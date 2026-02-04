Piráti prohráli soud s Babišem. Hřib nemlčel a je pro smích

04.02.2026 18:20 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Vrchní soud v Praze definitivně uzavřel několikaletý spor mezi Piráty a premiérem Andrejem Babišem (ANO), který se týkal výroků z předvolební kampaně v roce 2021 o migrantech a sdílení bydlení. Soud žalobu zamítl, protože žalovaný příspěvek už byl ze sociálních sítí smazán. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba to vysílá „neblahý signál“, že ve volební kampani je dovoleno „vše“.

Piráti prohráli soud s Babišem. Hřib nemlčel a je pro smích
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Soud se případem zabýval poté, co Piráti žalovali tehdejšího premiéra kvůli příspěvku na sociální síti, v němž Babiš tvrdil, že chtějí „mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta.“ Příspěvek byl součástí ostré kampaně před sněmovními volbami a vyvolal silnou reakci Pirátů, kteří jej označili za nepravdivý a poškozující jejich pověst.

Odvolací senát nyní formálně potvrdil zamítavé rozhodnutí Krajského soudu v Praze, avšak z jiného důvodu, než uvedl soud prvního stupně. Zatímco krajský soud žalobu odmítl s tím, že výrok do práv Pirátů nezasáhl, vrchní soud dospěl k závěru, že nárok nelze naplnit, protože sporný příspěvek už byl smazán. „Odstraňovací nárok nelze realizovat, protože jeho výkon by byl fakticky nemožný,“ uvedl soudce Roman Horáček s tím, že zamítnutí žaloby je proto správné.

Zároveň ale soud zdůraznil, že jeho názor na samotný obsah výroku se nezměnil. Podle Horáčka platí, že ani politický projev není bez omezení. „I hranice svobody projevu v rámci politického projevu musejí mít nějaké omezení, že to není bezbřehá diskuse,“ konstatoval soudce. Připomněl, že soudy sice nemají „nastavovat slušnost“, ale jejich úlohou je chránit jednu stranu před zásahem do práv druhé, v tomto případě do dobré pověsti politické strany.

Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je rozhodnutí neblahým signálem do budoucna. „Rozhodnutí soudu ve věci lží, které o Pirátech šířil Andrej Babiš, vysílá neblahý signál – ani ve volební kampani nemá být ‚dovoleno vše‘. Slušný člověk by se omluvil a příspěvky smazal i bez soudu. Neudělal tak, proto budeme zvažovat další kroky před nabytím právní moci rozsudku,“ reagoval Hřib.

Podobně se vyjádřil i právní zástupce Pirátů Pavel Uhl, podle něhož se soud po věcné stránce postavil spíše na stranu žalobce. „Oceňuji, že soud dal zpětnou vazbu k tomu, jakým způsobem je možné se ve veřejném prostoru vyjadřovat,“ uvedl podle informací České televize. Dodal, že případné dovolání k Nejvyššímu soudu zváží až po prostudování písemného odůvodnění rozsudku. Naopak právní zástupce Andreje Babiše Jiří Urbánek se k verdiktu odmítl vyjádřit.

Spor se vrací k atmosféře kampaně před volbami v roce 2021, kdy se vedla ostrá debata o migraci, bydlení a sdílené ekonomice. Babiš tehdy ve Sněmovně prohlásil: „My nechceme sdílet naši zemi,“ a následně na sociálních sítích rozvinul narativ o povinném sdílení bytů a přidělování migrantů. Piráti tato tvrzení dlouhodobě odmítali jako manipulativní.

Hřibova reakce pobavila řadu lidí, kteří se nyní ptají, zda tedy Piráti zpochybňují rozhodování nezávislých soudů, které přitom vždy tak bránili. „Rozhodnutí soudu vysílá neblahý signál? Takže zpochybňujete rozhodnutí soudu,“ píší lidé.

Se stejným dotazem se přidala řada dalších.

Jiní připomínají, že právní stát se Pirátům pozdává asi jen v případě, kdy rozhodne v jejich prospěch. „Když soud rozhodne ve prospěch Pirátů: ‚Yay, žijeme v právním státě!‘ Když soud rozhodne v neprospěch Pirátů: ‚... rozhodnutí vysílá neblahý signál...‘“ upozorňují lidé na dvojí metr.

