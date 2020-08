Moravskoslezský kraj: Od neděle 30. 8. se mění jízdní řády linkových autobusů

Občané Moravskoslezského kraje, kteří jezdí linkovými autobusy, by měli od 30. srpna počítat se změnami ve veřejné dopravě. Na základě dlouhodobého sledování vytížení jednotlivých spojů se změní jízdní řády tak, aby jednotlivé spoje na sebe lépe navazovaly. Přibydou také nová přímá spojení a spoje, které cestující dlouhodobě požadují. Méně využívané linky budou sloučeny nebo zrušeny. Cestování usnadní nová mobilní aplikace ODISapka.

„Změny připravujeme tak, aby veřejná autobusová doprava byla efektivní, rychlejší a jednodušší. Soustřeďujeme se na optimalizaci jízdních řádů, aby autobusy jezdily tam, kam lidé potřebují a v čase, kdy potřebují. Aby spoje na sebe navazovaly, ideálně aby byly propojeny s železniční dopravou. Vše za přijatelné peníze,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka a dodal: „Vyhodnotili jsme frekvence jednotlivých spojů a to, jak jsou autobusy naplněné. Po zvážení všech pro a proti sloučíme nebo zrušíme duplicitní a nejméně využívané spoje. Zároveň však vzniknou některé nové, které si cestující vyžádali. A posílíme ty, které jezdí přeplněné a lidé je potřebují, aby se včas dostali do práce, do školy nebo k lékaři.“

Nutnost optimalizovat veřejnou autobusovou dopravu v kraji urychlila také pandemie koronvaviru. Kraj je nucen snížit náklady na její provoz. „Od března jsme výrazně navýšili kompenzace dopravcům, kteří zajišťují dopravní obslužnost kraje v závazku veřejné služby. V nouzovém stavu došlo k celkovému poklesu cestujících, kteří z preventivních důvodů využívali individuální dopravu či tzv. home office, a také školáků, což mělo za následek propad v tržbách dopravců. Odhadujeme, že v souvislosti s pandemií se příjmy krajského rozpočtu jen v autobusové dopravě propadnou o zhruba 200 milionů korun, což je zhruba polovina plánovaných tržeb. Dalších 50 milionů je výpadek v železniční dopravě. Takovýto propad tržeb není krajský rozpočet schopen ustát, navíc v situaci, kdy vláda zamítla na rozdíl od obcí kompenzovat výpadek příjmu krajů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka, s tím, že změny jsou projednány se starosty a primátory všech dotčených obcí.

Dodal, že klíčové je, aby se cestující v autobusech cítili bezpečně. „Máme jasný plán, jak cestujícím vrátit důvěru v cestování veřejnou hromadnou dopravou. Cílem je naprostá minimalizace hotovostních plateb a interakce řidiče a cestujícího. Na konci letošního roku budou všechny autobusy umožňovat platit jízdné kromě ODISky i bankovní kartou. Stejně tak budou odbavovací systémy schopny přečíst QR kód jízdenky, kterou si cestující zakoupí v mobilní aplikaci. Ve spolupráci s obcemi chceme seniorům umožnit vyřídit si ODISku na obecních úřadech, aby ji mohl mít opravdu každý,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Společnosti Koordinátor ODIS bude dělat maximum pro to, aby byla co nejvíce eliminována eventuální negativa, která by mohla s sebou přinést optimalizační opatření v autobusové dopravě. Zároveň pracujeme na rozšiřování všech forem bezkontaktní úhrady jízdného. Všeobecně jde o snahu minimalizovat platby v hotovosti u řidičů, průvodčích, popřípadě u prodejních okének, a naopak posílit platby přes elektronická média a e-shop,“ řekl jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal.

ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ OD 30. 8. 2020

Okres FRÝDEK-MÍSTEK:

Vybrané spoje linky 352 vedené doposud k areálu bývalé Nové huti v Ostravě jsou nově vedeny z Vratimova přes Hrabovou na konečnou zastávku Ostrava, ÚAN. Na zastávce Dřevoprodej v Ostravě-Hrabůvce je zajištěna návaznost na autobusovou linku 62 na bývalou Novou huť. Provoz je zastaven na lince 384. Na základě požadavků cestujících a v souvislosti s posílením expresní linky 78 v Ostravě jsou na linkách 353 a 980 provedeny úpravy s cílem zabezpečit nové rychlé spojení Frýdku-Místku s Ostravou-Porubou s přestupem na zastávce Benzina v Ostravě-Hrabůvce.

Okres KARVINÁ:

Na lince 531 z Karviné do Ostravy jsou v pracovních dnech zavedeny zrychlené spoje, které bez zastavení projedou úsek mezi Hranečníkem a centrem Karviné. Vybrané spoje této linky jsou o víkendech navíc vedeny na ostravskou zastávku Karolina U lávky. Linky 534 a 535 jsou prodlouženy z Karviné přes Orlovou dále do Ostravy. V úseku Orlová - Ostrava nahrazují zrušenou linku 551. Toto řešení nabídne cestujícím z Doubravy přímé spojení s Ostravou a cestujícím z Ostravy umožní přímé spojení do Dinoparku v Doubravě. Vybrané spoje linky 535 jsou mezi Ostravou a Orlovou vedeny jako zrychlené.

Okres NOVÝ JIČÍN:

V okrese Nový Jičín dochází kromě úpravy rozsahu provozu na základě frekvencí cestujících ke sloučení autobusových linek 654 a 660, které obsluhují místní části Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.

Okres OPAVA a BRUNTÁL:

V okresech Opava a Bruntál dochází k zásadnějším změnám v souvislosti s posílením relace Ostrava – Opava – Bruntál – Rýmařov – Šumperk. Ve spolupráci s Olomouckým krajem bude výrazně posílena linka 920, která zajišťuje propojení významných sídel Moravskoslezského kraje s městem Šumperk v Olomouckém kraji. V této souvislosti dochází ke změnám také na linkách 260, 873 a 874. Tyto linky tak budou zajišťovat pouze spojení, která linka 920 nezajišťuje.

ZMĚNY V MHD OSTRAVA od 1. 9. 2020

Na základě požadavku městského obvodu Ostrava-Jih budou vedeny na konečnou zastávku Poruba, Vřesinská v pracovní dny střídavě tramvajové linky 7 a 17. O víkendech sem budou vedeny všechny spoje linek 7 a 17 a pouze každý druhý spoj linky 8. Dochází k posílení zrychlené autobusové linky 78, spojující Porubu s průmyslovou zónou v Hrabové, na interval cca 30 minut. Noční trolejbusová linka 113 zajíždí pro usnadnění přestupů na zastávku Hlavní nádraží. Rozšiřuje se počet zastávek na znamení, mezi které nově patří: Důl Heřmanice; Dolní Polanka; Hlučín, Petra Bezruče; Hraničky; Horní Polanka; Plesná, Žižkov; Skotnice; U Dluhoše

ODISapka:

Koordinátor ODIS připravil pro cestující veřejnost novou aplikaci ODISapka, která je určená pro mobilní telefony. Zkušební verze byla zpřístupněna omezenému okruhu zájemců o testování 1. července 2020, nyní je plně k dispozici ke stažení pro operační systémy Android a iOS. ODISapka dokáže vyhledat dopravní spojení v rámci integrovaného dopravního systému ODIS podle konkrétních zastávek i podle zadaných míst. Prostřednictvím QR kódu také prodá jízdenku na vyhledané spojení bez ohledu na počet a druh dopravců. Umí také bez zadání spojení prodat jednotlivé jízdenky pro většinu městských zón a také např. celosíťovou 24hodinovou jízdenku. Cena jednotlivých jízdenek zakoupených přes ODISapku je nejvýhodnější v rámci ODIS – na úrovni cen jízdenek hrazených čipovou kartou ODISka. ODISapka s výjimkou železničních dopravců zobrazí také on-line odjezdy z kterékoliv zastávky v rámci ODIS. Znamená to, že zohlední případné aktuální zpoždění. Realizaci projektu ODISapka dotoval Moravskoslezský kraj částkou téměř 8 milionů korun.

ODISka seniorům:

Univerzálním a rozšířeným platebním médiem u všech dopravců je dopravní čipová karta ODISka, která platí 6 let a je možné s ní cestovat za nejvýhodnější ceny po celém kraji. O ODISku lze požádat přes e-shop, v některém z deseti dopravních infocenter ODIS, popřípadě na některém z dalších 11 pracovišť. Aby i senioři na venkově nemuseli kvůli vyřízení ODISky cestovat do vzdálenějšího města, oslovil KODIS všechny obce s rozšířenou působností, kde není k dispozici specializované pracoviště ODIS, s žádostí o součinnost při vyřizování žádostí o novou ODISku. Zájem projevily například Kravaře ve Slezsku, Frýdlant nad Ostravicí, Bohumín i některá další města. Na úřadech těchto měst tak budou moci senioři starší 65 let vyřídit vše potřebné. Bližší informace najdou občané na webových stránkách těchto měst.

