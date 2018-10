Národní divadlo: Plukovník Švec

Rudolf Medek, Jiří Havelka, Marta Ljubková

Plukovník Švec

Příběh hrdiny, na kterého jsme měli zapomenout

Josef Jiří Švec, oddaný sokol a zapálený rusofil, se na počátku první světové války přidal do nově vznikajících československých legií v Rusku. Podobný osud měly tisíce Čechoslováků, kteří šli se zbraní v ruce bojovat za vznikající republiku a za demokratickou budoucnost Ruska. Zanechali po sobě deníky a také řadu fotografií. Po Ševcovi však zbyla legenda; jen on se totiž v předvečer vzniku ČSR zabil, aby zburcoval demoralizovanou jednotku k dalším zoufalým bojům. O deset let později o tomto hrdinském činu píše pro Národní divadlo legionář Rudolf Medek hru, z níž se okamžitě stává divácký hit; a zdroj několikaleté, velmi ostré politické polemiky.

O dalších deset let později se za hrou – a o dalších deset let později, v roce 1948, také za Švecem a za Medkem – zavírá hladina a legionářské hrdinství má být vymazáno z historické paměti. My ho dnes bereme, abychom z něj udělali inscenaci o Švecovi, Medkovi, o boji za čest a republiku – a taky tak trochu o nás všech ve státě, který toho má za těch sto let hodně za sebou…

Premiéry: 25. a 26. října 2018 na Nové scéně

Rudolf Medek, Jiří Havelka, Marta Ljubková

PLUKOVNÍK ŠVEC

Režie: Jiří Havelka

Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Pavla Kamanová

Kostýmy: Andrea Králová

Hudba: Martin Tvrdý

Video: Josef Lepša

Pohybová spolupráce: Marek Zelinka

PORUČÍK (POZDĚJI PLUKOVNÍK) ŠVEC: Filip Kaňkovský

PRAPORČÍK (POZDĚJI PORUČÍK) TROJAN: Matyáš Řezníček

PORUČÍK (POZDĚJI MAJOR) KALUŽA: Igor Orozovič

JANDA: Pavel Batěk

MARTYŠKA: Jan Bidlas

GENERÁL aj.: Alois Švehlík

STAROSTA aj.: Ondřej Bauer j. h.

a další

Premiéry 25. a 26. října 2018 na Nové scéně

Psali jsme: Národní divadlo zve na Mezinárodní divadelní festival Pražské křižovatky Operu Národního divadla povede od sezony 2019/2020 Per Boye Hansen Národní divadlo předvede na festivalu Eurokontext Massenetova Werthera Národní divadlo pořádá Festival OPERA NOVA 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva