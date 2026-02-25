Tarabová (PRO): Modrožlutý fanatismus dožene samotné fanatiky

Jediný zájem na prodlužování konfliktu na Ukrajině mají oligarchové a zbrojaři. Fakta nelze lidově „okecat“ a samotní Ukrajinci, pokud to ještě nepochopili, na to brzy přijdou sami. Projekt Ukrajina je zpackaný pokus o rozšíření NATO, stál samotnou Ukrajinu budoucnost a střední Evropu prosperitu. EU se dostala do vleku USA, přišla o průmysl a pozici ve světové ekonomice. Otázkou je, jestli to nebyl něčí záměr.
Moudří a geopoliticky znalí hovořili o válce již v roce 2014, v čase převratu na Majdanu. Ukrajinci to věděli a předpovědi zkusili odvrátit. Stalo se tak v roce 2019. V prezidentských volbách odmítli prozápadního korupčníka Porošenka a obrovskou většinou zvolili nepolitika, herce a komika Zelenského. Volebními body Zelenského, kterými samotné Ukrajince obelhal, byly zaprvé smíření s Ruskem a zadruhé naplnění minských dohod.
Lze se zamyslet, jestli to Zelenskyj myslel vážně a zradil pod jistým tlakem, nebo již od prvopočátku plnil zadání. Kdyby Zelenskyj splnil svůj volební slib, válka by nebyla. Kdyby válka nebyla, Ukrajina by nepřišla o území, jen by východní části dostaly dílčí autonomii a děti by tam ve škole směly mluvit rusky. Kdyby válka nebyla, Ukrajina dnes mohla být prosperující zemí, mostem mezi Evropou a Asií.
Druhý pokus o záchranu nastal po vypuknutí konfliktu, v dubnu 2022. V Istanbulu byl takřka dojednán mír, za podmínek výrazně výhodnějších, než je tomu dnes a než tomu bude za rok dva, po ztrátě dalšího území a ztrátě desítek tisíc životů. Zásah v osobě Borise Johnsona je neoddiskutovatelný a médii zveřejněný, kdy si sám Johnson přišel k odměně za svou intervenci.
Zelenského režim dnes žádné dobré řešení nemá. Rusko poraženo nebude. Ukrajina do NATO nevstoupí. Takřka jistě nebude ani přijata do EU. Evropská unie bude ráda, pokud se nerozpadne, i bez kamene přivázaného lanem ke krku v podobě nového, nestabilního, válkou zničeného člena.
Až se samotní Ukrajinci vrátí, ať už z míst konfliktu nebo z dočasné ochrany v jiných zemích, do svých měst a obcí, naleznou své továrny, podniky, pole a hospodářství ve vlastnictví cizinců a oligarchů. Nevěříte? Tak zde další fakt. Zelenskyj už v roce 2020 přijal pozemkovou reformu, která otevřela vlastnictví ukrajinské půdy cizincům, a nerostné bohatství je patrně prodáno hned několikrát, Trumpovcům i Bidenovcům, viz „mineral deal“. Samozřejmě nelze opomenout BlackRock.
Miliony Ukrajinců v EU udělají vše pro to, aby už se nemuseli do zničené, rozkradené a rozprodané země vrátit. Udělají vše pro to, aby se stali občany Německa, Česka, Polska… Jsou však občany v daných zemích vnímáni s nelibostí. Hlavně proto, že se nechovají s povděkem a pokorou.
Slov na toto téma již padlo hodně a ti, co mají řešení, jsou nálepkováni jako proruští kolaboranti. Přitom jedinou záchranou je otočení kormidla. Ukrajinci vsadili na Západ a tato sázka jim fatálně nevyšla. Měli by volbami sesadit Zelenského a velmi pozorně vybrat nástupce bez zatížení loutkovodiči. Měli by vyměnit vládu.
Měli by uzavřít mír za podmínky neutrality a přijmout garance států BRICS. Západ jim garance pro jejich dobro nedá. Nemá k tomu peníze, lidskou sílu a už vůbec ne ochotu. Potřebuje se ekonomicky vzpamatovat, a kde investuje Čína, tam kvete byznys a růst, tam Rusko nebude válčit.
Česká republika musí skončit s rolí užitečného id*ota. To, co předvádí Hrad, politici bývalé pětikoalice, politické ziskovky a zmanipulovaná část populace, nemá nikde v Evropě a ve světě obdoby. Pokud jste zaznamenali v jiné zemi podobné „oslavy“, jako byly 21. 2. na Staroměstském náměstí a v jiných městech Čech, Moravy a Slezska, informujte mě.
Jako malá země v srdci Evropy bychom měli:
- Držet se od modrožluté vlny tsunami co nejdál.
- Držet jednotu se svými sousedy, hlavně Slováky a Maďary.
- Suverénní a odvážnou politikou hájit primárně zájmy České republiky a občanů ČR.
Suverenita a státnost České republiky nesmí být obětním beránkem Západu a snahy za každou cenu expandovat na Ukrajinu, když i slepý a hluchý již chápe, že je to cesta do pekel. Vždyť i samotné Američany (administrativu Donalda Trumpa) to přestalo bavit a dávají od Ukrajiny ruce pryč.
Proč bychom měli platit? Proč bychom si měli pálit prsty? Zvláště když dnes a denně spatřují světlo světa zprávy, kdo jsou ti, co ovládali a částečně stále ovládají svět. Často se jim říká Deep State, přesněji by se dalo použít „Epsteinovi pedofilní oligarchové“. Ať si za svůj zpackaný světový řád nesou odpovědnost bez naší účasti.
My v PRO dále hájíme předvolební sliby.
- Už ani korunu Ukrajině (přímo i nepřímo garancí EU).
- Hloubkovou revizi pobytu Ukrajinců v ČR a zneužívání sociálních dávek.
Bohužel dnes máme v Poslanecké sněmovně jeden jediný hlas. Boj za rozum však nevzdáváme a vy s námi zůstávejte PRO, pokud souzníte a nebojíte se razantnější politiky.
Lenka Tarabová
předsedkyně krajské organizacePRO Liberecký kraj
