A my budeme doufat, že si nebude moc pamatovat ani to, co řekl Babiš. Bude se jednat. Bude to tvrdé jednání. Tyhle legrační výtky na adresu Pavla nechme vládním propagandistům, ať to dál šíří, ale je to nesmysl. Takhle to nechodí. Pavel je v NATO silný hráč. A je dobře, aby tam byl. To, že vláda neplní závazky, ať si obhájí. To si musí obhájit vláda, proč by si to měl za ni vyžírat? O tom nikdy nebyla řeč. Bude řeč o důležitějších věcech,“ soudí Schmarcz.

Zdůraznil, že na summitu „nejsme ten hlavní chod“. Tím bude podle jeho slov obrana a Ukrajina. „Tam bude důležitý Pavel. Že neplníme, ať si vláda odprezentuje sama,“ zdůraznil komentátor.

Pavel se bude vyhýbat Trumpovi a prezentovat vlastní důležitost

Slova se pak opět chopil Plesl. V nadsázce řekl, že Pavlova hlavní role bude spočívat v tom, aby se vyhnul Trumpovi, aby si s ním nemusel podávat ruku.

Fotogalerie: - Pavel na vládě

Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...

„Nevím, jaká tam bude jeho role. Pravděpodobně tam bude chodit v uniformě nebo v čem a bude se snažit prezentovat svou důležitost. Nechme se překvapit. Opravdu nevím, proč tam letěl,“ dodal šéfredaktor deníku Mladá fronta Dnes.

Schmarcz soudí, že Pavel je významná osobnost z hlediska toho, co NATO řeší. „NATO řeší obranyschopnost,“ zdůraznil publicista.

Musíme prý počkat do zítřka, abychom viděli, jak to dopadne. „Já svůj tip mám. Samozřejmě snaha vlády vyšachovat ho protiústavně, proti rozhodnutí Ústavního soudu, je ostudná. Jak to nakonec dopadne, nevím. Doufám, že to nedopadne ostudou, že tam nebudeme mít dvě delegace, že se to dá nakonec do cajku díky Marku Ruttemu. Vláda nám dělá ostudu, naprosto neuvěřitelnou, zbytečnou ostudu. Vůbec netuším, proč začali s tím, že by tam Pavel neměl být. Neměli k tomu žádný důvod. Ty důvody pořád mění. Je naprosto jasné, že prezident tam má jasnou úlohu, jakou tam měl každý prezident. I kdyby neměl tu erudici šéfa vojenského výboru NATO, kdyby nebyl u toho, když se jednalo, jak se NATO bude bránit, tak jako prezident tam má být v čele delegace. Jestli se vládě podařilo vyšachovat ho, tak máme ostudu. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Schmarcz.

Máme dva prezidenty: Pavla a Koláře

Podle Plesla válku vyhlásil prezident tím, že posuzoval morální kvality Filipa Turka (Motoristé), který se měl stát ministrem zahraničí. „Člověk, který přísahal věrnost Sovětskému svazu, připravenost položit život za socialistický tábor, chce zkoumat morální kvality nějakého člověka. Tohle je problém. Tím krokem rozpoutal válku, musí nést její důsledky. Důsledkem té války je, že mu vláda začala házet klacky pod nohy. A on teď letí do Ankary a vůbec netuší, co tam bude dělat. Neumím si představit žádný kompromis. Ta válka je v běhu. Další věc je, že máme dva prezidenty. Máme prezidenta Petra Pavla a pak máme prezidenta Petra Koláře. Nebo viceprezidenta, nebo jak to říct,“ podivuje se Plesl.

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Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...

Připomněl, že prezident nedávno řekl, že na Hradě bude „maximálně protokolář, nikoliv Petr Kolář“. „Tak jako přísahal věrnost sovětskému táboru, tak říká, že Kolář nebude mít žádnou roli na Pražském hradě. Přitom všichni vědí, že je to jeho hlavní poradce. Máme prezidenta, který když je sám, mimo dosah Koláře a jeho mobilního telefonu, tak je to velmi vstřícný a milý člověk. Jakmile se dostane do područí svého hlavního poradce, který není jeho hlavním poradcem, což je samo o sobě absurdní, tak je tlačen do toho, aby tu válku vedl. Výsledkem jsou tyhle tahanice. To je celé,“ sdělil Plesl.

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„Já to nebudu komentovat,“ reagoval Schmarcz a dodal, že by to bylo nedůstojné. Potom řekl, že bychom se měli vrátit k Ústavě, která podle něj mluví jasně. Prezident podle něj měl právo nejmenovat Turka ministrem.

„Toto právo využil už Miloš Zeman. Tenkrát se nemluvilo o tom, že bude válka. Jan Hamáček sklapl podpatky a bylo to. Že Macinka vytváří válku, je jeho věc. On vede válku, on vede kampaň. Nevymlouvejme se na to, že Turek není ministrem. Není jím proto, že o to premiér nestál. Kdyby o to stál a prosazoval to, tak je ministrem. Neházejme to na prezidenta. Máme tu několikeré porušení Ústavy – že ho tam odmítli dát. Ústavní soud rozhodl, že tam má jet. Další porušení Ústavy bylo to, že Babiš odmítl schůzku k summitu. Podle Ústavy má prezident právo zvát si k sobě ministry a premiéra a probírat s nimi věci v jejich působnosti. V působnosti premiéra je, kdo pojede na summit. To máme další porušení Ústavy. Další porušení Ústavy je nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu. Ten jasně řekl, že mu nemají házet klacky pod nohy, má tam jet jako prezident. Má tam jet jako šéf delegace, tu delegaci si má sám jmenovat. Oni mu ani nedovolili jmenovat si delegaci,“ rozhořčil se komentátor.

Toto je podle něj naprosto skandální. „Omezují mu protokoláře, omezují mu počet lidí. Jedno porušení Ústavy za druhým. To nejde omluvit tím, že má za poradce Koláře,“ řekl Schmarcz a dodal, že to premiér má šílené poradce. Kadence jeho řeči se stále stupňovala. Moderátor mu vzal slovo a předal ho Pleslovi.

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Podle toho se vláda striktně drží předběžného opatření, které vydal Ústavní soud. „Nikdo s mozkem v hlavě nemohl očekávat, že se stane něco jiného v současné situaci. Abych parafrázoval ‚viceprezidenta‘ Koláře, tohle není prezidentský systém. Tady vládne vláda. – To jsou slova Petra Koláře. Měli by si na ně na Hradě vzpomenout, když dávají podání k Ústavnímu soudu,“ domnívá se Plesl.

Komentátor Schmarcz pak mladšího kolegu opravil, že podle něj nemáme ani prezidentský, ani vládní, ale parlamentní systém. „Všechny tyhle věci určuje Ústava, vláda ji porušila, dostala na kokos. Tak to je. Slovíčka, jestli vládne vláda, nebo prezident, to si nechme do školy. Tady platí Ústava a tu porušili. Ten systém je smíšený. Kompetence vlády a prezidenta určuje Ústava. Vláda je porušila, Ústavní soud jí něco řekl, ona to zas neplní. To, že ho nemají rádi, nepleťme do vážných debat. Problém je, že oni nemyslí mozkem, oni myslí nenávistí, emocemi. Oni mozek nemají, oni mají pouze tu svou nenávist, zlost, zlou vůli. Koneckonců je i v žalobě, že jednají ve zlé víře, a to je přesně ono,“ domnívá se Schmarcz.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

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Článek obsahuje štítky

Kolář , Pavel , Ústavní soud , vláda , Plesl , summit NATO , Schmacz

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