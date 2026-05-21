David (SPD): To, co řekl Bernd Posselt, je vrchol drzosti

Vážení přátelé,
to, co řekl Berndt Posselt na adresu Poslanecké sněmovny je vrchol drzosti. On jako mluvčí německé neziskovky si dovolil označit jako frašku jednání Poslanecké sněmovny, českými občany voleného zastupitelského orgánu. V rozhovoru pro Deník N si dokonce dovolil hodnotit, které politické strany patří nebo nepatří do dnešní Evropy. Dnešní Evropa hnědne, ale stále ještě není Evropou Bernda Posselta. Stále ještě ji neovládají síly, které chtějí dosáhnout změny výsledků druhé světové války.
Někdejší ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec kdysi v televizní debatě řekl, že s Německem nemůžeme mít rovnoprávné vztahy, protože Německo je mnohem větší. Vyjádřil tak východisko mnoha přisluhovačů cizím zájmům, kdykoli připravených se podvolit většímu.
Proč si dovolí Bernd Posselt podobné drzosti, jako kdysi Sudeťáci pod dojmem Hitlerových řečí o jejich nadřazenosti? Protože ho v tom posilují Čecháčci s lokajskou mentalitou pod vedením Lidové strany, TOP 09, STAN, Pirátů a ODS. K nim je potřeba připočítat všechny, kteří se preventivně hrbí.
Nemohou za to, je to lokajský reflex.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku