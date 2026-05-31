„Kdo vás ještě může brát vážně?“ Klempíř se Baxou nedal vyvést z míry

31.05.2026 14:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Ta velká slova kolegy Baxy jsou trochu směšná. My nechceme zničit média veřejné služby. My chceme jejich rozvoj. … Vy jste porušili všechno, co jste slíbili. Vy jste bitcoinová partička. Kdo vás po tomhle všem ještě může brát vážně?“ V CNN Prima News se střetli ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a jeho předchůdce Martin Baxa (ODS). Z obou stran padala tvrdá slova.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: V nedělní Partii na CNN Prima News se sešli ministr kultury Oto Kempíř (za Motoristy) a exministr kultury Martin Baxa (ODS)

Ve druhé hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř a jeho předchůdce v úřadu Martin Baxa (ODS).

Ministr Klempíř hned v úvodu zdůraznil, že se financování ČT změní tak jako tak.

Jen ne komplexní změnou zákona, protože opozice naznačuje, že komplexní zákon bude blokovat.

„To by byl zákon, který dá lidem velkou možnost svobody, ale také velkou odpovědnost. Ale my jsme se nakonec rozhodli, že místo toho změníme jen zákon o poplatcích. … A my směřujeme k 1. 1. 2027,“ vysvětloval Klempíř. „My jsme byli na té koaliční radě dohodnuti, že půjdeme k cíli jednodušší cestou,“ nechal se také slyšet Klempíř.

„Pane ministře, game over. Je to prostě pryč,“ uhodil na Klempíře v tu chvíli Baxa. „Tenhle zákon nikdy neměl spatřit světlo světa,“ pokračoval. „Ale ten boj nekončí, protože ta vládní snaha ovládnout média veřejné služby trvá,“ pokračoval exministr kultury.

Trval na tom, že stávající vláda chtěla zvýšit tlak na veřejnoprávní média a fakticky chtěla omezit služby, které tato média poskytují. První kolo tohoto boje však podle exministra Babišův kabinet prohrál a připravuje se kolo další.

„Ta velká slova kolegy Baxy jsou trochu směšná. My nechceme zničit média veřejné služby. My chceme jejich rozvoj,“ kontroval Klempíř. „Veřejnoprávní média prostě přejdou pod státní rozpočet,“ poznamenal Klempíř.

Ministr v této souvislosti zdůraznil, že daně se kvůli tomu zvedat nebudou. „Nebude to na úkor ničeho. Daně zvedat nebudeme a ty peníze prostě najdeme,“ zdůraznil ve studiu Klempíř.

Terezie Tománková v této souvislosti připomínala Baxovi, že sliboval nezvýšit koncesionářské poplatky a krátce před volbami je stejně zvýšil. Podle Baxy to nemění nic na tom, že stávající systém poplatků funguje a není sebemenší důvod ho měnit.

„To, že platíte něco ze státního rozpočtu, ještě neznamená, že to bude státní. … A pan kolega zapomněl ještě na jednu věc, že my chceme zavést tzv. dobrovolné poplatky. Bude je platit ten, kdo bude chtít. Takže se může nakonec stát, že ta média budou mít peněz víc,“ nechal se také slyšet Klempíř.

Baxu nešetřil.

„Vy jste porušili všechno, co jste slíbili. Vy jste bitcoinová partička. Kdo vás po tomhle všem ještě může brát vážně?“ kroutil Klempíř nad Baxou hlavou.

Terezie Tománková poté věnovala pozornost celkové situaci ve Sněmovně. Konstatovala, že Sněmovna je v podstatě paralyzovaná. Klempíř vyjádřil názor, že je paralyzovaná kvůli opozici.

„Jsou tam nekonečně dlouhé projevy plné slov, která nic neznamenají. Já jsem z byznysu a tam tohle není možné,“ konstatoval ministr s tím, že ve Sněmovně vidí velkou „nepráci“.

Když dostal prostor Martin Baxa, vrátil se ke slovům poslance ODS Marka Bendy, podle něhož se vládní poslanci chovají jako „barbaři v Římě“ a zneužívají moc, kterou mají.

Terezie Tománková také upozorňovala na nízkou účast Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů, ve Sněmovně.

„Turek se nezapojuje do ničeho jiného,“ nechal se slyšet Baxa. Připomínal i jeho necitlivá slova během návštěvy Kyjeva, kde zpochybňoval vinu Ruské federace na rozpoutání války na Ukrajině. A podle Baxy je otázka, co vlastně Turek dělá na ministerstvu životního prostředí.

„To byla tiráda zbytečných slov, místo toho, aby řekl, že Filip Turek to má takhle a takhle,“ kroutil znovu hlavou nad Baxou Klempíř.

