Soukromé bazény? Problém. Kvůli myšlence bylo dusno

Metelec svůj komentář otevírá připomínkou letošního sucha a rekordních teplot. Podle něj je známé, že soukromé bazény napouštěné pitnou vodou prohlubují problém nedostatku vody „Soukromé nádrže plné pitné vody zhoršují problém sucha,“ píše autor. Zároveň dodává, že pod hladinou bazénů se skrývá ještě jeden problém, „o kterém se prakticky nemluví“.
V té souvislosti připomíná, že se klima dlouhodobě mění, přibývá tropických dnů, ubývá srážek a rozšiřují se oblasti ohrožené suchem. Přesto právě v těchto dnech lidé využívají údajně až půl milionu soukromých bazénů.
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A připomněl, že Česko má vedle velkého množství soukromých bazénů ještě jeden unikát – hustou síť veřejných koupališť. „V podstatě každé město a nemalá část větších vesnic měly vlastní koupaliště,“ uvedl.
Podle něj šlo o fenomén spojený s boomem ve třicátých letech a další výraznou vlnou v padesátých a šedesátých letech. Některá koupaliště tvořily rozsáhlejší komplexy, jinde obec jen upravila rybník a přidala převlékací kabinku. Metelec doplnil, že u jednoho takového koupaliště jako dítě trávil léta. Po letech se tam ale vrátil a našel ho prázdné a chátrající.
V závěru úvahy Metelec odkazuje na známou knihu amerického politologa Roberta Putnama o úpadku společenského života. „Privátní bazény připomínají neveselou titulní metaforu slavné knihy Roberta Putnama Bowling Alone. Americký politolog se věnuje dlouhodobému úpadku sociálního kapitálu ve Spojených státech, který ilustruje právě symbolickým příkladem proměny bowlingu, který Američané sice chodí hrát častěji než dříve, ale stále méně tak činí v organizovaných ligách.“
Podobný trend pozoruje i v Česku. „Koulejí zkrátka sami, podobně jako se stále častěji Češi sami koupají,“ uzavírá Metelec.
Metelecův komentář začal na síti X sklízet kritiku. Jeden z diskutérů jeho článek na Deníku N spojil se svým rozhodnutím neprodloužit předplatné. „Hlavní důvod, proč jsem neprodloužil předplatné českého Nka. Tyhle lobotomické drísty bohužel nevyváží ani 10 Zdisů a Prokopů. Netuším, proč si to Nko dělá,“ napsal.
Hlavní důvod, proč jsem neprodloužil předplatné českého Nka. Tyhle lobotomické drísty bohužel nevyváží ani 10 Zdíš a Prokopů. Netuším, proč si to Nko dělá. https://t.co/YvfOwtbFFa— Yossi?? (@BackaJakub) June 28, 2026
Další kritiku přidal investor Petr Horáček. Metelecovu argumentaci ironizoval a přirovnal ji k představě, že by si lidé podle stejné logiky měli domů nastěhovat bezdomovce nebo uprchlíky. „Dle stejné logiky bychom si k sobě domů asi měli nastěhovat bezdomovce nebo uprchlíky z Afriky, protože bydlet sám v bytě, když existují lidé, kteří nemají kde bydlet, je přece špatně…,“ uvedl a zároveň se ostře opřel i do Deníku N: „Je fakt na úrovni Alarmu, levicová junta.“
Dle stejné logiky bychom si k sobě domů asi měli nastěhovat bezdomovce nebo uprchlíky z Afriky, protože bydlet sám v bytě, když existují lidé, kteří nemají kde bydlet je přece špatně…— Petr Horáček (@horacekpetr22) June 28, 2026
Deník N je fakt na úrovni Alarmu, levicová junta.. https://t.co/SoqViX9hQy
Ke kritice se přidal také historik Martin Kovář. Ten článek Deníku N ironizoval a narážel na to, že podle stejné logiky by lidé neměli využívat ani soukromé pláže. „Ty vole! Deník N! A na soukromé pláži na Korčule se koupat smíme?“ napsal.
Tvl! Deník N! ??— Martin Kovář (@maaarty1965) June 28, 2026
A na soukromé pláži na Korčule se koupat smíme? ?? https://t.co/yNcyI3sCjc
„Mají v redakci Deníku N soukromou ledničku nebo klimatizaci?“ narážel marketér Tomáš Jirsa na to, že pokud je kritizováno vlastnictví soukromého bazénu, stejnou logikou by podle něj bylo možné zpochybňovat i celou řadu běžných věcí usnadňujících život během veder.
Mají v redakci Deníku N soukromou ledničku nebo klimatizaci? https://t.co/D3GZ7jDUQN— Tomas Jirsa (@TomasJirsa) June 28, 2026
V podobném duchu reagoval také ekonom Miroslav Singer. „Samozřejmě, cokoliv, co umožňuje nepociťovat na vlastní kůži v každém okamžiku všechny důsledky globálního oteplování, škodí společnosti. To nejsou jen klimatizace a bazény. Jsou to i lednice, zmrzlina, větráky, vějíře, sklepy a led do nápojů. A to jsem s výčtem teprve začal,“ napsal.
Samozřejmě, cokoliv, co umožňuje nepociťovat na vlastní kůži v každém okamžiku všechny důsledky globálního oteplování, "škodí společnosti."— Miroslav Singer (@MiroslavSinger) June 28, 2026
To nejsou jen klimatizace a bazény. Jsou to i lednice, zmrzlina, větráky, vějíře, sklepy a led do nápojů. A to jsem s výčtem teprve začal. https://t.co/uKIcOnSttD
Zakladatel Ligy LIBE Pavel Černý pak Metelecovi vytkl jeho pohled na soukromý majetek a označil ho za „neomarxistu“. „Autor tohoto ‚odborného pojednání‘, neomarxista Metelec, je coby správný kovaný neolevičák překvapivě nejen zarputilým nepřítelem legálních soukromých zbraní v naší společnosti, ale i všech těch, co mají nějaký (byť zákonně nabytý) majetek…,“ uvedl ve své reakci.
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