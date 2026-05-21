Rajchl (PRO): Na hrubý pytel odjakživa patří hrubá záplata

Kňučení mediální žumpě nevyšlo, tak přišli s udavačským dopisem. Vlastní medicínka jim evidentně nechutná. A to se ještě ani zdaleka neuchyluji k tomu, co předvádějí oni. Já pouze reaguji tvrdou, ale věcnou kritikou na ty, kteří napíší naprosté výmysly o mně. Jako třeba, že mi za jeden den ubylo 220 000 sledujících na Instagramu, nebo že jsem mlčel k Pandemické úmluvě, když byla z programu jednání výboru stažena a vůbec se o ní nejednalo.
Pak se těžko můžete divit, když vám odpovím, že jste aktivisté, amatéři a v některých případech i intelektuálně neschopní diletanti. Oproti tomu vy jste o mně psali, že jsem nácek, kolaborant, Jindolf, Putinův mazlíček či kremelská hlásná trouba. Jen proto, že jsem chtěl mír na Ukrajině a zastavení toku peněz zlodějům z Kyjeva.
Tomu říkáte seriozní žurnalistika? To nejsou osobní útoky, podněcující nenávist davu? Vy z nás můžete dělat lovnou zvěř, zatímco vás se nesmí nikdo ani dotknout? Fakt čekáte, že po těch vašich žumpoidních výlevech budu mlčet a nechám se od vás ukamenovat?
JUDr. Jindřich Rajchl
Tak na to zapomeňte. Jen sklízíte to, co jste zaseli. A to už v době, kdy jsem začal pořádat protifialovské demonstrace. Tenkrát jsem se snažil vaše lži vysvětlovat, ovšem to nikam nevedlo. Takže jsem pochopil, že jedinou cestou je účinná obrana - abyste si i vy vyzkoušeli, jaké to je být v mé kůži.
Který národ více ublížil českému národu?
Který národ více ublížil českému národu?
Vy tomu čelíte pár dní a hned se z toho sesypete jako domeček z karet. Já to díky vašemu štváčství zažívám pět let v jednom kuse. A pokud si stěžujete na nenávistné komentáře, tak se laskavě někdy zkuste podívat na to, co píšou vaši čtenáři na mou adresu pod těmi slátaninami, co plodíte ve snaze zvednout davovou vlnu nesnášenlivosti vůči mé osobě.
Zrovna včera mi jeden z vašich čtenářů napsal, že mi přijde domů rozmlátit hlavu baseballovou pálkou. Ale to je podle vás v pohodě, že? Za to vy určitě nemůžete. A navíc se to týká mě, a ne těch politiků, kteří stojí na "správné straně", že? Tam byste hned řvali jak protržení a volali po zásahu policie.
Takže mám pro vás jednu radu. Pokud chcete tvrdé rány dávat, tak musíte být také připraveni tvrdé rány inkasovat. Ne, že na mě roky soustavně lživě plivete, a když se začnu bránit, tak se hned rozbrečíte a běžíte žalovat k Tomiovi jak malé děti. Takhle to fakt nefunguje.
Tudíž mám pro vás návrh. Pokud se vrátíte od osobních útoků na úroveň věcné kritiky, tak nebudu mít nejmenší potřebu na vás reagovat. Protože na to skutečně máte plné právo. Jinak se připravte na to, že se budu tvrdě bránit dál se vší vehemencí. A můžete si klidně stěžovat třeba u prezidenta. Protože na hrubý pytel odjakživa patří hrubá záplata.
