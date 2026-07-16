Svobodní: Plošné sledování neřeší příčiny problémů

16.07.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k Chat Control

Svobodní: Plošné sledování neřeší příčiny problémů
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Předseda Svobodných a poslanec Libor Vondráček vystoupil na tiskové konferenci klubu SPD, kde varoval před zaváděním mechanismů plošného sledování soukromé komunikace známých jako Chat Control. Svobodní odmítají snahy o likvidaci listovního tajemství a plošné podezřívání bezúhonných občanů.

Podle Libora Vondráčka jde o narušení společnosti. „Odmítáme mít každého občana za sprostého podezřelého. Číst každou zprávu každého člověka kvůli problému se zneužíváním dětí je podobně nepřiměřené, jako chtít odemčené dveře u všech bytů pro všechny případy. Bezpečnost nesmí být vykoupena ztrátou soukromí nás všech.“

Svobodní upozorňují, že plošné sledování neřeší příčiny problémů, ale vytváří nástroj pro státní dohled. Libor Vondráček kritizoval politiky, kteří pro návrh hlasovali: „Namísto sledování konverzací každého občana by se opoziční politici ze STAN, KDU-ČSL či TOP 09 měli zaměřit na prevenci a zastavení nelegálního přistěhovalectví.“

Svobodní

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Článek obsahuje štítky

Svobodní , Chat Control

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10:21 Svobodní: Plošné sledování neřeší příčiny problémů

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k Chat Control