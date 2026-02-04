Piráti prohráli soud s Babišem. Hřib nemlčel a je pro smích

Soud se případem zabýval poté, co Piráti žalovali tehdejšího premiéra kvůli příspěvku na sociální síti, v němž Babiš tvrdil, že chtějí „mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta.“ Příspěvek byl součástí ostré kampaně před sněmovními volbami a vyvolal silnou reakci Pirátů, kteří jej označili za nepravdivý a poškozující jejich pověst.
Odvolací senát nyní formálně potvrdil zamítavé rozhodnutí Krajského soudu v Praze, avšak z jiného důvodu, než uvedl soud prvního stupně. Zatímco krajský soud žalobu odmítl s tím, že výrok do práv Pirátů nezasáhl, vrchní soud dospěl k závěru, že nárok nelze naplnit, protože sporný příspěvek už byl smazán. „Odstraňovací nárok nelze realizovat, protože jeho výkon by byl fakticky nemožný,“ uvedl soudce Roman Horáček s tím, že zamítnutí žaloby je proto správné.
Zároveň ale soud zdůraznil, že jeho názor na samotný obsah výroku se nezměnil. Podle Horáčka platí, že ani politický projev není bez omezení. „I hranice svobody projevu v rámci politického projevu musejí mít nějaké omezení, že to není bezbřehá diskuse,“ konstatoval soudce. Připomněl, že soudy sice nemají „nastavovat slušnost“, ale jejich úlohou je chránit jednu stranu před zásahem do práv druhé, v tomto případě do dobré pověsti politické strany.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je rozhodnutí neblahým signálem do budoucna. „Rozhodnutí soudu ve věci lží, které o Pirátech šířil Andrej Babiš, vysílá neblahý signál – ani ve volební kampani nemá být ‚dovoleno vše‘. Slušný člověk by se omluvil a příspěvky smazal i bez soudu. Neudělal tak, proto budeme zvažovat další kroky před nabytím právní moci rozsudku,“ reagoval Hřib.
Rozhodnutí soudu ve věci lží, které o Pirátech šířil @AndrejBabis vysílá neblahý signál – ani ve volební kampani nemá být "dovoleno vše". Slušný člověk by se omluvil a příspěvky smazal i bez soudu. Neudělal tak, proto budeme zvažovat další kroky před nabytím právní moci rozsudku.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 4, 2026
Podobně se vyjádřil i právní zástupce Pirátů Pavel Uhl, podle něhož se soud po věcné stránce postavil spíše na stranu žalobce. „Oceňuji, že soud dal zpětnou vazbu k tomu, jakým způsobem je možné se ve veřejném prostoru vyjadřovat,“ uvedl podle informací České televize. Dodal, že případné dovolání k Nejvyššímu soudu zváží až po prostudování písemného odůvodnění rozsudku. Naopak právní zástupce Andreje Babiše Jiří Urbánek se k verdiktu odmítl vyjádřit.
Spor se vrací k atmosféře kampaně před volbami v roce 2021, kdy se vedla ostrá debata o migraci, bydlení a sdílené ekonomice. Babiš tehdy ve Sněmovně prohlásil: „My nechceme sdílet naši zemi,“ a následně na sociálních sítích rozvinul narativ o povinném sdílení bytů a přidělování migrantů. Piráti tato tvrzení dlouhodobě odmítali jako manipulativní.
Hřibova reakce pobavila řadu lidí, kteří se nyní ptají, zda tedy Piráti zpochybňují rozhodování nezávislých soudů, které přitom vždy tak bránili. „Rozhodnutí soudu vysílá neblahý signál? Takže zpochybňujete rozhodnutí soudu,“ píší lidé.
Rozhodnutí soudu vysílá neblahý signál? Takže zpochybňujete rozhodnutí soudu.— Alartus (@Alartus_cz) February 4, 2026
Se stejným dotazem se přidala řada dalších.
Takže zpochybňujete nezávislost soudů?— slinkys (@slinkys1) February 4, 2026
Takze zpochybnujete rozhodnuti soudu? ??— Šárka Siemková ???? (@SSiemkova) February 4, 2026
Jiní připomínají, že právní stát se Pirátům pozdává asi jen v případě, kdy rozhodne v jejich prospěch. „Když soud rozhodne ve prospěch Pirátů: ‚Yay, žijeme v právním státě!‘ Když soud rozhodne v neprospěch Pirátů: ‚... rozhodnutí vysílá neblahý signál...‘“ upozorňují lidé na dvojí metr.
Když soud rozhodne ve prospěch Pirátů: "Yay, žijeme v právním státě!"— Petr Švec (@realPetrSvec) February 4, 2026
Když soud rozhodne v neprospěch Pirátů: "...rozhodnutí vysílá neblahý signál..."
