Seďa (SOCDEM): Vláda se musela pochválit

16.07.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům prvního půlroku vlády premiéra Babiše

Seďa (SOCDEM): Vláda se musela pochválit
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Vláda hodnotila půl roku svého vládnutí a musela se pochválit. To parlamentní opozice nenechala na vládě niť suchou kvůli financování veřejnoprávních médií a neplnění předvolebních slibů.

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Od parlamentní opozice je pokrytecké, že se domáhají předvolebních slibů ANO, které tak vehementně politici bývalé vlády kritizovali. Nicméně podpora nákupu zbraní pro Ukrajinu se stává velkým problémeme v současné koalici, protože bylo porušeno programové prohlášení vlády.

A zároveń je to v souladu s názorem prezidenta, který tvrdí, tak jako administrativa USA, že je třeba na Rusko přitlačit, protože se blíží ruské parlamentní volby. Takže více útoků na civilní cíle daleko za hranice válečné fronty, více vojenské podpory ze strany EU na nákup americké techniky, více zničené infrastruktury a více zhoršení životního prostředí.

Chápu, že realitu evropští lídři nepřipustí, ale o to horší bude konečné vystřízlivění. Nestačí varování ruské strany ani oslabování obranyschopnosti členských zemí NATO, protože jakákoliv finanční či vojenská pomoc Ukrajině ve svém důsledku snižuje možnosti posílení vojenských schopností.

Pouze Evropa tvrdí, že se na Ukrajině bojuje za nás. Od Američanů jsem tuto frázi nikdy neslyšel.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
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Článek obsahuje štítky

Seďa , Ukrajina , vláda , SODEM

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