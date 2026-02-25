Seďa (SOCDEM): Nelhali jsme pouze občanům, ale i aliančním partnerům

„Jediné, čemu se opravdu musíme vyhnout a co už se nikdy, opakuji nikdy, nesmí opakovat, je stav, kdy obrana naší země směřovala do trosek a všichni jsme se tvářili, že je to v pořádku, že se nic neděje, a klamali jsme v tom sami sebe, celou společnost a veřejnost,“ varoval ve svém bilančním projevu na úterním velitelském shromáždění generál Karel Řehka.
Podepisuji. Jen dodávám, kde je tedy osobní zodpovědnost vedení AČR a MO od roku 2002, kdy se rozhodlo o profesionalizaci naší armády. Kdy byly a jsou výsledky prověrek připravenosti a schopností jednotlivých útvarů naší armády v rámci hodnocení NATO. Vždyť my jsme nelhali pouze občanům, ale i svým aliančním partnerům.
Ing. Antonín Seďa
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.