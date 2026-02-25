Seďa (SOCDEM): Nelhali jsme pouze občanům, ale i aliančním partnerům

25.02.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na projev náčelníka Generálního štábu Řehky na velitelském shromáždění

Seďa (SOCDEM): Nelhali jsme pouze občanům, ale i aliančním partnerům
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

„Jediné, čemu se opravdu musíme vyhnout a co už se nikdy, opakuji nikdy, nesmí opakovat, je stav, kdy obrana naší země směřovala do trosek a všichni jsme se tvářili, že je to v pořádku, že se nic neděje, a klamali jsme v tom sami sebe, celou společnost a veřejnost,“ varoval ve svém bilančním projevu na úterním velitelském shromáždění generál Karel Řehka.

Podepisuji. Jen dodávám, kde je tedy osobní zodpovědnost vedení AČR a MO od roku 2002, kdy se rozhodlo o profesionalizaci naší armády. Kdy byly a jsou výsledky prověrek připravenosti a schopností jednotlivých útvarů naší armády v rámci hodnocení NATO. Vždyť my jsme nelhali pouze občanům, ale i svým aliančním partnerům.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
